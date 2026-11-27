Pasó media vida en Argentina y la otra mitad en España, con algunas temporadas en otros países como Francia. Hasta hace un par de años su tiempo se dividía entre los viajes para reportear o dar charlas y su trabajo como escritor en su casa, frente a su computadora. “Ahora esa primera actividad se disolvió en el aire”, comenta Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957), atrapado en una silla de ruedas desde que avanzaron los síntomas de la ELA que padece.

Este novelista, ensayista y periodista con una larga carrera jalonada con importantes premios literarios y periodísticos tiene un aire como de caballero de otro siglo, calvo y con un gran mostacho. La cabeza de Caparrós hierve ahora con unos proyectos que relata con voz grave y reflexiva en una charla en su chalé de la sierra madrileña. Tipo comprometido desde joven con las causas sociales y con las aspiraciones de la izquierda, acaba de publicar La revolución ya no es lo que era (Random House), donde pone la mirada más en los cambios sociales, desde el feminismo a la ciencia o el deporte, que en los fallidos procesos revolucionarios que derivaron en autoritarismos.

La revolución ya no es lo que era responde a años de investigaciones, reflexiones y activismo político. ¿Por qué lo publica ahora? ¿Es más necesario hoy que nunca?

Este libro surge de dos fuentes: por una parte, mi formación como historiador en mis años de París y mi pasión por los temas históricos que no he dejado de leer. Por otro lado, la importancia que tuvieron en mi vida mis años de militancia juvenil en la izquierda. De la mezcla de estos dos elementos nace este ensayo que pretende luchar contra esa conciencia ahistórica que caracteriza hoy a mucha gente. Quise reflexionar sobre la forma en que surgieron las revoluciones y por qué fracasaron. Pienso que hemos de encontrar otras maneras de crear sociedades más justas y libres porque las vías revolucionarias de los últimos 200 años fracasaron y derivaron en regímenes autoritarios. Por supuesto, no hay que olvidar la aspiración a una revolución, pero hay que conquistarla y consolidarla de otra manera.

Habla usted de formas de revolución que pretenden cambiar la sociedad, pero sin tomar el poder, ¿como cuáles?

Una de esas formas sin tomar el poder se produjo con el fin de la esclavitud, que significó un gran avance y se consiguió de un modo paulatino. De la interacción de las evoluciones sociales con las revoluciones se producen las mejoras en la vida de millones de personas. Hay que tener en cuenta que las revoluciones pretenden un cambio voluntario, pero existen cambios involuntarios que transforman el mundo. En realidad, Thomas Edison solo quería ganar plata, pero sus inventos para generar energía eléctrica mejoraron la vida de millones de personas. Ahora bien, el ejemplo más claro de mi tesis se refiere al feminismo, que es el movimiento político más exitoso de las últimas décadas, el que más y mejor cambió las vidas de millones. Y no necesitó tomar el poder ni construir sistemas autoritarios.

No obstante, usted subraya en su ensayo que el poder tiene sus propias reglas y mecanismos más allá de que lo ocupe un hombre o una mujer.

Así es. Creo que en la medida en que el poder fue masculino a lo largo de la Historia, hemos llegado a una conclusión apresurada. Por ello hemos admitido que la masculinidad incluyera una forma determinada de ejercer el poder y pensar que una mujer con poder no iba a cometer las mismas cagadas que un hombre. En el ejercicio del poder no importa el género sino el poder mismo. Y ahí tenemos casos muy relevantes como Margaret Thatcher, Cristina Fernández, Marine Le Pen o aquí mismo Isabel Díaz Ayuso. El feminismo que defiendo está ligado a las diferencias de clase y a las posiciones económicas. Yo nunca participaría en una marcha que estuviera encabezada por Ana Patricia Botín.

A lo largo de su ensayo mantiene que las últimas dos revoluciones importantes fueron las de Irán y Nicaragua, ambas curiosamente en el mismo año: 1979. ¿No considera como revoluciones los procesos en los países del bloque soviético tras el derrumbamiento de la URSS en 1989 como, por ejemplo, la revolución de terciopelo en la antigua Checoslovaquia?

Bueno, le diría que en los países exsoviéticos se produjo más un vacío de poder que una revolución, un vacío que rápidamente derivó en una reconstitución de un sistema de gobierno que se hizo liberal y que copió a las democracias occidentales. Lo cierto es que esos países de Europa oriental no inventaron nada tras la marcha del oso soviético. Por el contrario, tanto en Irán como en Nicaragua, dos casos por otra parte muy distintos entre sí, los revolucionarios tomaron el poder y empezaron a organizar unas sociedades muy distintas de las anteriores. Por supuesto que ambas derivaron en dictaduras terribles.

Los sectores conservadores se fueron apropiando de palabras y gestos que habían pertenecido a la izquierda, incluida la rebeldía que ahora protagonizan grupos de jóvenes derechistas o directamente fascistas en España

Usted es un estudioso de la Revolución francesa, que ocupa un espacio muy destacado en su libro, al igual que la americana y la soviética. La francesa pasa por ser una piedra angular de la historia contemporánea, el origen de la división de poderes y de los derechos fundamentales. Pero usted es muy crítico con ella, ¿por qué?

