El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al banquero Luiz Carlos Trabuco para encabezar el Ministerio de Hacienda desde el inicio de su cuarto mandato, previsto para el 5 de enero, una designación que busca transmitir previsibilidad a los mercados en medio de las preocupaciones por la situación fiscal del país.

Trabuco, de 75 años, actualmente es el presidente del Consejo de Administración de Banco Bradesco y anteriormente, entre 2009 y 2018, ocupó el cargo de director ejecutivo de la institución, segundo mayor banco privado de Brasil.

El nombramiento de Trabuco es el primero del cuarto mandato de Lula, que comenzará el 5 de enero, y supone un gesto para tranquilizar al mercado financiero, que ha vivido una gran volatilidad desde el triunfo electoral de Lula el pasado 25 de octubre.

El flamante funcionario sucederá en el cargo a Dario Durigan, un técnico que asumió Hacienda a comienzos del año, tras la salida del Gobierno de Fernando Haddad, un ministro de perfil político que dejó el cargo para ser candidato en las elecciones de octubre.

Su principal cometido será crear un escenario de estabilidad económica y de control de las cuentas públicas, en especial tratar de controlar el déficit fiscal, que llega al 9,51 % del PIB, y la deuda pública, que ha escalado hasta el 82,9 % del PIB.

El futuro ministro es hijo de una empleada doméstica y un conductor de camión, un origen humilde que le une a Lula, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

Desarrolló toda su carrera profesional en el Bradesco, donde comenzó como escribiente a los 17 años, y fue escalando puestos hasta llegar a liderar el banco.

Además, es miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, un organismo consultivo del Gobierno que reúne representantes de los sectores público, privado y de la academia.

En 2014, su nombre también fue rumoreado para el mismo cargo en el Gobierno encabezado por la entonces presidenta, Dilma Rousseff. EFE

Cómo reaccionaron los mercados

El anuncio tuvo un impacto inmediato en las operaciones financieras. El índice Ibovespa, principal referencia de la Bolsa de São Paulo, subió 6,07% el jueves, su mayor avance diario desde el 5 de octubre.

En paralelo, el dólar y las tasas de interés negociadas en el mercado de futuros registraron fuertes caídas. Las versiones sobre la posible designación de Trabuco ya habían impulsado las cotizaciones desde el día anterior.

El cambio en el equipo económico

La decisión fue confirmada por el Palacio del Planalto después de una reunión entre Lula y el banquero en la residencia presidencial. Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió la cartera a comienzos de este año tras la salida de Fernando Haddad, que dejó el cargo para competir en las elecciones de octubre.

La nueva gestión deberá definir su equipo y las prioridades de política fiscal, en un contexto de inquietud por el rumbo de las cuentas públicas.