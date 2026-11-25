El sacerdote argentino Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei mundial, deberá comparecer ante la Justicia argentina como acusado de ser parte de un sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó “la Obra” durante al menos cuatro décadas en su país, y que tiene al menos 43 víctimas.

El juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, finalmente libró los pedidos de indagatoria contra la cúpula de la organización de la Iglesia Católica que en 2024 solicitó la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX). En los últimos meses, organizaciones internacionales y locales de Derechos Humanos habían presentado amicus curiae alertando que la causa corría el riesgo de prescribir.

En un escrito de 17 páginas al que accedió en exclusiva elDiarioAR, Rafecas explica que tras reasumir la investigación, se ampliaron y profundizaron las medidas de prueba sobre el único caso no prescripto entre los 43 que forman parte de la causa, el de M.I.E., y detalla que los hechos investigados se encuadran en los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.

La citación a indagatoria deja afuera a dos acusados por los fiscales de la PROTEX, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, en conjunto con el fiscal federal Eduardo Taiano. Se trata de los exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos, quienes cumplieron funciones hace más de 12 años y, por lo tanto, no podrían ser juzgados por prescripción del delito. Resta saber si Rafecas avanzará con el pedido de indagatoria que hizo la defensa de las víctimas para que también comparezca el número uno de la organización, el español Fernando Ocáriz.

“Yo le limpiaba su habitación”, dice la principal víctima del caso

La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. -sus iniciales- fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma -a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía- y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009-2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.

La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en la calle Vicente López 1950, en el barrio de la Recoleta. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.

Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona “Laya”, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro.

M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires. Relató que en las “meditaciones” -ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei-, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.

La imputación sobre Fazio y sobre todos los acusados describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.

Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.

Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el Papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

Tras conocerse la citación a indagatoria, el Opus Dei sacó un comunicado en el que se declaró “con plena disposición a colaborar y, como lo viene expresando desde hace varios años, considera que constituye un paso necesario para esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”. En otro párrafo señalaron que la convocatoria alcanza personas que no tuvieron vínculo con la denunciante, algo que el testimonio de M.I.E. desmiente.

Expectativa por la reacción del Papa León XIV

Apenas asumió el papado, León XIV citó en su oficina a las máximas autoridades de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Allí estuvo Fazio junto al español Fernando Ocáriz, jefe máximo de la organización. En esa reunión, el nuevo pontífice se mostró dispuesto a seguir el camino iniciado por Francisco, quien disminuyó el poder y quitó la jerarquía al Opus tras la denuncia en Argentina y mandó a la organización a modificar sus estatutos. Con casi tres años de retrasos -el último fue tras la muerte del argentino-, recién después de aquella audiencia con León XIV terminaron la tarea y a mediados de junio los presentaron.

Luego de aquella reunión, el papa citó al periodista inglés Gareth Gore a una audiencia, en marzo de 2026. En esa audiencia, el autor del libro Opus (2024) le entregó documentación y le preguntó por qué la Santa Sede no daba una respuesta a las mujeres que en Argentina reclaman justicia y ser escuchadas. Entonces, según el relato de Gore, León XIV se mostró preocupado y se comprometió a hacerlo. Además, reconoció que no sabía que Fazio estaba acusado en la causa de las 43 mujeres que denunciaron a la Obra.

A pesar de la expectativa y de que las mujeres pidieron públicamente al papa que las escuchara, en su reciente visita al país no sólo no las recibió sino que tampoco les hizo llegar ningún mensaje. Fuentes cercanas a los organizadores de la gira señalan que el Opus Dei tuvo influencia en evitar que el encuentro sucediera. La pregunta ahora es si el avance de la causa judicial podría abrir una puerta para que las denunciantes sean recibidas y escuchadas.

Una causa que abrió el camino de cientos de denuncias en el mundo

La concreción de las indagatorias genera alivio en la defensa de las víctimas y en organizaciones internacionales y nacionales que en los últimos meses presentaron amicus curiae para pedirle al juez Rafecas que avance y evitar así que el tiempo amenace la posibilidad de que haya justicia.

“Nos enorgullece haber podido ayudar a las víctimas y al periodismo de investigación para que se sepa la verdad”, dijo al enterarse de la citación a indagatoria Sergio Salinas Giordano, director de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA), que se presentó para alertar sobre la vulnerabilidad de las víctimas. Salinas Giordano había estado en el Vaticano en octubre de 2025 con León XIV y acompañó a las víctimas durante la visita al país, a la espera de que se concretara una reunión. También la organización de Derechos Humanos mendocina XuMek y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentaron como amicus curiae.

El caso de las 43 mujeres de Argentina es la única causa colectiva en marcha contra el Opus Dei, pero despertó una serie de denuncias en otros países que podrían seguir el mismo camino. La noticia es un revés grande para la organización, que en 2028 cumplirá cien años.

PB/CRM