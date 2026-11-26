La Asociación Bancaria dispuso un paro nacional en el Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre, durante las tres últimas horas de atención al público, ante la falta de respuestas de la entidad a sus reclamos por despidos y cierres de sucursales.

La decisión fue comunicada el martes por el Secretariado General Nacional del sindicato, tras una reunión con las Comisiones Gremiales Internas del Santander y el Plenario de Secretarios Generales, que había facultado a la conducción a disponer medidas de acción directa.

El gremio recordó que en la audiencia del 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo se exhortó a las partes a mantener abiertos los canales de diálogo y a extremar los esfuerzos para hallar una solución. Según La Bancaria, el banco hizo lo contrario: continuó con los despidos y con el cierre de sucursales, como la de Vicuña Mackenna, en Córdoba. “Hacemos el paro ante la intransigencia de una patronal insensible, que frente a su falta de políticas comerciales inteligentes solo sabe responder con ajuste permanente”, apuntaron desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

El sindicato también denunció incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, tercerización de servicios, incorrecto encuadramiento convencional y exigencia de metas comerciales que considera inalcanzables. Sostuvo que el banco descarga su ajuste sobre los trabajadores.

Además, acusó a la entidad de avasallar la representación gremial y de intervenir en el proceso electoral del sindicato, con trabas a la participación de los representantes de los trabajadores. Calificó esa situación como una vulneración de la libertad sindical y de la autonomía de la organización.

“Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical”, sostuvo la conducción nacional. El gremio responsabilizó a las autoridades del Santander por la continuidad y profundización del conflicto y por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas.

El comunicado de La Bancaria

Tal como se resolvió en la reunión con las Comisiones Gremiales Internas del Banco Santander y en el Plenario de Secretarios Generales de la Asociación Bancaria, que facultó a la conducción nacional a disponer medidas de acción directa, avanzamos con nuevas medidas ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la entidad.

El 18 de noviembre pasado, en la audiencia en la Secretaría de Trabajo, se exhortó a las partes a mantener abiertos los canales de diálogo y a extremar los esfuerzos para encontrar una solución. Hemos manifestado nuestra voluntad de seguir dialogando a la espera de respuestas concretas. El Santander hizo lo contrario: sigue con los despidos y con el cierre de sucursales, como ocurre ahora con la de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba, entre otros.

A los despidos encubiertos y a los cierres se suman los incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, la tercerización de servicios, el incorrecto encuadramiento convencional y la exigencia de metas comerciales inalcanzables. Es el modelo de una empresa que descarga su ajuste sobre las trabajadoras y los trabajadores.

También denunciamos el avasallamiento de la representación gremial y la intromisión del banco en el proceso electoral de nuestra organización, con trabas a la participación de las y los representantes de los trabajadores de la entidad. Es una vulneración abierta de la libertad sindical y de la autonomía de nuestro sindicato.

Por tal motivo se ha dispuesto efectuar un PARO NACIONAL EN BANCO SANTANDER los días 1 y 2 de diciembre, durante las tres últimas horas de atención al público. Lo hacemos ante la intransigencia de una patronal insensible, que frente a su falta de políticas comerciales inteligentes solo sabe responder con ajuste permanente.

Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical. Hacemos responsable a las autoridades del Banco Santander de la continuidad y profundización de este conflicto, y de las consecuencias que puedan derivarse de las medidas dispuestas.

Los bancarios y las bancarias del Santander no están solos: Basta de ajuste, basta de cierres de sucursales, basta de persecución gremial!!!