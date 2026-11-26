Cada vez es más recurrente abrir Netflix, revisar las recomendaciones y saltar de un título a otro sin terminar de decidirse. Esta tendencia está repitiéndose entre millones de espectadores que, pese a contar con un catálogo inmenso, terminan invirtiendo varios minutos en buscar qué ver o, directamente, cerrando la aplicación. Esta dinámica se convirtió en un serio reto para la compañía, que se enfrenta a un cambio profundo en los hábitos de consumo audiovisual y a una creciente dificultad para retener la atención de su público.

Aunque la empresa sigue sumando suscriptores, los usuarios entran en la plataforma con menor frecuencia que hace unos años y pasan menos tiempo viendo sus contenidos. El problema ya no radica en la escasez de oferta, sino en lograr que el espectador permanezca conectado. En este escenario, las acciones de Netflix retrocedieron un 20% durante el último año, pese a la expansión de su catálogo, las inversiones en producciones propias y el crecimiento de su negocio publicitario.

La paradoja de elegir entre miles de opciones

Una de las claves de este fenómeno reside en la llamada paradoja de la elección, un concepto formulado por el psicólogo Barry Schwartz en 2004. Esta teoría sostiene que tener demasiadas alternativas dificulta la toma de decisiones y provoca bloqueo. Aplicado al streaming, el exceso de películas, series y sugerencias termina complicando que el espectador dé con algo que realmente le den ganas de ver.

Netflix trató de responder a este problema mediante la personalización de sus recomendaciones, pero ahora también comenzó a explorar nuevas herramientas. Este mes de noviembre estrenó en Estados Unidos AI Discover, una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a elegir títulos a partir de preguntas sobre el estado de ánimo del usuario. El objetivo es acortar el tiempo perdido navegando por los menúes y agilizar el inicio de la reproducción.

El consumo audiovisual se fragmentó hasta el punto de que muchos espectadores ven una serie mientras revisan TikTok, contestan mensajes en WhatsApp o alternan entre varias pantallas. Netflix popularizó las maratones de series, pero ver varios capítulos seguidos ya no garantiza que el público preste una atención exclusiva al televisor.

Esta evolución en las costumbres impulsa además nuevos formatos. Los microdramas (ficciones de episodios muy cortos pensadas para verse en el celular) ganan cada vez más seguidores. Las aplicaciones dedicadas a este formato superaron los 850 millones de descargas globales en el primer trimestre de 2026, un dato que evidencia el auge de propuestas diseñadas para un consumo rápido y fragmentado.

Publicidad, eventos en directo y nuevos rivales

Otro cambio importante en el modelo de Netflix fue la incorporación de publicidad. La plataforma, que inicialmente ofrecía una alternativa a la televisión tradicional sin interrupciones publicitarias, introdujo planes más económicos con anuncios. La estrategia generó resultados financieros positivos: el negocio publicitario creció un 80% en 2026.

Pagar menos a cambio de ver anuncios amplía el acceso al servicio, pero altera la experiencia de visionado. Netflix trata ahora de equilibrar el aumento de ingresos con la fidelidad de una audiencia que cuenta con más alternativas que nunca.

Mientras tanto, YouTube continúa ganando cuota de pantalla. En agosto de 2026 acaparó el 15,8% del consumo audiovisual en Estados Unidos, duplicando el 7,7% de Netflix. Su modelo, sustentado en creadores independientes y comunidades muy fieles, compite de tú a tú con las grandes producciones de las plataformas. En un mercado donde el tiempo libre del usuario es limitado, lograr que el espectador vuelva a abrir una aplicación se convirtió en el gran desafío del entretenimiento digital.