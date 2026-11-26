La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este jueves un informe que confirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trasladó 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024 y advirtió sobre una serie de deficiencias en los procedimientos de transporte, custodia y administración de esos activos.

El documento, titulado “Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior”, fue aprobado después de más de un año de reclamos por el acceso a la documentación y contó con los votos negativos de los auditores Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff.

De acuerdo con la investigación, los lingotes fueron enviados en cuatro operaciones realizadas el 18 de junio, el 2 y el 31 de julio y el 13 de agosto de 2024, con 250 barras en cada traslado.

El destino fue Londres, donde el Banco de Inglaterra actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), institución que tiene su sede en la ciudad suiza de Basilea.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que la operación modificó la naturaleza del activo: el Banco Central dejó de disponer de barras físicas individualizadas y pasó a tener un derecho de crédito sobre oro no asignado.

Esto significa que la entidad ya no tiene la titularidad sobre lingotes específicos, sino un derecho frente a una contraparte por una determinada cantidad del metal precioso.

Las dudas sobre el seguro y los riesgos de la operación

Entre las principales observaciones, la AGN señaló que no pudo acceder a la póliza de seguro correspondiente al transporte internacional del oro.

Si bien el Banco Central convocó a los auditores a sus oficinas para examinar la documentación, el material exhibido no se correspondía con la póliza solicitada. Esto no implica necesariamente que los envíos se hayan realizado sin cobertura, sino que el organismo de control no pudo verificarla.

La AGN también detectó la ausencia de un procedimiento formalmente aprobado que estableciera las responsabilidades, los mecanismos de supervisión y las acciones que debían adoptarse ante eventuales contingencias.

Asimismo, los auditores no pudieron obtener evidencia suficiente de que se hubiera realizado una evaluación integral de los riesgos financieros, operativos y jurídicos, incluidos aquellos derivados del sometimiento a una jurisdicción extranjera.

Pérdidas financieras e inconsistencias contables

El informe también determinó que las operaciones financieras realizadas durante 2025 con oro como activo subyacente arrojaron resultados negativos.

A ello se sumaron contradicciones entre las respuestas proporcionadas por el Banco Central a los auditores y los registros contables de la propia entidad.

Según la AGN, la institución conducida por Santiago Bausili negó haber efectuado determinadas operaciones financieras cuya existencia fue posteriormente constatada mediante el examen de su contabilidad.

En una auditoría anterior, aprobada en octubre, el organismo había informado que las operaciones con instrumentos derivados vinculados al oro habían generado pérdidas por 1.023 millones de dólares durante 2025, que fueron afrontadas con divisas del Banco Central.

Ese monto se compone de 960 millones de dólares correspondientes al resultado negativo de las operaciones y otros 62,8 millones por primas de opciones.

Bausili, por su parte, defendió las estrategias de cobertura implementadas por el BCRA y sostuvo que el resultado neto de la posición en oro durante ese año había sido positivo en 2.505 millones de dólares.

Ambas cifras corresponden a conceptos diferentes: mientras que la AGN cuantificó las pérdidas derivadas de determinadas operaciones financieras, el titular del Banco Central hizo referencia al resultado global de la posición en el metal precioso.

Más de dos años de controversias

El destino de parte de las reservas de oro argentinas había generado una fuerte controversia desde mediados de 2024, cuando comenzaron los traslados al exterior en el marco de la política económica del gobierno de Javier Milei.

Durante meses, el Banco Central invocó razones de seguridad y confidencialidad para restringir el acceso a la información sobre esas operaciones.

Inicialmente, la entidad permitió que los auditores consultaran determinados documentos en sus instalaciones, pero sin autorización para realizar copias, fotografías o tomar apuntes, condiciones que la AGN consideró insuficientes para desarrollar su tarea de fiscalización.

Recién en mayo de 2026 el organismo de control pudo avanzar con la auditoría de los envíos.

El 9 de septiembre pasado, durante una exposición ante el Senado, Bausili había asegurado que el oro estaba depositado en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, sin precisar que los lingotes habían sido trasladados a Londres.

Por otra parte, en el informe de gestión presentado este miércoles ante la Cámara alta por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Banco Central aseguró que no tenía conocimiento de acciones judiciales en su contra ante tribunales internacionales y que no había detectado modificaciones en los riesgos jurisdiccionales asociados a las operaciones.

La aprobación de la auditoría confirmó el destino de las 1.000 barras de oro enviadas al exterior en 2024, pero dejó abiertos interrogantes sobre las condiciones de su custodia, las garantías contratadas y los mecanismos de control utilizados para administrar parte de las reservas internacionales del país.

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