Quiero recordar que tras los años del estallido revolucionario en Francia, del terror y de las disputas entre facciones, el país tardó casi un siglo en convertirse en una república. De hecho, entre 1804 y 1870 Francia estuvo gobernada por emperadores y por reyes comenzando por el mismísimo Napoleón. En una palabra, para tres o cuatro generaciones de franceses su revolución no sirvió para nada. Aquel proceso ofrece también una idea de lo mucho que tardan en concretarse los cambios o los avances de una revolución.

Volviendo a la relación entre revoluciones políticas clásicas y evoluciones sociales, usted concede más importancia a los cambios científicos, a los progresos en las comunicaciones o incluso al papel del fútbol como fenómeno de masas que al impacto de los grandes acontecimientos históricos.

En mi ensayo trato de ir cruzando ambos fenómenos para concluir que las evoluciones cambiaron más la vida de la gente que las revoluciones. Esta tesis es la base de mi libro y después de recorrer la historia reciente para escribirlo, estoy aún más convencido. De hecho, intento con mi ensayo imaginar cómo podrían ser las aportaciones desde las evoluciones a las revoluciones. Tras escribir mi libro sobre el hambre pensé que una buena idea sería desarrollar centros de producción de carne en laboratorios a partir de clonar células madre de vaca o de pollo. Esa práctica tendría unos efectos inmensos que reducirían las superficies de cultivo y mejorarían la dieta de la población sin sacrificar tantos animales.

En los últimos años da la impresión de que los revolucionarios, aquellos que impugnan el sistema, proceden de la derecha o la extrema derecha, mientras que los conservadores militan en la izquierda. ¿Es una paradoja que líderes como Trump, Milei o Abascal utilicen conceptos como cambio, libertad o rebeldía? ¿Qué pasó?

Bueno, ya en los años ochenta se produjo una revolución, entre comillas, de los sectores conservadores encabezados por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que favorecieron descaradamente a los más ricos en perjuicio de las clases trabajadoras y medias. Hoy tenemos más acumulación de riqueza que nunca en muy pocas manos. Esos sectores se fueron apropiando de palabras y gestos que habían pertenecido a la izquierda, como usted dice, incluida la rebeldía que ahora protagonizan grupos de jóvenes derechistas o directamente fascistas en España, sin ir más lejos.

Usted distingue entre reaccionarios y conservadores. ¿Cuál es la diferencia?

Los movimientos de extrema derecha son reaccionarios y no conservadores porque quieren volver hacia atrás, se trata de una involución que desea eliminar derechos y libertades conquistadas. Se aprovechan además de la terrible carencia de cultura histórica de buena parte de la población. Así las cosas, Trump y su MAGA evocan un pasado dorado que nunca existió o Milei esgrime la mentira de que Argentina fue una primera potencia mundial. Sin embargo, desde la izquierda no hemos conseguido imaginar un futuro atractivo que ofrecer a la gente para que nos apoye. Nos falta ese proyecto y, de aquí al domingo, a las elecciones, no creo desgraciadamente que lo logremos. Por otra parte, asistimos, como en los años treinta del siglo pasado, al fenómeno de que el fascismo está arrastrando a las derechas tradicionales hacia sus postulados. Lo vemos, por ejemplo, en que los ultras convirtieron la inmigración en un problema y tuvieron éxito político.

Tal vez la izquierda ha estado muy volcada en las últimas décadas en cuestiones de identidades y menos en cosas cotidianas que preocupan a millones de personas como la vivienda, la cesta de la compra o los servicios públicos

En un reciente debate en el Congreso a propósito de los enfermos de ELA tuvo un usted un enfrentamiento con una diputada de Vox, María Ruiz, que defendió la prioridad nacional a la hora de acceder a la sanidad pública. ¿Qué sintió al responder?

Me sorprendió y me resultó intolerable que pudieran lanzarse mensajes racistas y xenófobos en el Congreso y que yo no iba a condonar esos ataques con mi silencio. De todos modos, significa un mal síntoma que aquel rifirrafe se convirtiera en una noticia porque debería ser normal, y no extraordinario, responder en público a esos mensajes de la extrema derecha como yo lo hice. Me dejó mal cuerpo aquel día y después también me indignó que gente de buena fe pensara que me defendía por ser argentino. Tengo la nacionalidad española y no me preocupaba por mí sino por multitud de personas migrantes.

Hasta ahora España fue la aldea gala de Astérix en una Europa muy escorada a la derecha. A unos días de las elecciones generales en España, ¿cree que la victoria demócrata en EEUU o la de Lula en Brasil pueden presagiar un cambio de ciclo?

Ojalá. En cualquier caso, si se produce un cambio de ciclo será hacia la izquierda. Tal vez la izquierda estuvo muy volcada en las últimas décadas en cuestiones de identidades y menos en cosas cotidianas que preocupan a millones de personas como la vivienda, la cesta de la compra o los servicios públicos. Ese tipo de políticas dejan fuera a mucha gente que no tiene esos problemas de identidad. Los demócratas estadounidenses demostraron que debemos ocuparnos de los problemas y las carencias de todos los días.