Desde el pasado 29 de octubre, la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, tiene una nueva área natural protegida: el Corredor de los Cinco Grandes, que busca garantizar el refugio de especies emblemáticas del Golfo San Matías: ballenas, orcas, tiburones, delfines y lobos marinos, que le dan su nombre a la reserva marina. Sin embargo, la medida no está exenta de contradicciones y llamados de alerta de los expertos: estas mismas autoridades impulsaron en 2022 la modificación de una ley que protegía la totalidad del golfo de proyectos de hidrocarburos y ahora reservan solo una porción de esta región para resguardarla de impactos que los especialistas creen que serán difíciles de evitar.

El Corredor de los Cinco Grandes fue creado tras un trabajo de dos años y tiene la meta de proteger 130 kilómetros de costa, muy cerca de donde se construyen un gasoducto, un oleoducto y se espera la llegada de magabuques petroleros y gasíferos. Estas iniciativas, según expertos, ponen en riesgo la fauna marítima del lugar.

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El Golfo San Matías estaba protegido enteramente hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de Río Negro modificó una ley que prohibía cualquier actividad de transporte y explotación de hidrocarburos en el golfo. El objetivo: promover tres proyectos energéticos para la exportación de gas y petróleo de Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional de Argentina y uno de los principales del mundo. Se trata del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que incluye una terminal marítima de exportación de crudo con monoboyas en Punta Colorada, Sierra Grande; Southern Energy, para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) mediante buques flotantes de licuefacción (FLNG) abastecidos por ductos desde Vaca Muerta; y Argentina LNG, una iniciativa liderada por YPF (con socios internacionales) que contempla infraestructura costera y unidades flotantes de licuefacción de gas natural para exportación.

El Corredor de los Cinco Grandes tiene una superficie de 2730 kilómetros cuadrados. Es el área marina protegida más extensa de la provincia de Río Negro y la primera creada en esa provincia en 28 años, según explicó a Mongabay Latam Martina Sasso, directora y cofundadora de la Fundación Por el Mar, organización que impulsó, junto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la creación de esta reserva marina.

“En el Golfo San Matías encontramos esta maravillosa biodiversidad, este increíble corredor biológico, donde mientras estábamos buscando tiburones podíamos ver orcas, lobos marinos, podíamos ver ballenas francas australes, incluso los delfines nariz de botella, que es la única población que tenemos en nuestro país”, destacó Sasso.

En la Fundación Por el Mar este proyecto empezó a trazarse en 2024. Hubo trabajos documentales y estudios para identificar la presencia de las diferentes especies marinas que habitan en esta zona. Pero esa labor chocó con diferentes tensiones: ahí hay una importante actividad pesquera, un turismo consolidado con tráfico de embarcaciones y, lo más riesgoso, los nuevos proyectos de infraestructuras de exportación de petróleo y gas natural licuado.

“Ahora se agrega lo que es energía y aparecen estos proyectos que está impulsando este Gobierno [tanto el Nacional como el de la provincia], que es para exportación de Gas Natural Licuado (GNL), junto a una terminal de monoboya [instalación marítima flotante y anclada al lecho marino] desde donde se exportará petróleo”, afirmó Sasso.

La experta detalló que estas iniciativas estarán en su máxima operación en 2030 y que ese dato fue una de las razones para crear la reserva marina: la idea es minimizar el impacto que tendrán las actividades hidrocarburíferas en la fauna marina. “Se está trabajando en el manejo integral del golfo. Se está regulando cómo se van a comportar las distintas actividades para impactar de la menor manera posible. Lo primero que estamos trabajando tiene que ver con las rutas de los barcos, que no pueden ir por cualquier lado. Tiene que haber un sistema de rutas para que los barcos vayan como por autopistas y eso minimiza casi en un 98 % el impacto”, dijo Sasso.

Otra regulación será sobre la velocidad de los buques petroleros. Sasso dijo que no podrán exceder los diez nudos, lo que minimizaría la colisión con las especies marinas en la zona. Sobre la instalación del gasoducto, la experta aseguró que esa obra no pasará por la nueva área natural.

