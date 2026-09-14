Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte acuerdan luchar juntos para independizarse del Reino Unido

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se comprometieron este lunes a luchar juntos por la independencia de sus territorios y pidieron al Gobierno laborista de Andy Burnham que ceda más competencias en un esfuerzo conjunto por separarse de Inglaterra. Por primera vez, los tres territorios están gobernados por partidos independentistas.

En una declaración conjunta, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés, Rhun ap Iorweth, del Plaid Cymru de Gales, y Michelle O’Neill, del Sinn Féin, reclaman que el Parlamento británico “prepare y facilite el cambio constitucional”. “La corriente está a favor de nuestros movimientos, creemos que va a llegar un cambio constitucional”, dice la declaración, que también subraya que el futuro de sus territorios está dentro de la Unión Europea.

“El Brexit dañó nuestras economías, y limitó las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea”, dice el texto. En el referéndum del Brexit de 2016, los votantes de Escocia e Irlanda del Norte apoyaron quedarse en la UE por amplia mayoría. Gales respaldó el Brexit igual que Inglaterra.

Los líderes aspiran a celebrar referendos sobre la independencia y la reunificación de Irlanda, algo que tiene que autorizar Downing Street y que no pidieron expresamente en su declaración.

Su posición ahora es que cada uno tiene que determinar su futuro “a su manera y a su tiempo”, pero que los pueblos que representan tienen “el derecho a la autodeterminación”. “Ningún gobierno de Westminster tiene el derecho de bloquear la democracia o dinamitar el principio de que nuestra gente decidirá sobre su propio futuro”, dice la declaración.

En la rueda de prensa, ninguno de los líderes le quiso poner fecha a la potencial independencia, pero Swinney, el líder de Escocia, dijo creer que Burnham será “el último primer ministro del Reino Unido”. El mandato del actual primer ministro británico llega, en principio, hasta 2029.

Trump en Irlanda

Los tres líderes de los partidos mayoritarios fuera de Inglaterra se reunieron en Cardiff, en Gales, unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en Irlanda que le “encantaría” ver una isla “unida”.

La reunión en Gales ya estaba prevista. Los tres actuaban como líderes de sus partidos y no de sus gobiernos, entre otras cosas porque Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte, no tenía la autorización para firmar un documento de ese tipo de la viceprimera ministra de Irlanda del Norte, del partido unionista, con la que comparte el poder según el delicado acuerdo político que gobierna el territorio.

Al ser interrogada en rueda de prensa por los comentarios de Trump, O'Neill dijo que “el debate está muy vivo” y que su partido no “monopoliza” la conversación. Mary Lou McDonald, la presidenta del Sinn Féin en Irlanda y también presente en la reunión, dijo que los comentarios de Trump muestran que “el sistema” está cambiando en Estados Unidos.

En el caso de Irlanda del Norte, según el acuerdo de paz del Viernes Santo, se podrá celebrar una consulta si se detecta un cambio en la mayoría en la opinión pública a favor de la reunificación de Irlanda. Burnham sugirió la semana pasada en la sesión de control en la Cámara de los Comunes que el mismo criterio podría valer para Escocia.

En el caso de Irlanda del Norte, el estado de la opinión pública depende de la encuesta y de la pregunta. El apoyo más claro a la reunificación de la isla se detecta en relación con el Brexit. En un sondeo de junio, al preguntar por la posibilidad de una Irlanda dentro de la UE, más del 60% se mostraba a favor.

La valoración de estas encuestas depende, sin embargo, del ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, pedirá a Burnham en un encuentro previsto en unos días un marco que establezca con más claridad cuándo se puede convocar un referéndum sobre la reunificación.

En el caso de Escocia, las encuestas todavía parecen favorecer la permanencia en el Reino Unido si bien la opinión pública no es firme. Una encuesta en mayo de YouGov mostraba un empate entre las dos opciones, aunque la última de este verano indica una mayoría en contra de la separación. En la media de las encuestas de Politico, sí se muestra más apoyo a favor de que se celebre un referéndum sobre la independencia en cualquier caso. En 2014, el 55% de los escoceses rechazaron la independencia frente al 45% que la apoyaron.

El nuevo líder de Gales, que ganó las elecciones en mayo y se convirtió en el primer líder no laborista del Parlamento autónomo, pide más poderes y financiación para su territorio, pero no planea solicitar un referéndum sobre la independencia en su primer mandato. Cree que todavía tiene que haber “una conversación” pública en Gales, donde el 32% apoya la independencia, según una encuesta de este mes.

Descentralización para Inglaterra

El nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham, aseguró que una de sus prioridades es la descentralización, pero se refirió sobre todo a Inglaterra, para dar más poderes y financiación a las ciudades. Su posición con el resto del país está menos clara.

Después de sugerir en el Parlamento que un referéndum sería posible en Escocia si se detectara un cambio en la opinión pública, como en Irlanda del Norte, un portavoz aclaró que una nueva consulta está “fuera de la mesa”.

Un Gobierno laborista abierto a ceder competencias puede frenar las ansias de independencia, que, en cambio, podrían subir con el avance de la ultraderecha euroescéptica de Nigel Farage.

Emily Gray, la directora de la encuestadora Ipsos en Escocia, explicaba en mayo que el ascenso de Reform podría empujar aún más el deseo de separarse de Inglaterra, la región más conservadora del país: “Eso podría marcar la diferencia en el apoyo a la independencia. Un Gobierno de Reform hace más probable que los escoceses voten sí en el caso de un referéndum”.