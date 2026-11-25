En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno decidió reflotar el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada que criminaliza a las mujeres que denuncian la violencia machista. Fue una decisión intempestiva que generó una revuelta en el Senado, en donde la iniciativa tiene pocos adherentes. Patricia Bullrich hizo el anuncio, como un modo de congraciarse con la senadora radical, y recibió como respuesta la rebelión de varias senadoras que la amenazan con retirarle el voto para la reforma política si decide avanzar con la iniciativa.

La plaza del Congreso, vallada como todos los miércoles, comenzaba a recibir a los primeros grupos de mujeres que marchaban desde Tribunales por el 25N cuando Bullrich dio la noticia: el jueves, además de la reforma política y la ley de prevención de la ludopatía, el Senado buscaría aprobar la ley que endurece las penas por falso testimonio y denuncias falsas que impulsa Andrea Guacci, la esposa de Diego Guacci, el entrenador de la Selección femenina de fútbol que en 2021 fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras.

El proyecto recibió varias modificaciones desde que Guacci, junto a Losada, lo presentaron a principios de año. Resistido por las organizaciones feministas y las “madres protectoras” de niños víctimas de abuso sexual, el texto original aumentaba las penas del delito de falsa denuncia y falso testimonio exclusivamente para los casos de violencia de género. Es decir que apuntaba directamente contra las mujeres que denunciaban violencia machista. Losada tuvo que negociar cambios y terminó ampliándolo a otro tipo de acusaciones: ya no se limita a los casos de violencia de género, sino a todos los delitos “dolosos graves”.

Con estos cambios, la senadora radical se convenció de que sus compañeros de bancada querrían acompañar la iniciativa. Pero rápidamente las organizaciones de abogadas de víctimas de violencia de género salieron a advertir que el mecanismo, en la práctica, sólo serviría para desincentivar las denuncias de violencia. Especialmente las denuncias de abuso sexual infantil, ya que el nuevo proyecto aumenta la pena por falsa denuncia hasta los 6 años de prisión si la denuncia hubiera derivado en la restricción judicial de “derechos de carácter patrimonial o familiar”.

Este último tipo penal dialoga directamente con una de las narrativas que sostienen los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas: que son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos. Un mecanismo que, según advirtieron durante las audiencias en el Senado muchas “madres protectoras”, suele utilizarse como estrategia discursiva en los juicios por abuso sexual infantil.

“Esta ley viene a consolidar algo que se da en las sombras. Porque en los expedientes los abogados vienen ya planteando, como estrategia judicial, que hicimos una falsa denuncia por despecho, por venganza o por un supuesto beneficio económico”, explicó, en diálogo con eldiarioAR, Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años.

Pese a los cuestionamientos, Losada logró sumar su proyecto en la última sesión ordinaria del año. El argumento de Bullrich, que fue la encargada de hacer el anuncio en la reunión de labor parlamentaria, era que el Gobierno había negociado el apoyo de Losada a la reforma política a cambio de incluir su proyecto de “falsas denuncias” en el temario. En el bloque libertario, en cambio, señalan que Losada fue directamente a Milei para pedirle su tratamiento y Bullrich tuvo que incluirlo en la sesión.

La decisión de Bullrich, sin embargo, generó un terremoto en el Senado. La senadora peronista Juliana Di Tullio estaba indignada y le advirtió a Bullrich que, si decidía avanzar con el proyecto, la sesión se caería. Varias senadoras aliadas del Gobierno se sumaron al reclamo y amenazaron con sacar su apoyo a la eliminación de las PASO si insistía en debatir el tema.

La presión fue escalando, al punto de que la misma Bullrich le prometió a las senadores que el jueves, cuando comenzara la sesión, sacaría el proyecto del recinto. “Nadie quiere el proyecto, lo vamos a hacer mierda”, se sinceró un senador libertario, mientras se preparaba para ingresar al recinto a escuchar a Diego Santilli.

MCM/CRM