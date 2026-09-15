Antes de La Noche de los Lápices, la UBA ofrece clases públicas, salud gratuita y presiona por una quinta marcha federal

La Universidad de Buenos Aires (UBA) copa este martes Plaza de Mayo con una jornada de protesta que combina clases públicas, atención médica gratuita y reclamo directo a Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, que reúne a gremios docentes y no docentes (CONADU, FEDUBA, CTA) junto a los trece decanos de las facultades porteñas, se da en el marco de un conflicto que ya lleva más de 300 días sin resolución de fondo.

Los decanos dictan clases magistrales a cielo abierto frente a la Casa Rosada y sobre el Ministerio de Economía, mientras se montaron postas de salud gratuita con atención odontológica, oftalmológica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico, contable y psicológico. La UBA sumó también una muestra de proyectos científico-tecnológicos, entre ellos un auto de carrera diseñado y construido por estudiantes de Ingeniería, en un despliegue pensado para instalar en la calle la discusión sobre el estado de la universidad pública.

Detrás de la protesta callejera hay una batalla judicial que ya recorrió todas las instancias. La ley obliga, en su artículo 5º, a actualizar los salarios docentes y no docentes según la inflación medida por el INDEC desde diciembre de 2023, con revisión paritaria cada tres meses, y en su artículo 6º, a actualizar automáticamente las becas estudiantiles (Progresar). El juez federal Diego Martín Cormick dictó una cautelar exigiendo su cumplimiento “de manera inmediata”; la Cámara Contencioso Administrativa Federal la confirmó.

El Gobierno intentó entonces una maniobra: pidió apartar a Cormick y a un camarista por ser, además, docentes de universidades públicas, y solicitó que los propios ministros de la Corte Suprema se excusaran por tener actividad académica. El máximo tribunal rechazó el planteo a comienzos de junio: sostuvo que “la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio”. Semanas después, el 25 de junio, la Corte fue más allá y desestimó el recurso extraordinario del Ejecutivo, dejando firme la cautelar. “Con este fallo, se deberán actualizar salarios y becas conforme lo establecen los artículos 5 y 6”, resumió entonces el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, mientras la Federación Universitaria Argentina (FUA) remarcó que el financiamiento “no depende de la voluntad de un gobierno, sino del cumplimiento de una ley”.

Pese a ese fallo firme de la Corte, el Gobierno sostiene la ley sin ejecutar mediante el decreto 759/2025, con el argumento de que aún no está definida la fuente específica de los recursos presupuestarios necesarios para financiarla. Es ese punto —una ley vigente, validada por la Justicia hasta su última instancia, pero no aplicada por vía de decreto— el que universidades y gremios caracterizan como “desobediencia judicial” del Ejecutivo.

El fallo de la Corte no torció la política salarial del Gobierno. En el acuerdo paritario de junio, la oferta oficial fue de 24,33%, muy por debajo del 32,5% que los gremios docentes reclamaban en base a la actualización por inflación que exige la ley. Para la ronda de septiembre, la secretaria general de ADUM (docentes de la Universidad de Mar del Plata), Abigail Araujo, denunció que la propuesta oficial cayó a apenas 3%, frente a un piso de actualización que los gremios calculan en 31,2% (Portal Universidad). El propio informe de ADUM documenta el costo concreto de esa brecha: solo en esa universidad renunciaron 613 docentes entre 2023 y 2025.

Marcha por la Noche de los Lápices

La protesta de este martes es apenas el primer eslabón de una secuencia que se extiende hasta el fin de semana. Este miércoles 16, en el aniversario de La Noche de los Lápices, está prevista una movilización que arrancará a las 15 en Plaza Houssay; a las 16.30 confluirá con el resto de los sectores convocantes en Salta y avenida de Mayo, y cerrará con un acto entre las 17.30 y las 18 en Plaza de Mayo. Este miércoles se sumarán además clases públicas en distintas sedes. El jueves 17, el eje se traslada al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, con una nueva movilización centrada puntualmente en el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento.

Ese calendario funciona, a su vez, como antesala de una convocatoria mayor. FEDUBA encuadró esta semana de protestas bajo el título “Semana de Lucha hacia la 5ª Marcha Federal Universitaria”, en la misma línea que la masiva movilización a Plaza de Mayo del 12 de mayo pasado, la cuarta desde que arrancó el conflicto. La nueva marcha se encamina para fines de septiembre o principios de octubre, aunque todavía sin fecha cerrada. Fuentes universitarias consultadas por elDiarioAR coinciden en ese horizonte y precisan que el sector que impulsa la convocatoria busca que no se realice más allá del 8 de octubre.

MC