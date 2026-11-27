De los 516 correos que recibí del Papa Francisco durante nuestros años de amistad, buena parte de los cuales fueron publicados en el libro “La amistad no se negocia”, hay dos en los que se refiere específicamente al Diablo. Ambos fueron escritos en 2017, con pocos meses de diferencia, y adquieren una nueva significación a partir de la reciente publicación de sus diarios íntimos.

Cuando recibí aquellos correos desconocía las experiencias de combate espiritual que Francisco había consignado en sus anotaciones personales. Hoy, al releerlos, advierto hasta qué punto los consejos que me daba estaban relacionados con las tribulaciones que él mismo atravesaba y con las herramientas espirituales a las que recurría para afrontarlas.

Francisco me hablaba con la familiaridad y la confianza propias de una amistad. No había en aquellos correos ninguna pretensión doctrinaria ni solemnidad. Eran reflexiones que surgían al calor de los acontecimientos sobre los cuales intercambiábamos opiniones y preocupaciones.

El padre de la mentira

El 29 de mayo de 2017 Francisco me escribió:

«Querido hermano: Deseo estés mejor de la gripe. Gracias por tu correo. Las cosas no son fáciles de entender sobre todo cuando el Maligno, el Padre de la mentira, busca sembrar cizaña. El Señor nos dio la receta: orar y no dejarse engañar. Es la lucha del cristiano que el Espíritu Santo nos ayuda a llevar adelante».

Francisco recurría en pocas líneas a dos referencias evangélicas. La parábola del trigo y la cizaña del Evangelio de Mateo (13, 24-30) y la definición del Diablo como padre de la mentira que encontramos en el Evangelio de Juan (8, 44).

La primera cuestión que plantea es la dificultad para comprender determinados acontecimientos cuando el Maligno procura deliberadamente confundir, sembrar discordia y dividir.

Quienes hemos transitado buena parte de nuestra vida en el compromiso social contra las mafias de la trata y la explotaciónsabemos cuánto daño pueden ocasionar la mentira, la intriga, la calumnia y la desconfianza sembrada entre compañeros que comparten una causa común. Muchas veces las divisiones más dolorosas no se producen por diferencias sustanciales, sino por la incapacidad de discernir aquello que otros se empeñan en confundir.

Frente a ello Francisco me recordaba la receta del Señor: orar y no dejarse engañar.

La oración, lejos de sustituir el ejercicio de la razón, contribuye a serenarla, a liberarla de las pasiones que pueden nublar nuestro juicio y a discernir con mayor claridad. No dejarse engañar supone también evitar las reacciones precipitadas que muchas veces terminan siendo funcionales a quienes siembran la cizaña.

El Maligno puede conseguir que, en nuestro afán por combatir una injusticia, terminemos reproduciendo los mismos métodos que repudiamos.

El coraje y la paciencia activa

El 13 de septiembre de aquel mismo año Francisco volvió a escribirme sobre el tema:

«Gracias por tu correo. Lo leí con discernimiento. Hay muchas cosas que, en el tiempo, serán más evidentes. En la carta de San Pablo el coraje va unido a la paciencia, es una paciencia activa, expectante. El Señor del mundo, el padre de la mentira, no tolera la paciencia y hace todo lo posible por transformarlo en tristeza».

Esta definición de la paciencia activa, expectante, es una de las enseñanzas de Francisco sobre las que más he reflexionado a lo largo de estos años.

Habitualmente se asocia la paciencia con la resignación, con la aceptación pasiva de las circunstancias o con cierta incapacidad para modificar la realidad. Francisco, recurriendo a San Pablo, asociaba la paciencia con el coraje.

Hay que tener coraje para perseverar en determinadas convicciones cuando las circunstancias son adversas, cuando la verdad todavía no se ha abierto paso o cuando los resultados de nuestros esfuerzos no son inmediatamente visibles.

La paciencia activa supone seguir obrando, seguir construyendo, sostener las convicciones y comprender que los tiempos de maduración de los acontecimientos no siempre coinciden con los tiempos de nuestra voluntad.

«Hay muchas cosas que, en el tiempo, serán más evidentes», me decía Francisco.

Cuántas veces en la vida hemos podido comprobar que acontecimientos que en su momento nos resultaban incomprensibles adquirieron, con el transcurso de los años, una explicación mucho más clara.

