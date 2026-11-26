Cerca de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica y que obtuvieron la nacionalidad española están llamadas a las urnas este 29 de noviembre, un electorado que representa el 5% del padrón.

Son casi medio millón más que en las elecciones de 2023, cuando la mayor parte de estas personas, dos de cada tres, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, votó a la izquierda, de acuerdo con un informe del sitio RFI. Ahora, tres años después, la intención de voto a este sector del espectro político se sitúa en torno al 50%, sobre todo quienes ya habían votado anteriormente en España.

“Soy originario de Ecuador, vine hace 23 años, he hecho toda mi vida aquí. Siempre voto. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, a la sanidad y a la educación. Más que nunca se siente la urgencia del voto debido al auge del fascismo”, explica uno de ellos.

Crece, por el contrario, la intención de voto a la derecha y, de manera más pronunciada, a la ultraderecha, especialmente entre los nuevos nacionalizados. Aproximadamente un tercio de quienes hasta ahora no tenían derecho a voto afirman que votarán al Partido Popular, y otro tercio a Vox, de acuerdo con los datos del CIS.

En esto influyen, además de razones ideológicas, las experiencias vividas en el país de origen, siendo las personas provenientes de Cuba, Bolivia y Venezuela las que históricamente votan más a la derecha, como apunta un informe del centro de investigación socioeconómica Funcas sobre el comportamiento político de la población inmigrante en España.

“Salí de Venezuela a los 18 años. Es la primera vez que voto en España y en mi vida, a la derecha. Voto porque siento que ya formo parte y me parece que hace falta un cambio. Hemos visto figuras que rompen con ese bipartidismo clásico en El Salvador, en Argentina”, cuenta otro votante.

La comparación que hacen los electores con Latinoamérica es otro de los factores que condicionan la papeleta, donde también entran en juego las afinidades políticas a ambos lados del Atlántico.

En cualquier caso, la llamada al voto latinoamericano en esta campaña es muy escasa, principalmente por cuestiones territoriales. Así lo explica Carles Pamies, profesor de ciencia política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y coautor del informe publicado por Funcas.

“Hay lugares donde el voto se difumina mucho porque hay poco en juego. Hay provincias donde solamente hay dos, tres, cuatro escaños y estos colectivos no tienen capacidad de cambiar ese número. ¿Puede cambiar dos, tres escaños? Potencialmente sí, pero probablemente no. Ese voto en bloque que pudiera haber no está en una sola circunscripción grande con muchos escaños a repartir”, consideró.

Los latinoamericanos suponen alrededor de un 5% del censo electoral español. Un peso que va en aumento y que, según el politólogo, motiva un cambio de rumbo en la manera en la que las formaciones políticas conformen sus estrategias de aquí en adelante.

Con información de NA.