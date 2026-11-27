El Senado convirtió en ley el proyecto de ley destinado a combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, que prohíbe a los menores jugar en las plataformas online, y la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en las indumentarias deportivas.

Bajo una fuerte presión de la Iglesia, la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad (los 72 votos) el proyecto que apunta contra los casinos virtuales a los que recurren los jóvenes y endeudan a sus familias.

El peronismo y La Libertad Avanza (LLA) acordaron avanzar con la sanción de la iniciativa, que permanecía frenada desde hacía dos años y estaba a punto de perder estado parlamentario.

El proyecto se destrabó luego de una fuerte presión de la Iglesia para que se aprobara una normativa que busca dar respuesta a una problemática que afecta a miles de familias.

El Gobierno pretendía aprobar el texto con modificaciones orientadas a combatir el juego ilegal, pero rechazaba las fuertes restricciones a la publicidad. Una postura que también sostienen la AFA y distintos clubes deportivos, que reciben importantes aportes económicos de las empresas del sector.

Sin embargo, no solo el peronismo -que no había impulsado la aprobación del proyecto durante 2025, cuando era mayoría- y los bloques aliados de La Libertad Avanza respaldaban la iniciativa. También se sumaron algunos legisladores libertarios, como Agustín Coto y Luis Juez.

El eje central del proyecto es impedir que los menores de edad puedan apostar en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La iniciativa también prohíbe promocionar las apuestas a través de plataformas y redes sociales, internet, tecnologías de la información y la comunicación, medios audiovisuales y publicidad exterior.

Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida actualmente entre los principales clubes del país, que mantienen contratos comerciales con compañías del sector.

La restricción se amplía a los medios gráficos, radiales y televisivos, al emplazamiento de productos y a cualquier otro medio de comunicación existente o que pueda surgir en el futuro y que, como consecuencia de los avances tecnológicos, pueda utilizarse con los mismos fines.

La publicidad solamente estará permitida dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.

Además, el proyecto establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El debate

La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, sostuvo que “cada plataforma clandestina sin control de edad es una puerta abierta, cada cuenta prestada es una grieta en el sistema; este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía”.

Desde el oficialismo, uno de los impulsores de la ley, Agustín Coto, afirmó: “Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci señaló: “La ciudadanía nos pide hoy una respuesta urgente que podemos llegar a cumplir y me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos”.

“Es necesario aprobar esta ley porque, si bien las provincias regulan los juegos de azar, ahora hablamos de otro tipo de juegos”, agregó.

En ese sentido, advirtió: “Hablamos del juego que se hace desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la misma escuela, porque las apuestas online son la realidad de la vida cotidiana de muchos menores que en la escuela juegan”.

La senadora de Primeros los Salteños, Flavia Royon, señaló que “a un chico no le vendemos alcohol, no lo dejamos entrar a un casino, pero hoy, si no avanzamos concretamente en el Senado, le estamos dejando el casino las 24 h en el bolsillo, en el celular; apostar no es un juego y cuidar a nuestros chicos tampoco”.

En el cierre del debate, el jefe del bloque justicialismo, José Mayans, dijo que “hoy vamos a darle una satisfacción a mucha gente por el hecho de que el conjunto del pueblo argentino va a decidir trabajar para terminar con un flagelo importante para la ciudadanía”

“Nos dijeron la primera vez que iban a pensarlo; hay que reconocer que estuvo bien que se resolviera tratarlo con o sin despacho, que fue la razón por la que estamos acá… Este es un gesto muy lindo del Senado para el pueblo argentino. Muy potente”, agregó.

Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguró que “Vamos a lograr mucho con esta ley y con la segunda ley que vamos a trabajar, pero después hay una responsabilidad de toda la sociedad para que en la práctica cotidiana podamos tener este logro que exista, no solamente por el control, sino por la conciencia”

Agregó que “ahora tiene que plantearse como una tarea de todas las familias, todas las escuelas, para que esta autorregulación pueda aplicarse también acá. Porque el juego existió toda la vida y va a seguir existiendo. Lo que tenemos que bajar fuertemente es esta adicción, este consumo problemático, esta situación que no se puede parar y se termina con la misma conducta de destrucción”.

Juego ilegal

El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto complementario de la ley de Ludopatia para combatir el juego ilegal, que busca clausurar las plataformas de apuestas ilegales.

La inicativa impulsada por la Libertad Avanza prohíbe a los proveedores de servicios de activos virtuales ofrecer servicios o productos a operadores de juegos de azar en línea no autorizados, así como a aquellos que, aun estando autorizados, no cuenten con mecanismos tecnológicos y de seguridad para verificar la edad de los usuarios e impedir el acceso de menores.

Además, obliga al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a disponer el bloqueo de los sitios de apuestas en línea no autorizados en un plazo máximo de 24 horas desde que tome conocimiento del hecho, a nivel jurisdiccional o nacional, según corresponda.

Determina que, una vez efectuado el bloqueo, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) deberá dar de baja definitivamente el dominio.

Dispone que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) instruir a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago para que inhabiliten las transacciones y los medios de pago asociados a las plataformas bloqueadas.