La ley 3.308 que protegía al Golfo San Matías se modificó en septiembre de 2022 para permitir el transporte de hidrocarburos con varios proyectos en carpeta. Según expertos, estas iniciativas son un riesgo para la fauna marina, principalmente para la ballena franca austral.

Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial Golfo San Matías y habitante de la localidad Las Grutas, explicó a Mongabay Latam que la ley anterior protegía a la región de cualquier tipo de instalación o construcción de ductos y de plataformas de carga y descarga. El golfo se ubica en el mar Argentino, océano Atlántico.

“Por un lado, están dos buques de GNL que tomarían gas del gasoducto San Martín, que es un gasoducto que viene del sur y, por otro lado, está el proyecto Argentina GNL, que pretende instalar alrededor de cuatro buques, que son megabuques, con infraestructura en la costa, conectándolos con un gasoducto a Vaca Muerta”, detalló Di Giacomo.

Además, en el golfo se construye un oleoducto que conectará con Vaca Muerta, en la provincia vecina de Neuquén, y atraerá a megabuques para la exportación del petróleo.

Una zona privilegiada

El Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes comprende el sector costero entre El Cóndor y San Antonio Este. Es un territorio de alto valor ecológico y con fuerte vinculación social y productiva. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia Río Negro, esta área tiene tres categorías de conservación: parque provincial, para los sectores de mayor valor ecológico; reserva de uso múltiple, que permite la pesca y las actividades recreativas bajo un manejo compatible con la conservación; y paisaje protegido, en las zonas de turismo intensivo.

“La ruta de las ballenas francas australes, delfines, pingüinos, lobos marinos y un montón de animales que viven en el Golfo de San Matías, sin contar a especies que migran y que pasan por acá, como algunas aves playeras, verían interferida toda su vida, sus corrientes y sus rutas migratorias. Además, obviamente afecta a todas las poblaciones que hacemos vida en el golfo, que siempre hemos tenido mucho vínculo desde el turismo y la pesca”, afirmó Di Giacomo, que se opone a los proyectos junto a vecinos, especialistas y artistas de la zona.

El proyecto petrolero y gasífero es ejecutado por el conglomerado de empresas llamado Southern Energy SA. Esta es una iniciativa para transformar el gas natural de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) y exportarlo al mercado mundial a través del Golfo San Matías. El consorcio SESA está integrado por las empresas Pan American Energy (PAE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Mongabay Latam se contactó con el consorcio Southern Energy S.A. El conglomerado afirmó que el gasoducto que construyen en el Golfo San Matías no atraviesa “ningún área protegida” y que tampoco se intervendrán las reservas naturales en futuras construcciones.

“El Hilli Episeyo [el primer buque de licuefacción flotante] está siendo readecuado en Singapur previo a su llegada a las costas de Río Negro el año próximo. A su vez, el Esperanza [el segundo buque] se encuentra en talleres en China”, informó Southern Energy SA sobre el estado actual del proyecto. A su vez, este consorcio aseguró a este medio que a la fecha no fueron notificados con ningún proceso legal para frenar los gasoductos.

El 16 de noviembre hubo una audiencia pública por el proyecto de GNL en la localidad de Sierra Grande. Ahí participaron autoridades de la provincia de Río Negro, como el gobernador, Alberto Weretilneck, y más de 200 oradores, entre especialistas, instituciones, organismos, empresas y vecinos. En esa audiencia se presentó el proyecto por parte de la empresa y de las consultoras responsables de los estudios, hubo exposiciones de especialistas e instituciones.

Mientras, en Neuquén inicia el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que es una infraestructura de transporte de crudo que se conecta con una terminal de exportación en Punta Colorada, cerca de la localidad de Sierra Grande. Este proyecto contará con buques superpetroleros del tipo VLCC (Very Large Crude Carriers), capaces de transportar hasta dos millones de barriles de crudo por viaje. Estas embarcaciones miden más de 330 metros de eslora y requieren un calado muy profundo que los puertos tradicionales no lo tienen. Además, en lugar de contar con un muelle fijo, esta terminal operará mediante dos monoboyas instaladas a siete kilómetros de la costa.

