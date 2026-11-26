Rusia puede lanzar al espacio un satélite cargado con una ojiva atómica antes de final de año. Esta es la alerta que emitieron los servicios de inteligencia occidentales, según informaron varios medios alemanes. Un aviso con cierto tono de película de ciencia ficción que las agencias europeas y norteamericanas aseguran tomarse muy en serio.

Vladímir Putin lleva tiempo intentando contrarrestar la supremacía de Estados Unidos en el espacio porque, desde la óptica del presidente ruso, representa una amenaza para las capacidades estratégicas del país. Además, a raíz de la guerra de Ucrania, el Kremlin elevó la confrontación con la OTAN más allá de la atmósfera y comenzó a desafiar a los satélites militares aliados y a las constelaciones comerciales como Starlink, que se convirtieron en vitales para las tropas de Volodímir Zelenski.

Aun así, los expertos advierten de que una explosión nuclear en la órbita terrestre tendría unos efectos “indiscriminados” que pueden “alterar todos los aspectos de la vida moderna”. La posibilidad de un conflicto atómico en el espacio añade así un nuevo foco de tensión entre Rusia y Occidente.

Una explosión con efectos globales

Según los informes de inteligencia de principios de noviembre, el satélite Sputnik-S lleva años construido y está listo para ser enviado al espacio exterior antes de 2027. Una vez allí, sería posible activarlo rápidamente y detonar su carga atómica.

Su explosión no ocasionaría una destrucción física en la Tierra ni contaminaría su atmósfera. Sin embargo, las partículas energéticas quedarían atrapadas por el campo magnético terrestre y podrían crear cinturones artificiales de radiación que interferirían en el funcionamiento de los satélites durante meses o años.

Maksim Starchak, analista ruso especializado en política nuclear y militarización del espacio, explica que este estallido perjudicaría a un gran número de naves espaciales cercanas a la Tierra y dañaría los componentes electrónicos de los satélites expuestos a la radiación, tanto militares como civiles.

“La destrucción o la interrupción del funcionamiento de los satélites afectaría a los sistemas de transporte, comunicaciones, energía y finanzas”, apunta. Unas consecuencias que, añade, “representan una amenaza para el conjunto de la economía mundial”.

El Gobierno ruso siempre negó que estuviera preparando una operación de este tipo y, el lunes, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, no quiso responder a las acusaciones. “No vale la pena tomárselo en serio”, aseguró. Por su parte, la embajada rusa en Berlín lo enmarcó como una “campaña de propaganda” contra Moscú.

Sea como fuere, Starchak afirma que Rusia “tiene capacidad técnica” para llevar a cabo un lanzamiento como este, aunque admite que sería “perjudicial” para el Kremlin porque dañaría sus propios artefactos orbitales y los de un aliado como China.

Otro experto ruso en armamento nuclear, Pavel Podvig, considera que “colocar un arma nuclear en órbita es una idea extremadamente estúpida” y duda mucho de que el satélite transporte una carga atómica.

Desde el punto de vista de Starchak, en realidad se trata de un movimiento disuasorio para evitar un mayor desarrollo nuclear de sus rivales. El especialista sostiene que Putin quiere conseguir “una carta de negociación de cara a futuras conversaciones sobre el control de armamentos”. “Rusia crea amenazas y después las utiliza para chantajear a Occidente, ofreciéndose a reducirlas si los países occidentales aceptan las exigencias de Moscú”, concluye.

La destrucción o la interrupción del funcionamiento de los satélites afectaría a los sistemas de transporte, comunicaciones, energía y finanzas. Representan una amenaza para el conjunto de la economía mundial Maksim Starchak — experto en política nuclear y militarización del espacio

Esta escalada retórica encaja con el modus operandi del Kremlin en la disuasión estratégica. Aunque en la cumbre de Shenzhen el presidente ruso se comprometió, junto con Donald Trump y Xi Jinping, a “entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, en Moscú siguen molestos por la decisión de Washington de no renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START, que expiró en febrero a pesar de los esfuerzos de Rusia por prorrogarlo.

No es la primera vez que desde Occidente se alerta de que Moscú amenaza con aumentar la rivalidad estratégica en el espacio. Ya en 2023 la Casa Blanca hizo público que Rusia estaba desarrollando un arma antisatélite equipada con una carga atómica, destinada a destruir o inutilizar satélites. Washington confirmó que había advertido directamente a Moscú de que no desplegara esta arma y, también entonces, el Kremlin lo calificó de “fabricación maliciosa”.

Estados Unidos denunció el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU y subrayó que vulneraría el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Según este acuerdo, los Estados firmantes se comprometen a no poner en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto equipado con armas nucleares o cualquier otro tipo de arma de destrucción masiva.

Guerra asimétrica

La paradoja rusa es que quiere impedir que Estados Unidos domine militarmente el espacio, pero es incapaz de competir con él tecnológicamente. El retraso de Rusia en el campo de la electrónica espacial, su dependencia de componentes chinos u occidentales obtenidos esquivando las sanciones y la lentitud a la hora de lanzar sus propias grandes constelaciones de satélites sitúan a Moscú a años luz de Washington y Pekín.

