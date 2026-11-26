En una de las jornadas legislativas más ambiciosas del año para el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza consiguió reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para iniciar el debate del Presupuesto 2027. El oficialismo aspira a darle media sanción a la “ley de leyes” en simultáneo con el tratamiento en el Senado de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Un superjueves parlamentario con el que la Casa Rosada pretende cerrar el período de sesiones ordinarias con dos victorias políticas, aunque todavía tiene por delante una serie de negociaciones con los gobernadores.

La sesión especial, convocada para las 12 a pedido del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, estuvo precedida por conversaciones que se extendieron hasta último momento. El oficialismo debió administrar las demandas de sus aliados circunstanciales y evitar que se repitiera la postal de la semana pasada, cuando Martín Menem se quedó a tres diputados de alcanzar el quórum y debió levantar la sesión en la que pretendía avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El antecedente obligó a la Casa Rosada a recalibrar sus prioridades. La también llamada “Ley Malvinas”, una iniciativa que despierta especial interés en el sector del Gobierno referenciado en Santiago Caputo, quedó relegada a las sesiones extraordinarias. La prioridad pasó a ser el presupuesto, cuyo tratamiento concentra buena parte de las diferencias entre la administración libertaria y los mandatarios provinciales.

Superado el primer escollo, la atención del oficialismo estará puesta en la votación en particular. En los cálculos previos a la sesión, La Libertad Avanza estimaba que podía reunir alrededor de 126 votos para aprobar el proyecto en general, pero ese respaldo no necesariamente se podrá traducir en un acompañamiento uniforme de su articulado.

Los gobernadores encontraron en la discusión presupuestaria una oportunidad para volver a poner sobre la mesa una serie de reclamos que arrastran desde hace meses. Buena parte de las demandas proviene de Provincias Unidas, el espacio en el que confluyen los legisladores que responden al cordobés Martín Llaryora y al santafesino Maximiliano Pullaro, entre otros mandatarios. El reparto de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el financiamiento de las cajas previsionales provinciales y las partidas destinadas al transporte y a las economías regionales forman parte del menú de exigencias.

La discusión excede, de todos modos, el reparto de recursos. En las negociaciones parlamentarias también se colaron las diferencias por la regulación de los biocombustibles y la representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, una disputa que enfrenta al cordobés Juan Brügge con la macrista Florencia De Sensi. Los acuerdos que el Gobierno necesita para garantizar la aprobación de su programa económico están atravesados por cuestiones que poco tienen que ver con las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía.

La magnitud de las concesiones que deberá hacer el oficialismo comenzó a vislumbrarse el 17 de noviembre, cuando consiguió emitir dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De las 27 firmas que reunió sobre un total de 49 integrantes, 20 correspondieron a La Libertad Avanza y siete a sus aliados, cinco de los cuales rubricaron el despacho en disidencia parcial. Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron sus propios dictámenes de minoría, mientras que el misionero Oscar Herrera Ahuad, titular del bloque Argentina Federal, no suscribió ninguno.

Uno de los principales focos de conflicto es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla partidas por $7,3 billones, sensiblemente por debajo de los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La cuestión también expuso las diferencias al interior de la Unión Cívica Radical: mientras el Comité Nacional del partido pidió rechazar la iniciativa, la diputada mendocina Pamela Verasay firmó el dictamen de mayoría sin disidencias.

Otro de los capítulos que amenaza con complicar la votación en particular es el de discapacidad. Unión por la Patria pretende incorporar partidas específicas para garantizar su financiamiento, una discusión que también condicionó las negociaciones con otros espacios parlamentarios. Entre los asuntos pendientes figuran, además, la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires y los recursos asignados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), para la que el Ejecutivo proyecta un presupuesto de $181.472 millones en 2027.

El temario de la sesión incluye también la aceptación de las modificaciones introducidas por el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), dos de las iniciativas cuyo tratamiento quedó pendiente tras el fracaso de la convocatoria de la semana pasada.

Mientras Menem y Bornoroni administran las negociaciones en Diputados, del otro lado del Palacio Legislativo Patricia Bullrich tendrá su propio desafío. La jefa del bloque libertario en el Senado buscará reunir los 37 votos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO, después de que el oficialismo debiera resignar su pretensión de habilitar las listas colectoras para destrabar las conversaciones con sus aliados.

La simultaneidad de ambos debates tiene una particularidad: los mismos gobernadores a los que la Casa Rosada necesita para modificar las reglas de la competencia electoral de 2027 son los que le exigen mayores recursos para afrontar ese año. Las dos discusiones, aunque formalmente independientes, forman parte de una misma negociación política. Las cartas ya están echadas.

PL / NB