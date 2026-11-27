El Senado aprobó este jueves la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional y frenó, al menos de manera transitoria, la derogación automática del régimen laboral específico que regula la actividad periodística desde hace ocho décadas.

La iniciativa obtuvo 68 votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención. De convertirse en ley tras su paso por Diputados, la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y del Decreto-Ley 13.839/46, que regula al personal administrativo de empresas periodísticas, se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

Hasta ahora, ambas normas tenían fecha de vencimiento: la reforma laboral aprobada por el Congreso estableció su derogación a partir del 1° de enero de 2027.

La votación dejó en evidencia una amplia mayoría a favor de preservar el régimen mientras continúan las discusiones sobre su actualización. Las únicas senadoras que rechazaron la prórroga fueron Nadia Márquez, Carmen Álvarez Rivero y Vilma Bedia, todas vinculadas al oficialismo.

Qué es el Estatuto del Periodista

La Ley 12.908 constituye desde 1946 el marco legal específico para los trabajadores de prensa.

A diferencia del régimen general previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, el estatuto establece derechos y condiciones particulares para el ejercicio profesional del periodismo, entre ellos categorías laborales específicas, mecanismos de protección frente al despido, condiciones de trabajo propias de la actividad y la denominada cláusula de conciencia, que protege la independencia profesional de los periodistas.

La norma también fue concebida históricamente como una herramienta para fortalecer la libertad de expresión y limitar las presiones empresariales o políticas sobre quienes producen información.

La discusión sobre su continuidad se aceleró después de que la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional incluyera su derogación a partir de enero de 2027.

Por qué se impulsó la prórroga

Los impulsores de la iniciativa sostienen que permitir la caída automática del Estatuto generaría un vacío legal para miles de trabajadores de prensa y eliminaría derechos específicos sin que exista una normativa alternativa ya consensuada.

El proyecto aprobado en el Senado fue encabezado por Jorge Capitanich. En sus fundamentos se argumenta que la continuidad del régimen resulta necesaria para preservar condiciones laborales, categorías profesionales, estabilidad y garantías vinculadas al ejercicio de la actividad periodística mientras se debate una eventual reforma integral.

La prórroga también busca ganar tiempo para una discusión más amplia sobre cómo adaptar una ley concebida en la década de 1940 a una industria profundamente transformada por la digitalización, las plataformas y las nuevas formas de producción informativa.

La posición de SiPreBA

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) fue uno de los principales impulsores de la campaña para evitar la derogación de la norma.

Durante las semanas previas a la votación, el gremio realizó movilizaciones frente al Congreso, presentó pedidos formales ante el Senado y reclamó el tratamiento urgente de los proyectos vinculados al Estatuto.

En un comunicado difundido bajo el lema “Ni un día sin Estatuto del Periodista”, el sindicato sostuvo que la ley “protege las condiciones para la calidad informativa y para que cada periodista pueda investigar con libertad e independencia”. Según la organización, esa protección no sólo alcanza a los trabajadores sino también al derecho ciudadano a recibir información.

El gremio afirmó además que el Estatuto “garantiza el derecho pleno que tienen las personas a la información y al ejercicio de la libertad de expresión”.

Semanas antes de la votación, el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, había advertido que la eventual desaparición de la norma podía incrementar la vulnerabilidad de los periodistas frente a presiones políticas, económicas y judiciales. También cuestionó la falta de debate en la Comisión de Trabajo del Senado tras la aprobación de la reforma laboral.

Por su parte, la secretaria general de FATPREN y adjunta de SiPreBA, Carla Gaudensi, sostuvo durante la presentación de un proyecto alternativo de actualización que el Estatuto contiene “los aspectos protectorios más importantes” para la actividad y advirtió que su derogación afectaría garantías vinculadas a la libertad de expresión.

El comunicado completo de los gremios de prensa

Periodistas de medios de todo el país reivindicamos nuestra profesión como una expresión de la democracia, fundamental en su defensa y en la promoción de los derechos ciudadanos.

El Estatuto del Periodista protege las condiciones para la calidad informativa y para que cada periodista -desde donde esté- pueda investigar con libertad e independencia. Por eso, el Estatuto del Periodista garantiza el derecho pleno que tienen las personas a la información y al ejercicio de la libertad de expresión.

En el marco de la denominada Ley de Modernización Laboral, en febrero, el Congreso votó una prórroga del actual Estatuto hasta el 31 de diciembre con la intención y el compromiso de actualizarlo en este tiempo. Sin embargo, pese a los diferentes proyectos de reforma y numerosos aportes presentados en el Congreso, ninguna actualización fue tratada hasta el momento.

Su derogación lisa y llana es un retroceso directo para la democracia y los derechos de la ciudadanía.

Por ello, desde las diversas regiones de la Argentina y desde nuestros diferentes contextos laborales, solicitamos a cada senadora, senador, diputada y diputado de los distintos bloques parlamentarios que se mantenga la vigencia del Estatuto hasta una actualización normativa federal acorde a los desafíos de nuestro tiempo, que resguarde los pilares de un periodismo libre e independiente en cada rincón del país.

Sin Estatuto habrá menos libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia. Sin preguntas, faltarán las respuestas.

Una discusión que sigue abierta

La aprobación en el Senado no resuelve definitivamente el futuro del Estatuto. Para entrar en vigencia, la prórroga deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados antes del vencimiento previsto para el 31 de diciembre.

Además, el debate de fondo sigue abierto. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una norma desactualizada frente a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector, sindicatos y organizaciones profesionales argumentan que cualquier modernización debe preservar los mecanismos de protección específicos construidos para garantizar condiciones laborales adecuadas y resguardar la independencia de quienes ejercen el periodismo.

La votación de este jueves postergó esa definición. Pero también dejó en claro que, a pocas semanas de la fecha prevista para su derogación, existe una mayoría parlamentaria dispuesta a evitar que el periodismo argentino quede, aunque sea temporalmente, sin un régimen propio que regule una actividad considerada estratégica para el funcionamiento democrático.

Diarios, portales y revistas: asambleas y retención de tareas en rechazo a la “paritaria cero”

Mientras se daba la lucha por mantener el estatuto que rige la profesión, los trabajadores de prensa vienen llevando los últimos meses otro frente de batalla complejo. “Ante la falta de ofertas del sector empresario, el plenario de delegados y delegadas de prensa escrita resolvió continuar con las acciones de visibilización y realizar jornadas de asambleas y retención de tareas en las redacciones”, informaron desde el gremio.

En su comunicado, SiPreBA detalló que, en las últimas tres audiencias, “las cámaras de diarios (AEDBA) y revistas (AAER y APTA), Infobae y las agencias ANSA y EFE plantearon un esquema de 'paritaria cero' para lo que resta de 2026. Lo hicieron sin ningún tipo de pudor. Como ya denunciamos, los dueños y gerentes de los grupos mediáticos más poderosos del país asistieron a las actividades del papa León XIV: por un lado, se muestran receptivos con las ideas de justicia social; por el otro, imponen sueldos miserables e ingresos por debajo de la línea de pobreza”.

“Mientras en las audiencias se niegan a realizar ofertas, varias de estas empresas están anunciando aumentos a cuenta para este período, lo que representa una abierta mala fe en la negociación salarial y echa por tierra cualquier argumento para no otorgar incrementos”, apuntaron desde el sindicato, al tiempo que advirtieron: “Si persisten en esta actitud en las próximas audiencias, se redoblarán las acciones gremiales en cada empresa”.