Pero el padre de la mentira, advertía Francisco, no tolera esa paciencia y procura transformarla en tristeza.

Cuando la adversidad se prolonga, cuando la injusticia parece prevalecer o cuando los esfuerzos parecen estériles, sobreviene muchas veces el desaliento. Y si ese desaliento se apodera de nuestra voluntad, corremos el riesgo de abandonar aquello por lo cual hemos luchado durante buena parte de nuestra existencia.

El Maligno no necesita necesariamente que renunciemos a nuestras convicciones. A veces le basta con que nos cansemos de luchar por ellas.

Lo que ahora conocemos de sus diarios íntimos

La publicación de los diarios de Francisco permite comprender mejor el contexto espiritual en el cual me escribió aquellos dos correos.

El 9 de abril de 2016, poco más de un año antes de nuestro primer intercambio sobre el Diablo, Francisco había dejado constancia en su diario de que experimentaba una intensificación de los ataques del demonio bajo distintas formas.

En mayo de 2017 me advertía sobre la mentira, la confusión y la cizaña. En septiembre de ese mismo año me hablaba de los esfuerzos del Maligno por transformar la paciencia en tristeza.

El 7 de junio de 2018, nueve meses después de aquel último correo, Francisco consignaría en su diario una experiencia que interpretó como una visión de la entrada del infierno, estableciendo una relación entre la seducción pagana y la ausencia de esperanza.

El 24 de enero de 2021 volvería sobre estas cuestiones, recapitulando tres experiencias que había interpretado como visiones del demonio. Durante 2021 y 2022 sus anotaciones también darían cuenta de momentos de desolación espiritual y de su abandono confiado en Dios.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable de la edición de los diarios, explica que estas experiencias constituían para Francisco un llamado a profundizar en el sentido de su existencia, permanecer vigilante y no perder el rumbo de su misión.

No pretendo establecer una relación directa entre cada una de aquellas experiencias personales y los correos que me escribió. Pero la cronología y la coincidencia de sus reflexiones permiten advertir que Francisco me aconsejaba sobre cuestiones que también estaban presentes en su propia vida espiritual.

Mientras me exhortaba a orar, a no dejarme engañar y a perseverar con coraje y paciencia, él mismo afrontaba sus propias tribulaciones recurriendo a esas herramientas.

La raíz ignaciana

Para comprender estas reflexiones de Francisco hay que tener presente su formación jesuita y, particularmente, los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.

San Ignacio dedicó buena parte de sus reflexiones al discernimiento de los movimientos interiores del hombre, a las tentaciones que lo apartan de Dios y a las formas de afrontar los períodos de desolación espiritual.

En la quinta regla de discernimiento aconseja no hacer mudanzas en tiempos de desolación. En la sexta recomienda intensificar la oración y la reflexión. En la octava exhorta a perseverar en la paciencia.

En aquellos dos correos Francisco me transmitía, con la sencillez que lo caracterizaba, buena parte de la sabiduría acumulada durante siglos en la tradición ignaciana.

Cuando la confusión nos invade, hay que discernir. Cuando sobreviene la desolación, hay que intensificar la oración. Cuando la adversidad se prolonga, hay que perseverar. Y cuando la tristeza amenaza con apoderarse de nuestra voluntad, hay que aferrarse a la esperanza.

Francisco jamás confundió la mansedumbre con la cobardía ni la paciencia con la inacción. Sabía que muchas veces el mayor coraje consiste en atravesar un conflicto sin permitir que el odio, el resentimiento o la desesperanza se apoderen de nosotros.

De la correspondencia privada al magisterio

En marzo de 2018, pocos meses después de aquellos correos, Francisco firmó la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, cuyo quinto capítulo lleva por título «Combate, vigilancia y discernimiento».

En el punto 161, al referirse al Diablo, sostiene:

«No pensemos entonces que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea».

Y agrega:

«Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos».

En el punto siguiente vuelve sobre la importancia de la oración y la meditación de la Palabra de Dios como herramientas del combate espiritual.

También en el punto 114 advierte:

«Hace falta luchar y estar atentos ante nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen».

Al releer hoy aquella exhortación apostólica, sus diarios íntimos y los correos que me escribió, encuentro una profunda coherencia entre el Francisco que examinaba su propia conciencia, el amigo que aconsejaba y el pastor que orientaba a millones de cristianos en todo el mundo.

