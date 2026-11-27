Faltan 11 meses para las elecciones presidenciales, pero la recesión actual ya impulsa la demanda de dólares y la venta de los títulos públicos argentinos. El dólar oficial pasó esta semana los $1.600, cerró este jueves a 1.625, pero todavía está 18% por debajo del límite de la banda cambiaria ($1.984). Se amplió la brecha con el contado con liquidación (CCL), el tipo de cambio que usan las empresas para lo que el cepo no les permite hacer (atesorar y girar utilidades previas a 2025), que esta semana superó los $1.800 y bajó por intervención oficial a $1.783. El riesgo país, que refleja la desconfianza en el pago de la deuda, pasó la barrera de los 1.100 puntos básicos para consolidarse después 1.067. El Instituto de Estadística (Indec) constató este martes que hubo recesión en el segundo y el tercer trimestre del año.

La demanda de divisas para salir del riesgo argentino y la de medidas para reactivar la actividad real se le amontonan al ministro de Economía, Luis Caputo, cuya salida debió ser desmentida esta semana por el vocero presidencial, Adrián Ravier. Pero no son las únicas. El juez Ariel Lijo, frustrado candidato del Gobierno a integrar la Corte Suprema, envió este mes un requerimiento al Ministerio de Economía sobre el expediente por el cual aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) al proyecto de oro y plata de Diablillos, en el límite entre Salta y Catamarca. Lijo investiga la denuncia de una abogada, Virginia Cassola, socia de Gregorio Dalbón, de que Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, Carlos Miguens y Eduardo Escasany (Nicolás Caputo, primo de Luis, vendió su parte en 2022), compró el 9,9% de AbraSilver, la canadiense dueña de Diablillos, por US$25,5 millones en abril de 2024, antes de que el Congreso sancionara el RIGI, y lo revendió dos años después, tras la adhesión de la mina a este régimen, por US$163,1 millones. Una ganancia del 539%.

Fuentes cercanas a Central Puerto consideran que la denuncia, que surgió tras el dato revelado por un tweet del diputado Rodolfo Tailhade, no tenía en cuenta factores como la apreciación de los metales en estos dos años. Claro que el oro y la plata se valorizaron pero no tanto: 83% y 128%, respectivamente. La letrada Cassola acusa a Caputo y a los directivos y accionistas de uno de los principales grupos eléctricos de la Argentina de presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización y/o suministro indebido de información privilegiada o reservada.

Lijo le pidió al Palacio de Hacienda que también le dé copia de los informes elaborados por la Secretaría de Minería y el acta del Comité Evaluador de Proyectos RIGI sobre Diablillos. También los dictámenes, las observaciones, las subsanaciones, los registros de reuniones y las comunicaciones relativas a la solicitud de adhesión al régimen de rebajas de impuestos, aranceles a la importación y controles cambiarios por parte de Pacific Rim Mining Corporation Argentina, la sociedad de AbraSilver que figura como dueña de la mina norteña. En un documento de esta empresa canadiense se detallaban tiempo atrás los beneficios del RIGI (ver abajo)

Consultados por elDiarioAR, en el Ministerio de Economía y en Central Puerto dijeron no estar al tanto del requerimiento de Lijo. Este juez de Comodoro Py, un tiempista de las causas judiciales, siempre se guarda ases en la manga y es el mismo que investiga el presunto enriquecimiento del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las pérdidas del Banco Central con operaciones con oro y la falta de ejecución de fondos viales con asignación específica.

Mientras se calienta la causa Diablillos, también arden la economía y las finanzas. “La dinámica del riesgo país responde a una combinación de factores externos e idiosincráticos”, explica el jefe de inversiones de la sociedad Criteria, Nicolás Max. “Los mercados reaccionaron con alta volatilidad y en modo risk off (salir del riesgo) al resultado electoral en Estados Unidos. En el plano local, el riesgo país refleja las dudas de una parte del mercado sobre la performance de la economía y la capacidad de, en un contexto de mercados cerrados, generar las divisas necesarias para afrontar los compromisos de deuda. También incorpora cierta incertidumbre sobre la continuidad, luego de 2027 de políticas económicas que el mercado valora positivamente y cuyo rumbo, en términos generales, hoy no está en discusión”, agrega Max.

