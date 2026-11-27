Cuando Canticuénticos empezó a trabajar en Santa Fe en 2007, buena parte de la música que escuchaban los chicos en la Argentina provenía de los programas de televisión. El grupo se propuso ofrecer una alternativa a esos productos comerciales con un repertorio propio basado en los ritmos populares argentinos y latinoamericanos.

Casi veinte años después, canciones como “La cumbia del monstruo de la laguna”, “El mamboretá” o “Quiero para mí” son conocidas por varias generaciones y forman parte del repertorio habitual de jardines de infantes y escuelas primarias. Otras, como “Hay secretos”, se convirtieron en herramientas para abordar cuestiones tan delicadas como el abuso sexual infantil. Y en los conciertos empieza a darse un fenómeno que entusiasma especialmente a los integrantes del grupo: la llegada de madres y padres jóvenes que escuchaban a Canticuénticos cuando eran chicos y que ahora llevan a sus propios hijos a verlos.

Con más de 2.000 conciertos realizados en América y Europa, dos premios Gardel, un Konex de Platino y más de mil millones de reproducciones, Canticuénticos se encamina hacia sus veinte años de existencia en plena efervescencia creativa. Tras un año que incluyó giras por Colombia, Chile, México, España y Uruguay, la edición de un EP en italiano y el estreno de nuevas composiciones, el grupo trabaja simultáneamente en dos discos: su séptimo álbum de canciones originales y Canti Duéticos, un proyecto que propone revisitar su repertorio junto a artistas de otros universos musicales, como La Delio Valdez, Nahuel Pennisi y La Bomba de Tiempo.

Antes de sus presentaciones de este sábado 28 de noviembre en el Teatro Colonial de Avellaneda y del domingo 29 en el Gran Rivadavia de Floresta, Ruth Hillar, compositora, cantante e instrumentista del grupo, habló con elDiarioAR.

–En 2027 van a cumplir veinte años de trayectoria. ¿Qué cambió en la manera de pensar y hacer música para las infancias desde aquellos primeros años en Santa Fe? ¿Y qué cosas sienten que permanecen intactas?

–La raíz del proyecto Canticuénticos permanece firme: crear un repertorio de canciones nuevas para infancias y familias, a partir de ritmos y géneros folklóricos de nuestro país y Latinoamérica, abordando temáticas que a veces se escapan de los caminos habituales de la música infantil. Y hacerlo con la mayor responsabilidad y empeño, no subestimando al público chiquito. Y andando todos estos años de componer, editar discos, videos, libros, dando conciertos acá y allá, algo que vemos es que cada vez son más necesarias las experiencias que nos conectan con lo real, con lo humano, con el encuentro comunitario. Y las canciones son un buen motivo para reunirse, sea en los conciertos, en las escuelas, en los hogares. La música humana puede, de alguna manera, devolvernos el calor y la contención de la tribu, puede ser una especie de hoguera protectora que se comparte y nos salva de la tecnología individualista y feroz. Creo que este es el gran desafío, que va creciendo año a año.

–Sus canciones tienen una particularidad: les gustan a los chicos, pero también a los adultos. ¿Cómo trabajan ese equilibrio? ¿Piensan en un público infantil cuando componen o buscan hacer canciones que puedan disfrutar personas de cualquier edad?

–Personalmente, cuando compongo siempre pienso que a esa canción la van a escuchar las nenas y nenes, pero también sus adultos de referencia. La posibilidad de que distintas generaciones puedan compartir el disfrute ante una canción tiene un valor enorme y puede dar pie a tantas cosas lindas: que aparezcan preguntas, que se comparta el baile y el canto, que se juegue, se dibuje, se dramatice... Me da tristeza cuando los adultos dejan a sus peques consumiendo algo “entretenido” sin saber bien qué es, solo para que pasen el rato. Las canciones de Canti casi siempre pueden escucharse tanto desde el universo de la infancia como desde el de la adultez. Algunas canciones abordan ideas profundas y complejas y el desafío es que puedan comunicar tanto a chiquis como a grandes.

–Canticuénticos siempre tuvo una relación muy fuerte con la música popular argentina y latinoamericana. ¿Esa elección fue también una manera de discutir con cierta tradición de la música infantil, más vinculada a los productos comerciales y a los modelos musicales importados?

–Totalmente. Una de las piedras fundacionales del proyecto fue ofrecer una alternativa diferente a los productos comerciales infantiles. Cuando empezó nuestro proyecto, la música que más escuchaban nenas y nenes era la de los programas de televisión, especialmente productos de Disney o programas argentinos que replicaban modelos extranjeros. Quisimos poner en valor nuestras propias identidades musicales, que tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica tienen una diversidad y riqueza maravillosas. Hay todo un acervo cultural que tenemos que sostener y seguir haciendo crecer, porque es parte del legado que les dejaremos a las nuevas generaciones. Y un pueblo que comparte y conoce sus propias culturas es un pueblo más unido, y también más libre.

–Canciones como “Hay secretos” demuestran que se puede hablarles a los chicos de temas muy difíciles sin subestimarlos. ¿Cómo encuentran el lenguaje adecuado para abordar cuestiones dolorosas o complejas? ¿Hay temas que todavía les resulten difíciles de llevar a una canción?