Lo que predicaba públicamente procuraba practicarlo en su propia vida y lo transmitía con la misma convicción en la intimidad de sus amistades.

La disputa por la verdad y la esperanza

Hay también una cuestión filosófica que se desprende de aquellos dos correos y que trasciende incluso el ámbito estrictamente religioso.

En el primero, la disputa se libra fundamentalmente en el terreno de la verdad. En el segundo, en el terreno de la esperanza.

La mentira procura impedirnos comprender la realidad. La tristeza, cuando deriva en desesperanza, procura que, aun comprendiéndola, perdamos la voluntad de transformarla.

La primera afecta nuestra capacidad de conocer. La segunda, nuestra capacidad de actuar.

De allí la importancia que Francisco asignaba al discernimiento y a la paciencia activa. El discernimiento nos permite aproximarnos a la verdad y la paciencia activa nos permite perseverar en la tarea de transformar aquello que consideramos injusto.

Esto tiene enormes implicancias para quienes concebimos la política como una de las formas más altas de la caridad y hemos dedicado nuestra vida a la lucha por la dignidad humana.

¿Cuántas causas justas han sido abandonadas no porque quienes las impulsaban dejaran de considerarlas justas, sino porque fueron ganados por el cansancio, la frustración o la desesperanza?

¿Cuántas organizaciones populares han terminado destruyéndose por las intrigas, las mezquindades, las disputas de poder y la incapacidad de discernir entre las contradicciones principales y las secundarias?

¿Cuántas veces la soberbia de quienes se consideran portadores de la verdad termina ocasionando tanto daño como la propia mentira que dicen combatir?

Sería un grave error deducir de estas reflexiones que toda tristeza proviene del demonio o que nuestros adversarios son la encarnación del Maligno. Los propios diarios de Francisco dan cuenta de su permanente preocupación por sus debilidades, sus errores y las tentaciones inherentes al ejercicio del poder.

El combate espiritual comienza por uno mismo. Y probablemente sea ese el combate más difícil que debemos librar a lo largo de nuestra existencia.

No dejarse robar la esperanza

Hay algo que me conmueve particularmente al releer el correo del 29 de mayo de 2017. Francisco comenzaba interesándose por mi gripe y, unas pocas palabras después, me hablaba del padre de la mentira y de la lucha espiritual del cristiano.

Así era Francisco. En una misma conversación convivían naturalmente la preocupación por la salud de un amigo, las tribulaciones de la vida cotidiana y las cuestiones trascendentes de la existencia humana.

La publicación de sus diarios íntimos nos permite conocer ahora con mayor profundidad algunas de las batallas espirituales que libraba aquel hombre que, aun soportando el enorme peso de sus responsabilidades, encontraba tiempo para acompañar, escuchar y aconsejar a sus amigos.

Creo que una de las enseñanzas más importantes que nos deja Francisco es que no debemos obsesionarnos con las manifestaciones extraordinarias del demonio mientras desatendemos sus formas más ordinarias de operar en nuestra vida cotidiana: la mentira que confunde, la cizaña que divide, la soberbia que corrompe, el resentimiento que envenena, la tristeza que paraliza y la desesperanza que nos induce a abandonar.

El combate contra el mal exige oración, discernimiento, coraje, paciencia activa y una profunda confianza en Dios.

Francisco sabía que la verdad muchas veces necesita tiempo para abrirse paso y que, mientras tanto, debemos seguir obrando.

Después de tantos años de militancia social y política, y al calor de las numerosas adversidades que nos ha tocado atravesar, estoy cada vez más convencido de la sabiduría de aquellos consejos.

Porque el triunfo sobre el mal no consiste solamente en desenmascarar la mentira o derrotar la injusticia. Consiste también en impedir que la mentira y la injusticia nos arrebaten la capacidad de amar, de construir comunidad y de perseverar en la lucha por un mundo más humano.

Que la maldad ajena no termine modificando la naturaleza de nuestras convicciones ni el sentido de nuestra existencia.

Que el padre de la mentira no consiga transformarnos en aquello que hemos dedicado nuestra vida a combatir.

Y que jamás consiga robarnos la esperanza.

GV / NB

Gustavo Vera es referente de la Alameda, ex legislador y ex director del Comite de Lucha contra la Trata y explotación de personas y autor del libro “La amistad no se negocia” Correspondencia inédita del Papa Francisco con un militante de las Periferias.