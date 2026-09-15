“Company”, “Billy Elliot” y “Hairspray”: todos los ganadores de los Premios Hugo al Teatro Musical
Las figuras más importantes del teatro comercial y grandes actores se reunieron en el Teatro Coliseo para la 16.ª edición de los Premios Hugo al Teatro Musical, en una velada que estuvo a cargo del director teatral Ricky Pashkus y de su colega Pablo Gorlero.
Las producciones que supieron destacarse sobre el resto fueron “Billy Elliot”, del director Rubén Szuchmacher, y “Hairspray” y “Company”, del director Fer Dente. El jurado evaluó los montajes que se estrenaron entre el 1 de agosto de 2025 y julio pasado.
En la velada, que premió a lo mejor de la comedia musical, hubo dos reconocimientos a la trayectoria: uno al actor y dramaturgo Gustavo “Tweety” Monje y otro para la profesora y directora de danza Elizabeth de Chapeaurouge.
Los Premios Hugo fueron fundados en 2010 por los artistas y productores Ricky Pashkus y Pablo Gorlero. Llevan el nombre de Hugo Midón, un gran autor y director de comedias musicales argentino. Su propósito es estimular, premiar y difundir el talento de las producciones de comedia musical en el país.
La lista completa de ganadores
MEJOR MUSICAL
Billy Elliot
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA
Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
MEJOR MUSICAL OFF
La culpa es de la tierra
MEJOR DIRECCIÓN GENERAL
Fernando Dente (Company)
MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
El mago de Oz
MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF
Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL
The ópera locos
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA
Fernando Dente (Company)
MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO
Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE
Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
REVELACIÓN FEMENINA
Belén Bilbao (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Emiliano Larea (El mago de Oz)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
MEJOR DISEÑO DE SONIDO
Gastón Briski (Billy Elliot)
MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR CARACTERIZACIÓN
Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA
Vanesa Butera (Company)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE
Belén Cabrera (Hairspray)
MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL
Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF
Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
REVELACIÓN MASCULINA
Damián Betular (Hairspray)
MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Duilio Smiraglia (The ópera locos)
MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO
Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL
Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Julia Morgado (El salpicón)
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL
Club Media - Olga (Hairspray)
Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE
Mariano Taccagni (Billy Elliot)
Sebastián Holz (Company)
MEJORES ARREGLOS MUSICALES
Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
Gaby Goldman (Billy Elliot)
MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR DIRECCIÓN VOCAL
Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL
José Ponce Aragón - Maximiliano Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)
MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS
Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)
MEJOR COREOGRAFÍA
Vanesa García Millán (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA
Pichu Straneo (Anastasia)
MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)
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