Por todos estos motivos, algunos bancos de Wall Street como JP Morgan han recomendado en los últimos meses desprenderse de los activos financieros de la Argentina. Pero un académico se pregunta si no pesó también el giro malvinero de Milei: las sanciones a empresas que operan en las islas, que llevaron a la queja de EE UU, pero sobre todo la decisión de suspender la gira presidencial para promover inversiones en Londres prevista para el mes pasado. Este tipo de acciones desconcierta al mundo empresarial del extranjero.

Una fuente de diálogo frecuente con Milei descree de que el presidente vaya a desprenderse de Caputo o que el ministro vaya a renunciar en este inicio del tembladeral, dado que ambos comparten la idea de sostener este rumbo económico. Se pregunta si tendría algún sentido remover al jefe del Palacio de Hacienda para que haga lo mismo su número dos, José Luis Daza, o el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Claro que también escucha que algunos de los empresarios que inicialmente promovían la dolarización prometida en 2023 por Milei ahora vuelven a la carga para insistir con su idea para salir de la tormenta financiera que recién comienza.

Los hombres de negocios dolarizadores siempre sostuvieron que el camino escogido a último momento por Milei en 2023, el plan de estabilización de Caputo en lugar de la adopción de la divisa, resultaría en un largo proceso recesivo. “Te lo dije”, repiten ahora. Y se ilusionan con que si el riesgo país sigue alto y la moneda norteamericana continúa tan demandada quizás en marzo el presidente dé un último manotazo de ahogado y vuelva a la idea de dolarizar. No sería una medida fácil: implicaría liberar el mercado cambiario, dejar que el dólar supere los $2.000 y entonces cambiar los pesos por esa divisa. En el medio de esa corrida a los tumbos, la inflación pegaría otro salto para después estabilizarse, como sucedió en Ecuador, según pronostican sus defensores. Así Milei podría llegar a los comicios en mejores condiciones, de acuerdo con esos empresarios.

Pero por ahora el principal aliado de Donald Trump en Latinoamérica -la derrota de Flávio Bolsonaro le permitió mantener ese sitial- sigue aferrado al mástil de Caputo. Por eso, el informante cercano a Milei espera que el Gobierno intente sostener a como dé lugar el valor del peso en su intento de momento esquivo de seguir bajando la inflación. Pese a la reciente leve suba del dólar, el tipo de cambio real (ajustado por el índice de precios al consumidor, IPC) multilateral (en relación a las monedas de EE UU, la zona euro, China y Brasil, en plena depreciación) nunca estuvo tan bajo, tan sobrevaluado el peso, tan caro producir bienes y servicios en Argentina, tan baratas las divisas y las importaciones, desde 2001, el último año de la convertibilidad, de la paridad uno a uno con el dólar. Sólo en 2015 el peso oficial estaba aún más apreciado, pero en el mercado paralelo se encontraba devaluado (ver abajo).

Es lógico que esto suceda porque en los meses anteriores el IPC subía más que el dólar. En noviembre esa lógica no se repetirá. Por el estancamiento que continúa pero también por la apertura importadora se supone que la suba de la divisa impactará poco y nada en la inflación. La competencia extranjera sirve para disciplinar los valores del mercado interno. Por eso, se especula que el Gobierno no sólo se abre a las compras externas y aprecia el peso sino también permite que el contrabando impere en numerosos mercados, desde la ropa y los celulares hasta la cerveza, los cigarrillos, los agroquímicos, la perfumería, la yerba mate, la marroquinería, el calzado, los electrodomésticos y los juguetes. Llama la atención la expansión de empresarios como Leonel Albano, dueño de la cadena de casas de electrodomésticos Red Lenic, y Emilio Mazzola, exsocio y después enemigo de Rubén Cherñajovsky, el dueño de la electrónica Newsan.

