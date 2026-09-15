EE.UU. reconoció por primera vez que desplegó armas en el espacio

Estados Unidos confirmó, por primera, vez que tiene desplegadas armas en el espacio. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, declaró este lunes en la Conferencia de Aire, Espacio y Ciberespacio celebrada en Maryland, que EE.UU. desplegó “armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”.

Meink no detalló de qué armas se trata ni cómo funcionan ni dónde se encuentran, informa AP.

En 2024, EE.UU. informó que Rusia estaba desarrollando una nueva arma contra satélites que podría lanzarse desde el espacio. En aquel momento, la Casa Blanca señaló que el peligro no era inminente.

Sin embargo, las noticias sobre dicha arma antisatélite evidencian la preocupación en EE.UU. con respecto a las amenazas espaciales provenientes de Rusia y China, dado que gran parte de la infraestructura estadounidense depende de las comunicaciones por satélite.

En su intervención, Meink también indicó que la Fuerza Aérea estaba incorporando más sistemas autónomos a sus capacidades y pronosticó que la institución tendría un aspecto “radicalmente diferente” para el año 2032.

Por ejemplo, previó que los drones de ataque de un solo uso reemplazarían a la artillería como el principal medio de destrucción. “Estamos aumentando nuestra preparación frente a las amenazas existentes”, afirmó.

Trump creó la Fuerza Espacial en 2019. Y recientemente publicó en sus redes sociales un adelanto de la “nueva generación” de uniformes de ese cuerpo que recuerda mucho a los uniformes imperiales de la Guerra de las Galaxias, inspirados a su vez en la estética nazi de los años 30 del siglo pasado.