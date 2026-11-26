Del norte al sur, de Milán a Gibellina, pasando por ciudades como Turín, Roma, Nápoles, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora también a través del arte. Sin olvidar, desde luego, las 60 localidades donde se trabaja con esmero la cerámica -cuya “capital” sería Faenza-, en Italia están sucediendo numerosas manifestaciones que respaldan esa lucha feminista.

En cuanto a los artesanos de la terracota, hay que decir que aceptaron buenamente la iniciativa de la Asociación de la Cerámica Italiana, dando así lugar a la campaña nacional Scarpette Rosse: distintos tipos de calzado femenino de color rojo, hechos en ese material, que se exhiben en espacios públicos, así como en centros educativos, para poner en evidencia el gravísimo problema del femicidio.

Un proyecto que surgió en 2017, promovido por la concejala Pupa Tarantini con el obvio objetivo de llamar la atención del público en general bajo el lema Las ciudades de la cerámica dicen no a la violencia. Los zapatos, zuecos, zapatillas, etcétera, se convirtieron así en un testimonio creativo que devino icónico sobre una cuestión de alta importancia humana y social, según la revista Buogiorno Ceramica. La Asociación participa asimismo de espectáculos, debates, muestras temáticas y talleres. Siempre presente el calzado rojo moldeado en cerámica.

Una piccola antología

La revista italiana Artribune, especializada en artes visuales, seleccionó una serie de expresiones inspiradas en el 25 de noviembre, que se están presentando a través de ese país en museos, galerías, plazas y otros espacios “donde se transforma el lenguaje artístico en herramienta de protesta y concientización” para proponer instalaciones pequeñas o monumentales, así como sátiras sobre las raíces del sexismo y efímeras obras que duran unos suspiros, exposiciones colectivas o perfos unipersonales… A continuación, una sucinta antología como prueba.

En la Gran Grieta de Alberto Burri, Sicilia, Marilina Succo desarrolla una inquietante performance signada naturalmente por el color de la sangre que llamo Sutura, curada por Victoria Noel-Johnson en Gibellina, sitio denominado Capital del Arte Contemporáneo 2026. La artista camina descalza sobre la gran grieta de hormigón, hasta llegar al museo Santa Caterina, arrastrando una tela roja de varias cuadras de largo, acompañada por el paisaje sonoro The Astronut, de Masimiliano Ionta.

Zapatos rojos, como quedó dicho, es presentado por la AICC y retoma ese símbolo que se viene multiplicando en la península desde hace 10 años, en esta ocasión contrapuesto a una pintura barroca del siglo XVII.

El Museo del Patriarcado, del napolitano Centro Santissima, es una muestra de que las feministas no carecemos de sentido del humor (según reza un apolillado lugar común). Este local, impulsado por ActionAid y The Jackal, se anima a la fantasía de un futuro donde el patriarcado solo sería un mal recuerdo. Adentro, 26 obras que remiten a chistes sexistas, a los estereotipos de género y a la discriminación cotidiana. Esta edición pone el acento sobre los algoritmos de las redes que realimentan la misoginia.

Dignidad, de Paola Calcatelli, es una instalación perecedera de hielo, material favorito de la artista, que suma la palabra Vergüenza. Expuesta en el cercano invierno europeo, va cambiando de forma hasta derretirse y ser reemplazada.

Rio rojo, de Luisa Raffaelli, es ofrecida por una fundación que integra arte y sanación, tendiendo a la recuperación del trauma y a la prevención del femicidio. Sugiere un viaje por las orillas de un metafórico rio, representado por sucesivos baldes con rostros ensangrentados de mujeres…

¿Qué llevabas puesto?, del Grupo Gallinoni alude no sin sorna a la típica acusación hecha a las víctimas de acoso, que puede terminar en violación. Esta instalación actualmente en Milán, proseguirá su camino en Bolonia y en Turín, desbaratando el estigma de la minifalda provocadora y abogando por el libre consentimiento

Finalmente, La joven Eurídice, de Ilaria del Monte se despega del mito de la náyade de la mitología picada por una víbora que es empujada al inframundo: aquí, una chica tan pancha en la compañía de ese animal, también agente causante del pecado original en la Biblia.