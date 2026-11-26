El oficialismo finalmente retiró del temario de la sesión de este jueves del Senado el proyecto de ley sobre falsas denuncias impulsado por la senadora radical santafesina Carolina Losada, que había generado un fuerte rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos.

La decisión se tomó en el marco de las negociaciones parlamentarias, ante las diferencias que suscitaba la iniciativa y el riesgo de comprometer los acuerdos alcanzados con otros bloques para avanzar con la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO para 2027.

La incorporación del proyecto al temario se había conocido este miércoles, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y había provocado el rechazo de varias senadoras, entre ellas la peronista Juliana Di Tullio.

La propuesta busca modificar el Código Penal para endurecer las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, con agravantes en causas vinculadas con la violencia de género y los delitos contra la integridad sexual.

Diversas organizaciones advirtieron que la eventual aprobación de la norma podría desalentar a las víctimas de violencia y abuso sexual infantil a recurrir a la Justicia, además de condicionar la actuación de los profesionales que intervienen en esas causas.

Según un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las investigaciones penales analizadas.

El proyecto, cuyo tratamiento ya había sido postergado en agosto, volvió así a quedar fuera de la agenda parlamentaria, sin una nueva fecha definida para su debate.