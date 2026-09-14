El Papa termina con los recortes de Francisco y sube el sueldo a los cardenales y altos funcionarios de la Curia

En 2021, en plena pandemia, el Papa Francisco anunciaba un drástico recorte de los sueldos de los sacerdotes y clérigos que ocupaban altos cargos en la Curia vaticana, que en algunos casos llegaban hasta el 10 por ciento. Las medidas, destinadas a evitar los números rojos en un Vaticano cerrado a cal y canto durante meses, y que ya entonces sufría el recorte de los donativos de los sectores ultracatólicos estadounidenses, permitieron que la Santa Sede no despidiera a ningún trabajador laico. Ahora, coincidiendo con su 71 cumpleaños, León XIV derogó las normas de su antecesor, y subió el sueldo a los organismos de la Curia vaticana. Un cardenal cobra unos 4-5.000 euros al mes. La subida supondrá que vea incrementado su sueldo en unos quinientos euros.

En un Motu Proprio firmado este lunes, Prevost deroga unas medidas que, admite, “resultaron necesarias para hacer frente al desafío excepcional que supuso la pandemia”. Las medidas de recorte “pueden ahora superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, con diversos instrumentos, su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”, sostiene el Papa.

Por este motivo, “tras recabar el dictamen pertinente de la Secretaría de Economía y después de haber examinado minuciosamente todos los aspectos”, León XIV deroga las órdenes anteriores, sin perjuicio “y con carácter definitivo, los efectos producidos durante su período de vigencia, incluidos los efectos derivados de la suspensión de la acumulación de los incrementos bienales por antigüedad a que se refiere el art. 5, que queda definitivamente adquirida”.

¿Qué significa esto? Que los cardenales y altos funcionarios de la Curia verán incrementado en un diez por ciento sus sueldos, mientras que los jefes y secretarios de los dicasterios cobrarán un 8 por ciento más. La rebaja del 3 por ciento para clérigos y religiosos ya se había derogado en junio de 2025.

En 2021, Francisco también bloqueó los aumentos de remuneración por antigüedad para todos los empleados de nivel 4 del escalafón en adelante hasta 2023. Esta es la única norma que no se deroga, de modo que no se devolverán las cantidades descontadas, ni se recuperaran los aumentos por bienios de antigüedad que se perdieron entre 2021 y 2023.

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