YPF, la empresa que encabeza este proyecto, explicó a Mongabay Latam que el oleoducto está terminado y que “faltan algunas obras en la parte offshore”, las dos monoboyas. La empresa petrolera añadió que está planificado terminar el proyecto en diciembre y el objetivo es realizar la primera exportación de crudo en el primer trimestre de 2027.

Durante la audiencia pública de agosto de 2023, el experto a cargo del Estudio de Impacto Ambiental de YPF sostuvo que los impactos ambientales del oleoducto serían “entre bajos y moderados”. Francisco Pinilla sostuvo entonces: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”.

Desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico emitieron un comunicado que asegura que “además de los posibles derrames y microderrames [de petróleo], el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”.

Mirta Carbajal, bióloga y directora de la Fundación Inalafquen, cuestionó que la planificación del corredor no haya sido elaborada con científicos del lugar. Sobre las afectaciones ambientales, la experta afirmó que la fauna marina será la más perjudicada por el paso de los megabuques petroleros.

Esta nueva área protegida generó también controversias entre los investigadores de fauna marina del Golfo San Matías. Carbajal dijo a Mongabay Latam que los responsables de diseñar el corredor no convocaron a las comunidades locales ni a los expertos que trabajaron y trabajan en la conservación de la ballena franca austral y las otras cuatro especies de mamíferos que el corredor busca proteger.

Carbajal puso como ejemplo al delfín nariz de botella, del que, asegura, no existen más de 500 individuos. De esa cifra, al menos 300 llegan a la Bahía de San Antonio, cerca al Corredor Los Cinco Grandes. “Proteger esta especie no es poner puertos gasíferos en ese lugar”, cuestionó. “Esto es lavado verde”, dijo la experta.

Además, añadió: “No puedes decirle a las ballenas que vayan al corredor que se creó. Las ballenas se mueven por todo este lugar”, afirmó en referencia al golfo.

Sobre el recorrido de los buques, Carbajal explicó que serán las autoridades quienes definan las rutas, ya que esos trazos no están incluidos en los estudios de impacto ambiental. Ni las autoridades de la provincia, ni YPF, a cargo del oleoducto, ni el consorcio a cargo del proyecto de GNL respondieron sobre cómo evitarán que las rutas de los buques coincidan con las rutas de las ballenas y otras especies en el golfo.

Mongabay Latam se comunicó con la secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, pero la funcionaria no respondió las preguntas.

Según Belén Braga, ecóloga y responsable de Comunicación y Conservación del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), a este territorio en el Atlántico se lo conoce como “golfos norpatagónicos”, una zona con características ecológicas únicas, ya que dentro de ese territorio existen áreas protegidas y sitios Ramsar. Allí, la zona más conocida es Península Valdés, declarada reserva de biosfera por la Unesco.

Braga se enfoca en el caso de la ballena franca austral y los riesgos que tendrá esta especie con la instalación de la infraestructura hidrocarburífera. La experta detalló cuatro riesgos: las colisiones de las ballenas con las embarcaciones petroleras, la contaminación sonora, la contaminación por posibles derrames y las alteraciones térmicas por el proceso de licuefacción de gas, un proceso físico mediante el cual un gas se transforma en líquido al enfriarlo a temperaturas extremadamente bajas o someterlo a presión.

“La ballena franca austral tiene un movimiento muy lento. Entonces, ante un ruido de un buque tienen poca capacidad para desviar su dirección, por lo cual son especialmente vulnerables a estas colisiones”, dijo a Mongabay Latam la especialista, quien añadió que las ballenas pueden sufrir lesiones graves y hasta la muerte. Esta especie es Monumento Natural de Argentina.

