A Élida Chanquet casi nadie la llama por su nombre. En La Niña, el pueblo donde nació y vive desde hace 79 años, la conocen como Cuca, el apodo que le puso su padre cuando aún no sabía caminar. Actualmente, preside el Centro de Jubilados de La Niña e integra el comité de crisis que el pueblo puso en marcha para hacer frente al fenómeno de El Niño en esa zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Leer más | Argentina: nace la reserva marina Corredor de los Cinco Grandes cercada por proyectos de petróleo y gas licuado de Vaca Muerta

“Hay una estrategia, tenemos distintos puestos de trabajo por si se necesitan. La Niña ya ha sufrido inundaciones serias y el pueblo siempre quedó librado. Acá hemos quedado incomunicados, eso sí, pero no inundados”, menciona.

Son poco más de 500 personas las que viven en esta localidad del partido de 9 de Julio, uno de los distritos más afectados por las intensas lluvias que en 2025 pusieron a una buena parte de la provincia en emergencia hídrica. Desde mayo, vecinos y vecinas representantes de instituciones locales conformaron un comité de crisis para estar preparados ante posibles inundaciones en la zona.

“El salón del club es el lugar designado como centro de evacuación. Nos dividimos las tareas: hay alguien encargado de abrir el lugar, otros de cocinar, de limpiar. Lo hicimos para ordenarlos pero después sabemos que todos vamos a dar una mano en lo que se necesite”, dice a Mongabay Latam Leandro Álvarez, delegado municipal.

Álvarez remarca que es bueno estar preparados aunque cree que el agua no va a llegar al pueblo o al menos eso no ha pasado en otras inundaciones. “Lo pensamos por si hay una emergencia. Estar preparados, quizá, más para la gente que vive en el campo”, comenta.

Leer más | El Niño pone en jaque a Galápagos: inundaciones y riesgo de muerte de corales por el fenómeno climático

El pedido del campo por los caminos rurales

En la provincia de Buenos Aires hay 440 pequeñas localidades con menos de 2000 habitantes. La mayoría surgieron a principios del siglo XX con un plan nacional que unía el puerto de la ciudad de Buenos Aires con zonas productivas del país. Por aquel tiempo, las locomotoras necesitaban cargar agua cada 20 kilómetros. Por eso, se instalaron estaciones ferroviarias en plena pampa húmeda que, con el tiempo, se convirtieron en pequeños centros urbanos.

En los años 90, con la reforma del Estado y las políticas de privatización de trenes, el cierre de ramales ferroviarios tuvo su pico y afectó la conexión de la mayoría de estos pueblos que, hasta el día de hoy, no cuentan con accesos pavimentados y dependen de caminos rurales.

De estos caminos también depende la movilidad de animales, cereales y oleaginosas. En Buenos Aires, donde las principales actividades productivas son el sector agrícola y el ganadero, si los caminos no están transitables, la cosecha y los animales tampoco se mueven.

Jorge Ascuaga y Ricardo Gallo Llorente lo saben bien. Son productores agropecuarios de los cuarteles IV y V del distrito 9 de Julio. Con más de 35 firmas de propietarios de campos, empleados rurales, transportistas y empresas cerealeras, manifestaron en una carta su preocupación sobre las posibles consecuencias del impacto del fenómeno de El Niño en la zona.

“A pesar de estas alertas tempranas, observamos con alarma que aún no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para levantar los caminos críticos. Esta inacción expone a nuestra zona a un inminente riesgo de aislamiento, pérdida de producción y deterioro de la calidad de vida de las familias rurales”, se lee en la carta entregada en octubre a la Intendenta de 9 de Julio.

Concretamente piden obras en el camino Fantasma, la principal vía de acceso que conecta esa zona con la Ruta Nacional Nº 5. “Los caminos rurales no son simples vías de acceso: son la infraestructura por donde circula la riqueza del partido, el acceso a la educación rural y la salud de nuestros habitantes. Exigimos que se priorice el presupuesto vial en obras definitivas de alteo y cuneteo del camino Fantasma, teniendo en cuenta que es una de las arterias principales, antes de que las lluvias impidan el ingreso de la maquinaria”, se lee en el documento.

