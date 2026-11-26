El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció que profundizará su plan de lucha contra las políticas económicas y laborales del Gobierno nacional y planteó la necesidad de avanzar hacia una huelga nacional por tiempo indeterminado, durante un encuentro que reunió a dirigentes gremiales de distintas provincias en San Salvador de Jujuy.

La jornada, que se desarrolló en la sede local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el marco del Encuentro FreSU-Federal Región Norte, estuvo atravesada por las denuncias de persecución contra las organizaciones sindicales, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de articular una estrategia común frente al ajuste económico.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fue uno de los principales oradores y rechazó la posibilidad de establecer instancias de negociación con el Ejecutivo. “Milei es un enemigo y con el enemigo no se dialoga. Al enemigo se lo combate y eso es lo que hemos hecho y lo vamos a seguir combatiendo hasta que se vaya de la Casa Rosada”, sostuvo.

El dirigente estatal también denunció la persecución contra la UOM y su secretario general, Abel Furlán, que interpretó como un intento de disciplinamiento del conjunto del movimiento obrero, y reivindicó la autonomía de las organizaciones gremiales.

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, defendió la conformación del FreSU como una alternativa dentro del sindicalismo argentino. “Este Frente vino para ser alternativa, vino para decirle a las y los trabajadores que tengan esperanza, que un sindicalismo mejor es posible”, expresó.

El dirigente aceitero planteó además la necesidad de avanzar hacia una medida de fuerza de alcance nacional: “Estamos de acuerdo con la huelga y con las movilizaciones, y vamos a construir una huelga nacional por tiempo indeterminado para cambiar verdaderamente esta historia”. Si bien la propuesta quedó planteada como parte de la estrategia del frente sindical, durante el encuentro no se anunció una fecha para la medida de fuerza.

El reclamo por un salario mínimo de 3,2 millones de pesos

Uno de los principales ejes de la jornada fue la recuperación de los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, Aguiar destacó la elaboración de un índice propio del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que busca establecer cuánto debería percibir un trabajador para garantizar condiciones de vida dignas.

De acuerdo con el último cálculo, correspondiente a octubre, una familia necesita $3.251.462 para cubrir las nueve necesidades contempladas en la legislación laboral: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

El monto estimado por el FreSU supera en más de ocho veces el salario mínimo oficial. “Vamos a profundizar nuestro plan de lucha para conseguir salarios que nos permitan cubrir las nueve necesidades que dicen la Constitución y la ley laboral”, afirmó Aguiar.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, también instó a incrementar la movilización callejera frente a la pérdida de derechos laborales. “Hoy hay un solo enemigo que es el gobierno nacional y los sindicatos somos los únicos que podemos defender a los trabajadores”, manifestó.

En tanto, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, cuestionó el endeudamiento externo y sus consecuencias sociales, reivindicó el papel de la clase trabajadora en la defensa de la soberanía nacional y llamó a construir la unidad sindical desde las bases.

La Justicia prorrogó la intervención de la UOM

El encuentro se produjo en momentos de creciente tensión por la situación de la Unión Obrera Metalúrgica, luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo prorrogara por otros 180 días la intervención judicial del gremio, tanto a nivel nacional como en la seccional Zárate-Campana. De esta manera, la organización permanecerá intervenida al menos hasta el 28 de mayo de 2027.

La resolución, firmada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, también aceptó la renuncia de Alberto Biglieri como interventor nacional y designó en su reemplazo a Ariel Martín Alonso, acompañado por Pablo Daniel Iglesias como adjunto.

La intervención había sido dispuesta en mayo de este año, cuando la Justicia anuló las elecciones sindicales tras cuestionar los mecanismos de votación y custodia de las urnas en la seccional Zárate-Campana. Los magistrados consideraron que todavía no están dadas las condiciones para normalizar el funcionamiento del gremio.

Furlán, quien fue desplazado de la conducción nacional, denunció este jueves que fue víctima de tareas de inteligencia y de una persecución política y judicial. El dirigente rechazó los argumentos utilizados para justificar la continuidad de la intervención y aseguró que la seccional Campana cuenta con un padrón y un cuerpo de delegados elegidos democráticamente.

Los reclamos de los trabajadores del interior

El encuentro de Jujuy también permitió exponer las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos y las demandas específicas de las economías regionales.

El secretario general de la UOM de Jujuy, Álvaro Jerez, reivindicó el carácter federal del espacio, exigió el levantamiento de la intervención judicial del gremio metalúrgico y reclamó políticas que garanticen el acceso al trabajo, la salud y la educación.

Por su parte, la secretaria general de la CTA Autónoma de Jujuy, Mariela Tejerina, convocó a fortalecer la resistencia contra el programa de ajuste del Gobierno nacional.

En representación del sector universitario, la secretaria general de la Unión de Trabajadores Docentes Universitarios de Jujuy, Analía Herrera Cognetta, exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre las dificultades presupuestarias que enfrentan las instituciones educativas.

El secretario general de FETARA, Luis Gerónimo, reclamó medidas de promoción para la agroindustria jujeña y planteó la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la actividad minera con la preservación de los recursos hídricos y la generación de empleo local.

A su vez, Silvia Valdibieso, referente provincial del Frente 22 de Agosto y de la UTEP Jujuy Justicia Social, denunció la falta de asistencia a los comedores populares y responsabilizó tanto al Gobierno nacional como a la administración provincial por el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

La convocatoria también contó con la participación de representantes de los gremios químicos, docentes, del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Lista Marrón de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Con el encuentro en Jujuy, donde el FreSU nuclea a más de veinte sindicatos estatales y privados, el frente busca ampliar su presencia territorial y consolidar una alternativa a los sectores de la dirigencia sindical que mantienen canales de diálogo con el Gobierno nacional.

CRM