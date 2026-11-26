Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, ante las dudas del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que le solicitó a China activar un tramo de US$5.000 millones del swap vigente para garantizar el pago de vencimientos de deuda de 2027.

El jefe del Palacio de Hacienda afirmó que la suba del riesgo país obedece al temor del mercado de que en 2028 no esté Javier Milei como presidente. “No creo que haya dudas de los mercados de que en 2027 se paguen los bonos; el gran salto es para 2028, por temor a que no esté Milei”, sostuvo el funcionario.

Acerca del vencimiento de enero por US$4.378 millones, el ministro aseguró que el Gobierno ya cuenta con el dinero para afrontarlo.

“Van a entrar entre el FMI y los organismos multilaterales US$1.200 millones; hay otros US$1.000 millones de financiamiento garantizado con CAF y Fonplata, US$300 millones por AySa y US$1.800 millones son intereses que se pagan con el superávit primario”, explicó en una entrevista en Neura.

Sin embargo, el ministro no detalló si el “financiamiento garantizado” con préstamos de CAF y Fonplata ya está cerrado (es decir, qué bancos le darán el dinero), ni dio detalles de cuándo ingresarán.

Tampoco precisó cuánto de los US$1.800 millones de intereses ya está cubierto con superávit primario.

En este contexto, añadió que, para dar más certidumbre al mercado, le pidió a China que activara el tramo disponible del swap. Esta línea de financiamiento es por US$20.000 millones, pero ya tiene un tramo disponible por US$5.000 millones que debe formalizarse.

Caputo añadió que, para que no haya dudas de su “disponibilidad”, le pidió a China “fondearlo”, es decir, que se lo considere plenamente disponible. El anuncio de Caputo sorprendió debido a que en ocasiones anteriores aparecía como primera opción el swap con Estados Unidos.

El cambio puede obedecer a que esta línea necesitaría una nueva negociación con el Gobierno de los Estados Unidos y a que, en cambio, el acuerdo con China ya está a tiro de suscripción.

No obstante, esta decisión choca con la pretensión de los Estados Unidos de que Argentina tome distancia en su relación con China. En este contexto, la Secretaría de Finanzas enfrenta estas horas una exigente licitación para renovar vencimientos por 25,4 billones de pesos.

La operación se llevará a cabo luego de que el Tesoro lograra recortar el volumen total de compromisos previstos para el cierre de noviembre, que originalmente ascendían a 29,8 billones de pesos, mediante un canje con los tenedores privados que realizó la semana pasada.

En forma complementaria, este miércoles realizó otro canje entre el Tesoro y el Banco Central que disminuye el monto total y lo circunscribe a las tenencias de acreedores privados.