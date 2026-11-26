El 59% de los hogares inquilinos pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% en 2025, según una encuesta realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES-UNSAM) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

También revela recortes en el consumo, contratos más cortos, aumentos más frecuentes y mayor informalidad.

La Encuesta Inquilina 2026 muestra las dificultades que enfrentan los hogares para sostener el pago del alquiler.

Entre quienes se endeudaron, el 72% utilizó esos recursos para pagar el alquiler. Pese a este escenario, el 91% de los hogares está al día con el pago.

El 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, frente al 38% en 2024.

Entre quienes dependen principalmente de jubilaciones o pensiones, esa proporción alcanza el 74%, mientras que apenas el 6% de los hogares destina un cuarto o menos de sus ingresos a este gasto.

Además, el 70% recortó consumos, el 49% utilizó ahorros y el 31% se atrasó en el pago de gastos corrientes o deudas, casi el doble que en 2025 (16%). Solo el 10% tiene capacidad de ahorro.

A estas dificultades se suma el deterioro de los indicadores laborales: la desocupación entre los hogares inquilinos aumentó del 7% al 10% entre 2025 y 2026, mientras que el porcentaje de quienes trabajan, pero quisieran hacerlo más horas pasó del 17% al 25%.

Contratos más cortos y aumentos más frecuentes

El 52% de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que los de tres años cayeron del 30% al 7% entre 2024 y 2026.

En ese período, pese a la desaceleración de la inflación, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46% y los anuales se redujeron del 17% al 2%.

Al mismo tiempo, el 30% de los hogares alquila sin contrato escrito, frente al 22% en 2025; el 46% paga en efectivo y el 19% tiene contratos sin un índice de actualización definido.

También se registra que el 83% de quienes alquilaron mediante inmobiliarias pagó comisiones.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde está prohibido cobrárselas a los inquilinos, el porcentaje alcanzó el 76%.

Además, los contratos pactados mediante inmobiliarias son, en promedio, un 15% más caros que los acordados con dueños directos desconocidos previamente.

Por otra parte, el 37% de los hogares que pagan expensas también afronta las extraordinarias, el 23% paga el impuesto inmobiliario y el 46% se hace cargo de arreglos estructurales.

La encuesta también aborda las dificultades para acceder a una vivienda, las condiciones de quienes alquilan habitaciones, las perspectivas de acceso a la casa propia y las opiniones sobre la regulación del mercado de alquileres.

Las conclusiones del CELS

El deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se profundizó en los últimos tres años, luego de la derogación de la ley de alquileres. Quienes alquilan tienen cada vez menos claridad en las reglas para establecer los acuerdos con las personas dueñas o las inmobiliarias: se acortaron los plazos de los contratos y los aumentos son más frecuentes, no hay índices de actualización definidos, las inmobiliarias les cobran comisión aunque esté prohibido y aumenta el endeudamiento para pagar el alquiler. Las condiciones dependen del margen de negociación que en cada caso se pueda tener. Así el mercado se impone y avanza sobre la previsibilidad de la vida de las personas. Todas estas situaciones que se describen se ven reflejadas en los resultados de la Encuesta Inquilina 2026 que realizamos junto a ACIJ, IDAES, CEUR Conicet y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

Este estudio, que continúa la serie comenzada en 2020, registra el deterioro en la calidad de vida de las personas inquilinas y provee datos estadísticos que muestran la precarización de las condiciones en las que alquilan. A los hogares inquilinos se les hace cada vez más difícil sostener el pago del alquiler. Este 2026 registramos que el 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos a ese rubro, frente al 38% relevado en 2024. Entre los hogares que dependen principalmente de jubilaciones o pensiones, esa proporción alcanza el 74%. Como contrapunto, apenas el 6% de los hogares destina un cuarto o menos de sus ingresos al alquiler.

Esta situación se explica, entre otras razones, porque los contratos son más cortos y los aumentos más frecuentes, tendencia que se profundiza en operaciones intermediadas por inmobiliarias. El 52% de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que los de tres años se redujeron del 30% al 7% entre 2024 y 2026. A pesar de la desaceleración de la inflación durante ese período, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46%, mientras que los anuales cayeron del 17% al 2%.

La reducción de los tiempos de los contratos obliga a muchos hogares inquilinos a tener que mudarse con más frecuencia, lo cual tiene impactos en otras dimensiones de la vida cotidiana: complicaciones en las tareas de cuidado, incapacidad de planificar la escuela de menores a cargo, mayores tiempos de viaje a lugares de trabajo, quiebre de relaciones sociales barriales, entre muchos otros aspectos que necesitan estabilidad habitacional.

El 59% de los hogares pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% en 2025. Entre quienes se endeudaron, el 72% utilizó esos recursos para pagar el alquiler. Pese a estas dificultades, el 91% está al día con el pago. La desocupación entre los hogares inquilinos alcanzó el 10%, frente al 7% en 2025. El porcentaje de quienes trabajan pero quisieran hacerlo más horas aumentó del 17% al 25%.

El 70% de los hogares recortó consumos, el 49% gastó ahorros y el 31% se atrasó en el pago de gastos corrientes o deudas, casi el doble que en 2025 (16%). Apenas el 10% de los hogares tiene capacidad de ahorro.

Toda esta situación de fragilidad de las personas que alquilan se incrementó todavía más luego de que el 19 de noviembre el Senado aprobara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esa norma permite desalojos exprés, que luego de 10 días pueden dejar en la calle a inquilinas e inquilinos que no hayan podido pagar.

En el mercado de alquileres conviven intereses profundamente desiguales. Mientras las personas propietarias procuran obtener la mayor rentabilidad posible de sus inmuebles, quienes alquilan intentan garantizar el acceso a una vivienda. Los datos de la encuesta permiten observar cómo en ausencia de regulaciones y mecanismos de protección, el mercado ajusta y propone condiciones restrictivas para las personas inquilinas, como aumentos trimestrales por inflación. Todo esto ocurre en un contexto de ausencia total de políticas habitacionales y frente a una necesidad de la población cada vez mayor de resolver sus problemas de vivienda.