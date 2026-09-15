El consumo de carne vacuna en Argentina cayó un 9,5% interanual en agosto y se mantiene en mínimos históricos

El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a marcar un mínimo histórico en agosto de 2026, según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). Los datos confirman un retroceso que combina pérdida de poder adquisitivo, suba de precios, menor oferta interna y mayor orientación exportadora.

El indicador anualizado de Ciccra —calculado como promedio móvil de los últimos 12 meses— se ubicó en 46 kilos por habitante, el nivel más bajo desde que la entidad comenzó su serie estadística en 2005. Esto implica una caída interanual del 9,5% y una reducción de 4,9 kilos por persona respecto de agosto de 2025, cuando el consumo alcanzaba los 50,9 kilos.

“En enero-agosto de 2026 el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 1,377 millones de toneladas de res con hueso (tn r/c/h), es decir 175,6 mil tn r/c/h menor que el registrado en el mismo período del año pasado. De esta manera, en agosto último el promedio de los últimos doce meses del consumo per cápita de carne vacuna se habría ubicado en 46,0 kilos/año, siendo 9,5% inferior al promedio correspondiente a agosto del año pasado (-4,9 kg por habitante por año)”, remarca el informe.

Entre 2005 y 2010, el consumo superaba los 60 kilos por habitante, lo que muestra la magnitud del retroceso estructural.

La caída del consumo se da en un contexto de fuerte presión inflacionaria sobre los cortes vacunos. Según Ciccra, en agosto de 2026 los precios de la carne vacuna aumentaron 51,2% interanual, muy por encima del nivel general de precios (33,2%). La brecha no es menor: implica que la carne se encareció un 18% más que el promedio de bienes y servicios.

Los cortes que más subieron entre agosto de 2025 y agosto de 2026 fueron:

Carne picada común: +52,7%

+52,7% Asado: +52,1%

+52,1% Cuadril: +51,9%

+51,9% Nalga: +50%

+50% Paleta: +49%

Incluso los productos elaborados mostraron incrementos mayores: las hamburguesas congeladas subieron 56,6% interanual.

Menor oferta para el mercado interno y exportaciones en alza

El informe de Ciccra también señala que entre enero y agosto de 2026 el consumo aparente destinado al mercado interno totalizó 1,377 millones de toneladas de res con hueso, un 11,3% menos que en el mismo período de 2025.

La producción de carne vacuna cayó 6,8% interanual, mientras que la faena retrocedió 9,9%, afectada por la menor disponibilidad de animales tras años de sequía y un proceso de retención de hembras para recomponer el rodeo.

La menor oferta interna coincidió con un incremento de las exportaciones:

Entre enero y agosto, los envíos al exterior crecieron 6,5% interanual , hasta 567.400 toneladas de res con hueso .

, hasta . Las exportaciones pasaron a representar 29,2% de la producción total, frente al 25,6% del año anterior.

China siguió siendo el principal destino, pero Estados Unidos e Israel aumentaron su participación y compensaron parte de la caída de las ventas al mercado chino. En julio, las exportaciones generaron US$ 446,6 millones, un 34% más que un año antes.

El informe de Ciccra muestra un escenario donde convergen tres factores decisivos:

El consumo interno cae a mínimos históricos. Los precios suben por encima de la inflación. La oferta disponible se reduce por menor faena y mayor orientación exportadora.

El resultado es un mercado interno cada vez más restringido, donde la carne vacuna —históricamente central en la dieta argentina— pierde presencia frente a alternativas más accesibles como el pollo, que incluso registró bajas de precio en la comparación mensual.

Con información de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).