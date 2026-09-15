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Comedias musicales

“Company”, “Billy Elliot” y “Hairspray”: todos los ganadores de los Premios Hugo al Teatro Musical

  • El Teatro Coliseo reunió a los protagonistas de las mejores comedias musicales de esta última temporada. Uno a uno, todos los premiados.

Damián Betular ganó el premio Revelación Masculina por su interpretación en Hairspray.
Damián Betular ganó el premio Revelación Masculina por su interpretación en Hairspray. X @olgaenvivo

elDiarioAR

15 de septiembre de 2026 09:36 h

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Las figuras más importantes del teatro comercial y grandes actores se reunieron en el Teatro Coliseo para la 16.ª edición de los Premios Hugo al Teatro Musical, en una velada que estuvo a cargo del director teatral Ricky Pashkus y de su colega Pablo Gorlero.

Las producciones que supieron destacarse sobre el resto fueron “Billy Elliot”, del director Rubén Szuchmacher, y “Hairspray” y “Company”, del director Fer Dente. El jurado evaluó los montajes que se estrenaron entre el 1 de agosto de 2025 y julio pasado. 

En la velada, que premió a lo mejor de la comedia musical, hubo dos reconocimientos a la trayectoria: uno al actor y dramaturgo Gustavo “Tweety” Monje y otro para la profesora y directora de danza Elizabeth de Chapeaurouge.

Los Premios Hugo fueron fundados en 2010 por los artistas y productores Ricky Pashkus y Pablo Gorlero. Llevan el nombre de Hugo Midón, un gran autor y director de comedias musicales argentino. Su propósito es estimular, premiar y difundir el talento de las producciones de comedia musical en el país.

La lista completa de ganadores

MEJOR MUSICAL

Billy Elliot

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

MEJOR MUSICAL OFF

La culpa es de la tierra

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

Fernando Dente (Company)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

El mago de Oz

MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF

Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

The ópera locos

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Fernando Dente (Company)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)

REVELACIÓN FEMENINA

Belén Bilbao (Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Emiliano Larea (El mago de Oz)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Constanza Díaz Falú (The ópera locos)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO

Gastón Briski (Billy Elliot)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)

MEJOR CARACTERIZACIÓN

Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Vanesa Butera (Company)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Belén Cabrera (Hairspray)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)

REVELACIÓN MASCULINA

Damián Betular (Hairspray)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Duilio Smiraglia (The ópera locos)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Julia Morgado (El salpicón)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Club Media - Olga (Hairspray)

Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Mariano Taccagni (Billy Elliot)

Sebastián Holz (Company)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Gaby Goldman (Billy Elliot)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)

MEJOR DIRECCIÓN VOCAL

Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)

MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL

José Ponce Aragón - Maximiliano Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)

MEJOR COREOGRAFÍA

Vanesa García Millán (Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Pichu Straneo (Anastasia)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)

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