Por eso el Kremlin apuesta por la guerra asimétrica: intenta compensar esta desventaja con interferencias, ciberataques, armas antisatélite o satélites espía. Desde la invasión de Ucrania, Rusia abandonó la retórica oficial que pregonaba la importancia de no militarizar la órbita terrestre y comenzó a considerar los satélites comerciales extranjeros como objetivos. “Las operaciones militares en el espacio ya son una realidad”, señala Starchak.

Uno de los ejemplos más recientes de estas tácticas tuvo lugar a mediados de octubre. Durante semanas, el satélite militar ruso Kosmos-2612 se fue acercando hasta quedar a pocos metros del radar ICEYE-X36, fabricado por empresas de Finlandia y Estados Unidos y que proporcionaba imágenes de la superficie terrestre que Kiev utiliza para la inteligencia militar.

La persecución, a unos 27.000 kilómetros por hora, hizo temer a los observadores que pudiera producirse una colisión. “Cualquier aproximación entre aparatos en órbita a menos de un kilómetro se considera crítica”, explicó entonces Georgui Trishkin, analista de lanzamientos de cohetes. Según el experto en satélites neerlandés Marco Langbroek, no hay ninguna duda de que se trataba de un acercamiento “completamente no consentido”.

Desde el punto de vista de Trishkin, Rusia estaba intentando llevar al satélite enemigo al límite para desgastarlo, obligarlo a agotar su combustible y dejarlo inservible. “Si este precedente tiene éxito, empezaremos a ver casos similares de manera rápida y frecuente”, advirtió.

A raíz de este incidente, la delegación de Estados Unidos en la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas acusó a Rusia de haber maniobrado “deliberadamente” y de manera “temeraria”, y señaló que aquellas acciones parecían compatibles con “una operación de armamento en órbita”.

A pesar de este episodio, Starchak asegura que Moscú se enfrenta a muchas limitaciones a la hora de librar el combate contra la OTAN más allá de la atmósfera. El principal problema es que todas estas medidas de contraataque ideadas para neutralizar los aparatos enemigos son insuficientes si se tiene en cuenta lo que el experto denomina “la naturaleza multicapa y redundante del ecosistema espacial occidental”.

Es decir, los sistemas militares y comerciales se complementan y, por ejemplo, inutilizar un solo satélite europeo o norteamericano no sirve a los propósitos del Kremlin porque sus funciones pueden ser asumidas por otra nave o por un nuevo lanzamiento. En definitiva, la guerra híbrida rusa en el espacio, concluye, tiene “una eficacia relativamente baja”.

El fracaso de Rassvet, el Starlink ruso

Los norteamericanos disponen de unos 600 satélites militares en funcionamiento, frente a los cerca de 140 de los rusos. Y si se incluyen los aparatos comerciales y civiles, la diferencia es aún mayor: Estados Unidos tiene más de 13.000, frente a los menos de 400 de Rusia.

La crisis de los lanzamientos espaciales rusa complica todavía más la situación del Kremlin. Mantener constelaciones de naves, aunque sean pequeñas, requiere múltiples despegues, pero Rusia no superó los 25 anuales durante los últimos ocho años, muchos menos que Estados Unidos y China. En lo que llevamos de 2026, la NASA completó 181 envíos, la agencia espacial china, 83, y Roscosmos, 15.

El año pasado, el Kremlin anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de Rassvet, el proyecto ruso para crear una red propia de internet por satélite que pueda competir con Starlink. Casi dos años después, el proyecto avanza con dificultades y muy por debajo de los objetivos anunciados.

Rusia crea amenazas y después las utiliza para chantajear a Occidente, ofreciéndose a reducirlas si los países occidentales aceptan las exigencias de Moscú Pavel Podvig — experto armamento nuclear

El sistema puso en órbita 32 satélites operativos en dos lanzamientos, en marzo y julio de 2026. Pero dos ya volvieron a entrar en la atmósfera y, según la inteligencia militar ucraniana, ninguno de los que continúan en el espacio alcanzó los 800 kilómetros de altitud previstos inicialmente. El proyecto también arrastra problemas con los sistemas de propulsión y hay indicios de fallas en varios aparatos. Además, el tercer lanzamiento programado para este año se aplazó.

Moscú quería alcanzar los 48 satélites antes de 2027 y tiene intención de desplegar otros 240 el año que viene, pero estos objetivos parecen difíciles de alcanzar con el ritmo actual de despegues y los problemas técnicos pendientes.

Los obstáculos no son solo orbitales. Según la inteligencia militar ucraniana, el programa depende de componentes extranjeros y todavía tiene dificultades para desarrollar los equipos terrestres necesarios para que la red esté plenamente operativa y pueda utilizarse a gran escala. A pesar de estas limitaciones, Rusia ya está haciendo un uso militar de ella, aunque la cobertura sigue siendo intermitente y solo permite conectarse cuando los satélites pasan por encima de la zona.

La realidad es que Rusia no dispone de satélites capaces de captar imágenes mediante radar y tiene muy pocos satélites que fotografíen la superficie terrestre. Algunos, además, ya superaron su vida útil. Así que no es extraño que, en 2022, cuando la OTAN se reunió en Madrid, el entonces jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin, recurriera a imágenes de satélite obsoletas al lanzar amenazas veladas contra la Alianza mostrando capturas aéreas del lugar de la cumbre.