En cuanto a la contaminación sonora, las ballenas están adaptadas a entornos de baja visibilidad, por lo que dependen de la audición para poder comunicarse, orientarse e incluso poder realizar funciones vitales, como la reproducción, añade Braga. El tercer riesgo es por la contaminación del mar, producto de posibles derrames. Braga explicó que las especies marinas pueden sufrir afectaciones por ingerir alimentos contaminados con partículas de hidrocarburos.

“Se pueden generar daños en los tejidos, alteraciones fisiológicas, inmunológicas y metabólicas. La magnitud del impacto va a tener que ver también con la magnitud del derrame, pero con certeza si hubiese un derrame, las zonas de uso de las ballenas se verían afectadas”, dijo.

El efecto de las mareas rojas

Por último, Braga resaltó que las unidades de licuefacción de gas natural tomarán agua del golfo para poder enfriar y comprimir el gas natural y luego poder exportar mayores volúmenes de gas. “Esa agua después vuelve al golfo, que por sus características que tiene, al ser una cuenca relativamente cerrada, tiene poco recambio de agua”, asegura. La experta afirma que el estar descargando agua a mayor temperatura, que se espera que sea entre 5 °C y 7 °C mayor a la temperatura del mar, va a ir calentando el agua superficial del golfo, y esos aumentos de temperatura pueden provocar floraciones algales, también conocidas como mareas rojas. “Como las ballenas son filtradoras, se han estudiado eventos de mortalidad atípica por eventos de mareas rojas”, remarcó Braga.

Al Golfo San Matías, según la especialista, llegan cada año 2000 ballenas francas australes, pero también existe otro tipo de fauna, como los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus), lobos marinos (Otaria flavescens), el caballito de mar patagónico (Hippocampus patagonicus) y el delfín nariz de botella de Lahille (Tursiops truncatus gephyreus). Estas dos últimas especies están catalogadas en riesgo de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En el ámbito legal, Cristian Fernández, coordinador del Área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), calificó como un “combo de ilegalidades” la situación que atraviesa el Golfo de San Matías por la instalación de los proyectos petroleros. El experto resaltó que se vulneran normativas a nivel nacional, regional e internacional. En el primer caso está la Ley General del Ambiente, ya que con estas iniciativas se viola “el principio precautorio, el principio preventivo, el principio de sustentabilidad, el principio de equidad intergeneracional”. Además, dijo que se vulneran la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Fernández afirmó que también se vulneran normas internacionales, como el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París y el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. “Argentina va a estar violando [los convenios internacionales] porque avanza con proyectos de infraestructura, de petróleo y de GNL, que lo que van a hacer es generar emisiones fugitivas de metano, y el metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono”, dijo el abogado.

Además, Fernández afirmó que estos proyectos “no tienen ninguna prioridad en la protección del ambiente” y lo que busca el gobierno de Javier Milei -que heredó estos proyectos que comenzaron a gestarse durante el gobierno de Alberto Fernández- es generar energía para exportación y no para el consumo local. “Hemos planteado una acción preventiva del daño ambiental contra el consorcio de empresas y lo que buscamos es prevenir los daños ambientales que van a generar estas unidades flotantes de licuefacción, entre ellas, el impacto climático con las emisiones fugitivas de metano”, dijo el abogado.

Raquel Perrier es bióloga y comunera de la ciudad de Las Grutas. Ella se hace un par de preguntas: “¿Qué futuro queremos para nuestras futuras generaciones? ¿Queremos dejarles un espacio natural biodiverso como está o queremos dejarles una zona de sacrificio?”. El actual escenario arroja respuestas: “Sabemos muy bien que este es un proceso irreversible y lo peor y lo más preocupante es que desde el Estado de Río Negro y desde la Nación permiten que se puedan llevar absolutamente todas las ganancias al exterior sin que nos quede absolutamente nada nosotros”.

*Imagen principal: las ballenas francas australes llegan al Golfo San Matías, donde en un futuro cercano podrán sufrir impactos negativos por los proyectos energéticos instalados en la zona. Foto: cortesía Instituto de Conservación de Ballenas (ICB)

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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