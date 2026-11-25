El jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó este miércoles una encendida defensa de la gestión de Javier Milei ante el Senado, donde aseguró que el Presidente logró estabilizar un país que recibió en crisis y destacó que, pese a los pronósticos de sus adversarios, no solo consiguió sostenerse en el poder, sino que ahora apunta a un segundo mandato.

“No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”, afirmó el funcionario durante su primera presentación de un informe de gestión ante la Cámara alta, en una sesión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Santilli abrió su exposición con un repaso de la situación económica y social que, según su diagnóstico, encontró el Gobierno al asumir en diciembre de 2023. También reivindicó las políticas de ajuste fiscal, desregulación económica y seguridad implementadas por la administración libertaria.

“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei”, expresó el jefe de Gabinete, acompañado por Ignacio Devitt y Gustavo Coria, integrantes de su equipo de gestión.

En uno de los pasajes más políticos de su discurso, recordó las advertencias sobre las consecuencias que podrían tener las medidas anunciadas por Milei durante la campaña presidencial.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido. Dijeron que no iba a durar seis meses. Dijeron que le iban a tomar las calles. Dijeron que si cortaba los intermediarios de los planes, le iban a voltear al gobierno”, enumeró.

Y agregó: “Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”.

El funcionario sostuvo que los argentinos eligieron a Milei para restablecer el orden y aseguró que ese objetivo se está cumpliendo. En ese marco, cuestionó al gobierno anterior por el funcionamiento del Estado, la presión impositiva y los niveles de inflación.

“Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, afirmó.

También describió el escenario previo a la llegada de La Libertad Avanza al poder como un país atravesado por restricciones cambiarias, problemas de abastecimiento y dificultades en los servicios públicos.

A su juicio, Milei recibió “la peor herencia” de las últimas cuatro décadas y consiguió revertir buena parte de ese panorama.

Inflación, pobreza e inversiones

En el capítulo económico de su presentación, Santilli enumeró una serie de indicadores que atribuyó a las políticas del Gobierno y que utilizó para respaldar su balance de gestión.

Entre ellos, mencionó la reducción de la inflación anual del 211% al 30%, la disminución de la pobreza del 57% al 32% y la obtención de tres años consecutivos de superávit financiero, según las cifras que presentó ante los senadores.

También destacó la eliminación o reducción de 25 impuestos y sostuvo que esas medidas representaron una transferencia de recursos hacia el sector privado.

“Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, afirmó.

El jefe de Gabinete defendió además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas impulsadas por el oficialismo para atraer capitales a sectores estratégicos.

Según expuso, se aprobaron 30 proyectos por un monto cercano a los 80.000 millones de dólares. También señaló que las exportaciones argentinas alcanzaron los 87.000 millones de dólares durante los primeros diez meses del año.

En contraposición, volvió a cuestionar la gestión anterior por el deterioro de la infraestructura pública y las dificultades que, según sostuvo, enfrentaban los consumidores y las empresas.

Seguridad y cruce con el peronismo

La política de seguridad ocupó otro tramo importante de la exposición. Santilli reivindicó la reducción de los cortes de calles, la caída de los homicidios y los operativos contra el narcotráfico.

De acuerdo con las cifras que presentó, el país pasó de registrar más de 9.000 piquetes a ninguno, alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y realizó más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico durante este año.

El funcionario hizo especial hincapié en la situación de Rosario, donde destacó los resultados de las políticas destinadas a combatir a las organizaciones criminales, y trasladó la discusión a la provincia de Buenos Aires.

Sus referencias a la inseguridad en el conurbano provocaron cuestionamientos desde la bancada peronista, especialmente del presidente del bloque Justicialista, José Mayans, con quien mantuvo un intercambio durante la sesión.

“El que las hace las paga”, sostuvo Santilli, antes de lanzar una advertencia dirigida a la oposición: “Tomen nota si pudimos en Rosario, se puede en el conurbano”.

Luego amplió su planteo: “Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano. Se puede en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo. No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política y de defender a las víctimas. Y no a los delincuentes”.

Un discurso con la reelección en el horizonte

La presentación de Santilli se realizó en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y responder las consultas de los legisladores.

Sin embargo, además del balance de gestión, su intervención tuvo un marcado contenido político, con reiteradas referencias a los objetivos electorales del oficialismo y a la continuidad del proyecto libertario más allá de 2027.

En el tramo final, el funcionario volvió a reivindicar el liderazgo de Milei y sostuvo que las transformaciones impulsadas por su administración tendrán consecuencias duraderas.

“El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia”, afirmó.

Santilli cerró su exposición con un mensaje sobre la continuidad del rumbo oficialista: “Esta vez, la Argentina no vuelve para atrás. Esta vez, la Argentina va para adelante”.

Con información de la agencia NA