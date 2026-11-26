El bloque de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados se negaron este jueves en el Senado a habilitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que busca proteger a mujeres, niñas y adolescentes de la violencia digital y penalizar la creación y difusión no consentida de desnudos e imágenes de contenido sexual mediante inteligencia artificial (IA).

La moción, impulsada por las senadoras de Unión por la Patria Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, obtuvo 28 votos a favor y 43 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para incorporar la iniciativa al temario de la última sesión ordinaria del año.

El proyecto, presentado originalmente por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, propone modificar el Código Penal para establecer sanciones específicas contra distintas modalidades de violencia digital, entre ellas el acoso, la extorsión, la difusión no consentida de material íntimo y la manipulación de imágenes con fines sexuales.

Durante el debate, las legisladoras opositoras advirtieron sobre la multiplicación de casos en establecimientos educativos de todo el país, donde adolescentes son víctimas de la circulación de imágenes sexuales falsas realizadas a partir de fotografías personales.

Fernández Sagasti recordó que desde abril viene reclamando el abordaje de esta problemática, mientras que Di Tullio cuestionó la falta de voluntad política del oficialismo para avanzar con la iniciativa.

Por su parte, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, argumentó que el Poder Ejecutivo había enviado otro proyecto vinculado con la protección en entornos digitales y planteó la posibilidad de abordar el tema durante las sesiones extraordinarias.

El rechazo al tratamiento inmediato se produjo un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un contexto de creciente preocupación por las nuevas modalidades de agresión posibilitadas por los avances tecnológicos.

Si bien en 2023 el Congreso sancionó la denominada Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital a la normativa de protección integral de las mujeres, todavía se reclama la incorporación de figuras penales específicas que permitan sancionar estas conductas.

La problemática también fue abordada en una reciente investigación del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que relevó las prácticas digitales de 2.137 jóvenes de entre 12 y 21 años de 85 municipios bonaerenses.

El estudio reveló que el 63,4% de los encuestados utiliza diariamente inteligencia artificial y más del 20% recurre a esta tecnología para generar imágenes o animaciones.

El documento advierte que la producción de imágenes sexuales falsas, conocidas como deepfakes, constituye una nueva modalidad de violencia que profundiza la exposición, la estigmatización y el daño psicológico de las víctimas, incluso cuando estas nunca generaron ni compartieron material íntimo.

Con la negativa del oficialismo y sus aliados, la iniciativa quedó fuera del temario de la última sesión ordinaria del año y su tratamiento deberá esperar una nueva instancia parlamentaria.