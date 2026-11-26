La CGT se movilizará, este jueves, por la crisis financiera de las obras sociales sindicales y le exigirá al Gobierno Nacional una respuesta “urgente” ante el desfinanciamiento y la situación crítica del sector.

De acuerdo con lo anunciado por la conducción de la central obrera llevada adelante por Octavio Argüello (Camioneros), Juan Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), la protesta consistirá en una concentración, a partir de las 15 frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en el Microcentro porteño, en Bartolomé Mitre al 400, sin convocatoria a un paro general ni interrupción general de actividades.

Participarán de la medida delegados, militantes y dirigentes gremiales que, además, realizarán un acto y presentarán un petitorio formal ante el organismo, encabezado por Horacio Guevara.

La CGT volverá a exigirle a la gestión del presidente Javier Milei una respuesta “urgente” ante el desfinanciamiento y la crisis financiera de las obras sociales sindicales, a la que califican como una situación “crítica” que genera “cortes de prestaciones y dificultades” para afrontar pagos a prestadores médicos.

El triunvirato cegetista advirtió que los sindicatos utilizan “recursos propios” para sostener la cobertura de salud de los trabajadores y señalaron que una gran parte del Fondo Solidario de Redistribución es absorbido por las prestaciones de discapacidad.

En la movilización habrá una fuerte presencia de afiliados de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), incluido el gremio de Camioneros que prometió llevar gran cantidad de trabajadores, uno de los sectores con sus obras sociales más golpeadas.

Por otra parte, esta semana, los cosecretarios Jerónimo, Argüello y Sola confirmaron que la central obrera prevé realizar ceses de tareas de cuatro horas en diciembre, e indicaron que las protestas podrían estar acompañadas por una marcha en rechazo de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.

Al respecto, este miércoles Jerónimo se explayó sobre el cese de actividades programado para el mes próximo: “La medida de diciembre está ratificada y consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, en una franja horaria que la CGT determinará oportunamente”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos dejar en claro la modalidad del cese de actividades. Los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo, estarán presentes en sus lugares de actividad y realizarán asambleas para debatir y visibilizar las problemáticas que atraviesa el mundo del trabajo”.

“Será una jornada para expresar la dura realidad que están viviendo tanto los trabajadores formales e informales como aquellos que se encuentran en condiciones de precarización laboral, frente a las políticas del Gobierno nacional y las dificultades que enfrentan cotidianamente”, precisó Jerónimo en un comunicado.

Y cerró: “Esta medida forma parte de la continuidad plan nacional de acción que ya viene implementando la CGT y que tiene un carácter progresivo en la medida que no sean recepcionados los reclamos del mundo del trabajo”.