Leer más | El «Chernóbyl argentino»: pozo petrolero abandonado provoca una fuga de hidrocarburos

Además, apelan al derecho de acceso a la información pública y solicitan el detalle sobre el uso y aplicación de recursos destinados al mantenimiento y reparación de la red vial rural; conocer el plan de las obras viales e hídricas en ejecución o proyectadas para los próximos meses; y saber la disponibilidad y el estado de motoniveladoras, retroexcavadoras y otras maquinarias destinadas a la atención de caminos rurales; las asignaciones de estos recursos a delegaciones rurales; y el esquema de trabajo del equipamiento en la zona del camino Fantasma.

Quedarse en su lugar

En La Niña la gente lee el cielo para saber si ese día lloverá. Al pronóstico del clima que aparece en sus teléfonos y ven en la televisión le suman la mirada propia sobre el movimiento y el color de las nubes, el sentido del viento y el aroma a humedad en el aire. Cuando la tormenta es innegable, la gente resguarda sus plantas y animales, y toma precauciones para estar en su casa.

Hacia el este del pueblo, a casi 4 kilómetros de la plaza, hay una laguna que crece con cada lluvia. Carlos Moreno, que trabaja en la cooperativa eléctrica, pasa por allí todos los días y sigue atentamente sus cambios. “A veces llegamos hasta acá y tenemos que volver porque el camino está cortado y es imposible seguir. En estos casos pedimos acceso por los campos privados para ir a los lugares y hacer el trabajo”, cuenta a Mongabay Latam.

De los cuatro caminos rurales que conectan el pueblo con otros centros urbanos, dos están cortados por el agua hace más de un año y los que restan tienen una accesibilidad intermitente: dependen de qué tanto llueve y de cuánta agua escurre de los campos aledaños.

La vía, por donde antes pasaba el tren, es el principal acceso para las personas que viven en el pueblo. Entre agosto y septiembre de 2026, el municipio realizó trabajos de relleno, alcantarillado y limpieza de cunetas. Espera que esas obras amortigüen la llegada de El Niño. Las personas del pueblo también desean lo mismo y coinciden en que no hay mejor sitio para atravesar esta situación que el lugar que habitan.

“Hemos pasado tanto que ya no tenemos miedo. Acá nos vamos a quedar, tenemos nuestras casas, nuestras amigas”, asegura Chanquet.

El oeste de la provincia de Buenos Aires se caracteriza por tener suelos con una alta proporción de arena, lo que le da una condición permeable, facilita la conexión entre las aguas subterráneas y superficiales y, con ello, la formación de lagunas durante períodos de precipitación.

«La llanura es esa inmensidad casi como el océano. Hay un dominio de pendientes muy bajas y eso da una característica particular. La precipitación es la principal entrada de agua y la salida más importante que tiene la llanura son los procesos de evaporación y el de transpiración«, comenta el investigador y especialista en hidrología e hidrogeología de ambientes planos Raúl Rivas.

“La afectación que puede generar El Niño en esta zona de baja pendiente es que, con el aumento de las precipitaciones habrá más infiltración de los suelos y, a poca profundidad, el agua encontrará los niveles freáticos, lo que dará lugar a que se formen más cuerpos de agua”, asegura el especialista y enfatiza que lejos de alarmar a la población es necesario dar a conocer el desarrollo de El Niño con datos locales.

“El pronóstico global de El Niño no alcanza por sí solo para tomar decisiones en el territorio. Hay que seguir de cerca tanto las lluvias como la profundidad de las napas en cada región”.

Gestionar lo local en la cuenca del Salado

María José Gentile es médica especialista en reumatología y, aunque continúa ejerciendo la profesión con sus pacientes más antiguos, la mayor parte de su tiempo lo ocupa en la gestión como intendenta del municipio 9 de Julio.