La fuente cercana al presidente considera que como el Gobierno mantiene el cepo a las empresas puede llegar a lograr su objetivo de mantener a raya el tipo de cambio. A eso se suman las opciones de usar el swap (canje de monedas) con China y eventualmente el de EE UU, como el que rescató a Milei antes de las elecciones legislativas de 2025. Esas herramientas también pueden servirle para hacerse de divisas y afrontar los fuertes vencimientos de bonos en enero y julio próximos. La cotización de los títulos expresa una probabilidad del 15% de default en 2027 y hasta un 50% en 2028, lo que refleja que el temor es aún mayor si cambia el gobierno y vuelve el peronismo. No se duda de la voluntad de Milei de pagar, pero se teme que una recesión prolongada deteriore aún más la recaudación tributaria y no haya ya más de dónde ajustar, como reconoció Caputo, con lo que se tornará difícil cumplir con los acreedores incluso el año próximo.

No sólo faltarán pesos sino también dólares. Y eso que el país tiene un shock tremendo de ingreso de divisas por Vaca Muerta, la exportación minera ya crece al 50% anual y el campo está liberado para enviar su producción al exterior. Pero con la demanda de dólares de los que pueden cubrirse por eventuales devaluaciones, de los que sueñan con veranear en un Brasil barato u otro destino más sofisticado y de los que importan por derecha o por izquierda se esfuma el esfuerzo de los exportadores. Con el tiempo las corridas cambiarias podrían ser mayores: por ahora suman US$3.500 millones por mes, en las elecciones de 2019 llegaron a 8.000 millones. El Gobierno se mostró algo pragmático en estos días permitiendo que el dólar supere los $1.600, pero esa leve relajación se explica porque tampoco puede quemar todas las naves tanto antes de los comicios.

Para después de los comicios, el mercado espera que finalmente se acomode el tipo de cambio para dejar de hundir la producción local. Entre los libertarios no se descarta que hasta Milei ceda en caso de vencer. También esperan que ocurra de forma más ordenada que si vence Axel Kicillof, el cuco del mercado por su pasado como ministro de Economía. Y eso que en privado sus economistas prometen que ya no se emitirá más moneda para financiar el déficit fiscal y que se mantendrá la apertura económica para mantener a raya los precios pero con lo que ellos llaman protección inteligente de ciertos sectores.

Pero el informante compinche de Milei advierte que el tipo de cambio se puede sostener, pero no el riesgo país. Ya este indicador está encareciendo todavía más el financiamiento en la Argentina. Esta semana impidió que la empresa de energías renovables de Jorge Brito, Genneia, saliera a cotizar en Wall Street. Claro, el también dueño del Banco Macro anda aún entretenido con su eventual proyecto político, junto a Emilio Monzó y Diego Bossio. De todos modos, Monzó comparecerá este viernes a la reunión de un posible frente anti Milei junto al radical Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Gabriel Katopodis (ministro de Kicillof), Juliana Di Tullio (senadora que responde a Cristina Fernández de Kirchner) y Guillermo Michel (ahora del peronismo federal, antes jefe de la Aduana de Sergio Massa).

Altas tasas de interés perjudican el consumo, pero también pueden llegar a ralentizar la materialización de los proyectos de la Argentina pujante, los del RIGI, al menos de aquellos que no están en manos de multinacionales con espalda propia, según admiten en Wall Street. Por eso, la fuente cercana al jefe del Estado en destrucción propone que Caputo reaccione intentando bajar el riesgo país a fuerza de recomprar bonos con vencimientos en 2028, los que finalizan en 2030, que ahora cotizan al 73% de su valor nominal. En privado, el ministro, en cambio, ha confesado su deseo de rescatar títulos de más largo plazo, los que vencen en 2041, dado que valen un 53% del precio nominal y, por tanto, adquirirlos podría ser un mejor negocio si en 2027 Milei es reelecto y se recuperan las cotizaciones.

Entre un peso sobrevaluado que afecta a la industria, la construcción y los servicios de exportación, desde software hasta turismo, el financiamiento caro para todos y los bajos salarios que perjudican el consumo, casi nadie espera que 2027 sea mejor que el mediocre 2026. No por nada muchos empresarios turísticos se reían la semana pasada al escuchar el discurso optimista y plagado de menciones de dudosas estadísticas oficiales sobre récords del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, en el acto en que recibió el premio sectorial Bitácora en Córdoba. Claro que no le creen porque sus empresas se achican, pero igualmente muchos de ellos opinan que la receta libertaria era la necesaria y por eso prevén votar a Milei en 2027. No son los únicos ciudadanos en la misma posición, desde dueños de negocios en baja hasta trabajadores con ingresos reducidos.

AR