Gremios de prensa presentaron en el Senado el proyecto de nuevo Estatuto del Periodista

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Carolina Moises (Convicción Federal), realizó este martes una reunión informativa en el Salón Illia para receptar un proyecto de ley de un nuevo Estatuto del Periodista. El encuentro contó con la participación de legisladores, profesionales de prensa y entidades gremiales de la comunicación.“Este es el primer paso para lograr que el periodismo recupere su estatuto; es un deber de la política y del Poder Legislativo. El proyecto presentado hoy no se limita a restaurar lo que ya existía, sino que busca legislar sobre nuevos derechos, considerando los cambios tecnológicos y sociales”, afirmó la senadora Moises al abrir el encuentro.

La propuesta, presentada este martes por gremios y asociaciones sindicales de prensa, busca actualizar la normativa histórica que regula la actividad periodística. Para ello, preserva principios centrales como la libertad de expresión y la protección específica de los trabajadores de prensa. Asimismo, regula los nuevos derechos vinculados al uso de plataformas y al teletrabajo, define el rol de la inteligencia artificial en las tareas de prensa, reconoce derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la labor en las coberturas periodísticas. La iniciativa surge como respuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual establece la derogación del estatuto vigente a partir del 1 de enero de 2027.

La jornada contó con las exposiciones de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y secretaria adjunta segunda del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); María Ana Mandakovick, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) de Córdoba; Diego Miner, secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe.

Al inicio de los testimonios, Gabriela Pepe justificó la importancia de avanzar hacia un nuevo marco legal y reflexionó sobre la actualidad de la profesión: “La relación del periodismo con el poder de turno siempre es de tensión y hoy atravesamos un momento muy complejo. Nuestro trabajo cuenta con una protección especial y la libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto tiene como contracara el derecho a la información de la sociedad; por eso es fundamental garantizar la diversidad de voces y de líneas editoriales”.

A su turno, Mariano Obarrio coincidió con la senadora Moises y sostuvo que es necesaria la regulación de la inteligencia artificial, argumentando que “está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas”. Asimismo, consideró preocupante el actual tráfico de información y, tras el cierre de la agencia oficial de noticias Télam, señaló que el Gobierno Nacional busca centralizar el manejo informativo, motivo por el cual disolvió el organismo con el agravante del despido de sus trabajadores.

Por su parte, María Ana Mandakovick advirtió que la crisis internacional de la prensa se debe a la concentración de medios, al impacto del capital financiero sobre las empresas locales y a la dependencia extrema de las plataformas digitales. Sostuvo que la sobreabundancia de información y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios y polifuncionalidad, configuran un escenario desolador que urge resolver mediante este nuevo marco regulatorio.

La representante sindical Carla Gaudensi destacó el espíritu de la iniciativa: “Este estatuto contiene los aspectos protectores más importantes que tenía nuestra norma, en el sentido de que los periodistas no podamos ser presionados por ejercer nuestra labor. Esa es la protección federal y la base que nos da el estatuto, a la vez que incorpora aspectos de modernización”. Concluyó enfatizando la urgencia del debate: “Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad”.

Por último, los senadores presentes formularon preguntas y expusieron sus posturas frente a la propuesta del nuevo estatuto. “El proyecto quedará en circulación para que los senadores puedan verlo, analizarlo y firmarlo estableciendo un plazo hasta el próximo viernes para, luego, poder ingresarlo formalmente y realizar el giro correspondiente a las comisiones”, concluyó Moises.