Es la única mujer que integra el Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado Subregión A3, un espacio donde autoridades municipales y provinciales del noroeste de Buenos Aires discuten sobre el manejo de los recursos hídricos y las estrategias de prevención ante inundaciones. En total son ocho subregiones, pequeñas unidades administrativas que facilitan la gestión del agua en esta cuenca que atraviesa más de la mitad de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy tenemos una situación muy compleja porque gran parte de nuestra cuenca desemboca en la cuenca del [río] Salado y hay una obra que es muy importante para nosotros, para 9 de Julio, que es la obra del Nodo Bragado. Esa obra no está iniciada”, explica a Mongabay Latam.

El Nodo Bragado es un proyecto de infraestructura troncal del cauce del río Salado, una obra impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que, se estima, podría extenderse durante dos años. El trabajo se inscribe en el Plan Maestro Integral del Río Salado, una megaobra diseñada para mitigar los impactos de inundaciones y sequías en un área de 170 000 kilómetros cuadrados que abarca 59 municipios. Fue diseñado en 1997.

Justamente, que esta obra no avance pone en evidencia la profunda falta de diálogo entre el gobierno provincial y nacional, que se disputan las responsabilidades sobre el aporte económico para este proyecto. Aunque, desde octubre de 2026 hay una promesa de inicio de obra con fondos bonaerense. Hasta el momento no ha sido licitada.

Mientras, la intendenta de 9 de Julio pone su mirada en los caminos rurales. “La prioridad son los caminos y los accesos a las localidades, donde hay gente que sale y entra todos los días, donde hay ambulancias que salen y entran, donde hay personas que tienen que venir al hospital”, dice la intendenta y señala que el municipio tiene prioridades que el sector productivo debe entender.

“La accesibilidad a las localidades es una necesidad que no se negocia. Porque vive gente, porque se necesita salir y entrar y porque la mayoría de los productores también utiliza esas salidas”, enfatiza.

La disputa entre gobiernos

Javier Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, explicó a Mongabay Latam que la gestión provincial hará frente al fenómeno de El Niño con la atención de tres componentes. Uno de ellos es el monitoreo y la información unificada a través de un visor hidrometeorológico de acceso público, que recoge datos de 150 estaciones meteorológicas en tiempo real en distintos puntos de la provincia.

Otro es la atención a tareas de prevención, como limpieza de canales y mejoras de caminos rurales, que, junto a los municipios, busca garantizar el tránsito de la producción y acceso a las localidades. El tercero es el avance de grandes obras de infraestructura vinculadas al Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.

“Hay un diálogo con distintas entidades y creemos que es así como se tiene que trabajar. Lamentablemente también hay un gran ausente en todo esto que es el Gobierno Nacional, que no solo no está aportando recursos ante esta situación, sino que los recursos que recauda a través del impuesto al combustible para el Fondo Hídrico no los está destinando a esos fines”, señala.

El funcionario se refiere al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, una caja destinada a financiar obras públicas de prevención de inundaciones y desarrollo del recurso hídrico, que se sostiene principalmente con el 4.31 % del impuesto a los combustibles en todo el país.

Por esta razón, a finales de octubre, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y otros funcionarios nacionales por el uso de este fondo.

“Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones. El agua no reconoce jurisdicciones y tenemos que trabajar juntos para estar preparados”, señaló Katopodis en un encuentro con intendentes municipales, productores rurales y funcionarios provinciales en la ciudad de Bragado, ciudad vecina de 9 de Julio.

El Gobierno Nacional fue consultado por Mongabay Latam para responder a estos cuestionamientos, pero hasta el cierre de esta nota no tuvo respuesta en ninguna instancia.

*Imagen principal: camino rural inundado en octubre de 2026, en las inmediaciones a La Niña, partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Foto: Daniela López

El artículo original fue publicado por Daniela López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.