–Al escribir siempre trato de conectar con el territorio de la infancia, un territorio en el que deben caber infancias de lo más diversas, no la infancia idealizada de algunos relatos. Y, por supuesto, también mi propia infancia, la de mis hijas... Intento hablar desde la mayor amorosidad y respeto, teniendo en cuenta que nuestro público tiene la fragilidad de una plantita que empieza a crecer. Y como estas canciones quieren acompañar esos primeros años, tienen que animarse a acompañar también lo adverso, lo difícil y doloroso. Y acá aparece la poesía, que tiende puentes por donde cruzar a esos terrenos tan complejos, llegando a comunicar de manera muy profunda lo que era tan difícil.

–Hoy los chicos crecen rodeados de pantallas, estímulos permanentes y contenidos cada vez más breves. ¿Cómo ven esa transformación de las infancias? ¿Sienten que cambió la manera en que los chicos escuchan música y se relacionan con las canciones?

–Lamentablemente, esos cambios se ven mucho en los chicos y chicas, y son preocupantes. El culto a la inmediatez, la poca capacidad de concentración, el aburrimiento ante la falta de estímulos veloces. La canción en sí misma es un contenido relativamente breve, pero, así y todo, nos acostumbramos a que aparezca solo un pedacito en algún short... En nuestros contenidos audiovisuales tratamos de que el tiempo no sea frenético, que haya espacio para procesar y reflexionar sobre lo que se escucha y se ve. Para nuestro último disco compuse una canción que revaloriza la lentitud, apoyada en las ideas del Movimiento Slow. La canción se llama “Como el caracol”.

–Están preparando su séptimo disco de canciones originales. Después de tantos años y tantas composiciones, ¿cómo hacen para seguir encontrando historias, personajes y sonidos nuevos? ¿Qué búsquedas musicales aparecen en este próximo álbum?

–Creo que se trata de andar por la vida en “clave compositiva”. Particularmente, me sale responder con canciones a las cosas que me interpelan, me conmueven, me divierten, me enojan... Y si el universo es infinito, infinitas son las temáticas que pueden inspirar una canción. Lo mismo pasa con las elecciones musicales. Es enorme el semillero de la música latinoamericana, pero hay que seguir siempre escuchando, estudiando, bailando y pasando por el cuerpo los diferentes ritmos y géneros, hasta sentirlos lo suficientemente cerquita como para que aparezcan en una canción.

–En Canti Duéticos están revisitando canciones propias junto a artistas como La Delio Valdez, Nahuel Pennisi y La Bomba de Tiempo. ¿Qué descubren de esas canciones cuando pasan por la mirada de otros músicos? ¿Alguna de esas versiones los sorprendió especialmente?

–¡Las tres versiones nos encantaron! Para cada una aparecieron cosas que hicieron brillar la canción de una manera diferente. En la “Cumbia del monstruo”, la cadencia y el baile de La Delio; en “Nada en su lugar”, lo lúdico y el disparate de La Bomba, y en “Noni noni”, la ternura infinita que le sumó Nahuel Pennisi. ¡Y se vienen tres colaboraciones más, que estarán listas muy prontito!

–Sus canciones ya se escuchan en distintos países e incluso en otros idiomas, como sucede con “Hay secretos”. ¿Qué pasa con una canción tan ligada a una determinada sensibilidad y a una manera de hablar cuando se traduce? ¿Cómo reciben sus propuestas los chicos de otros lugares y culturas?

–Siempre es un desafío traducir canciones. Este año sacamos un EP en italiano con cuatro canciones y anteriormente habíamos sacado dos canciones en portugués. En los dos casos, una de las canciones fue “Hay secretos”. Tuvimos mucha ayuda a la hora de traducir, porque hace falta, además de poder trabajar las estructuras líricas, conectar con “el alma” de la canción. De esta canción nos llegó hace poquito una versión hermosa en catalán y durante la pandemia nos pidieron autorización desde Corea para hacer una versión local. Y hay una versión muy bella que incorpora parte de la letra en quechua.

–Hay chicos que crecieron escuchando “El mamboretá” o “La cumbia del monstruo de la laguna” y que hoy ya son adolescentes o adultos. ¿Qué les pasa cuando se encuentran con ese público que creció con ustedes? ¿Sienten que sus canciones empezaron a formar parte de una memoria colectiva?

–Algo de eso hay y nos emociona muchísimo. Han venido a los conciertos mamás y papás jóvenes con sus bebés, que nos escuchaban durante sus infancias. Me han parado adolescentes o adultos jóvenes en la calle o en manifestaciones agradeciendo por las canciones, pidiendo una foto, diciendo que fuimos parte de sus niñeces. O cuando nos cuentan que en tantas escuelas y jardines la música de Canticuénticos viene llegando desde hace tantos años a las chicas y los chicos, de la mano de los docentes, a quienes estaremos por siempre agradecidos.

–Después de más de 2.000 conciertos, premios, giras internacionales y millones de reproducciones, ¿qué les sigue provocando entusiasmo de este proyecto? ¿Qué cosas les gustaría hacer en los próximos veinte años que todavía no hayan podido hacer?

–Saber que hay tanto público esperando nuevas canciones es un motor hermoso que impulsa hacia adelante. Y, por supuesto, la conciencia de que las canciones pueden tener poderes. No solo el de hacernos cantar, jugar, bailar, también el de hacernos pensar, preguntar, aprender a ser más empáticos. Y con esta conciencia quisiéramos caminar los próximos veinte años, porque siempre habrá nuevos desafíos frente a los cuales las canciones humanas tendrán algo para decir.

Canticuénticos se presenta el sábado 28 de noviembre en el Teatro Colonial de Avellaneda (Av. Mitre 141) y el domingo 29 en el Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636, Floresta).

CRM