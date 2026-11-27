Es ingeniero eléctrico, filósofo y activista, pero sobre todo se le conoce por ser uno de los cofundadores del movimiento internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel, impulsado por integrantes de la sociedad civil palestina y que ahora cumple 20 años de lucha global. Omar Barghouti se muestra “optimista” por las posibilidades de “derrotar al fascismo” que se abren en el escenario internacional, con Palestina como “parte de las luchas comunes por la justicia en todo el mundo”.

De origen palestino y nacido en Qatar, Barghouti creció en Egipto y estudió en Estados Unidos e Israel. En 2017 fue reconocido con el Premio Gandhi de la Paz. Fue una de las personas que en 2005 redactó el llamamiento inicial de BDS, elaborado tras meses de consultas con la sociedad civil y al que se sumaron decenas de organizaciones, sindicatos, partidos políticos... El movimiento, inspirado en la batalla contra el apartheid en Sudáfrica, la lucha por los derechos civiles en EEUU y la propia resistencia palestina durante décadas, es una de las iniciativas más odiadas por parte del Gobierno israelí. Espionaje, vetos de entrada al país e incluso legislación específica para combatir el movimiento a nivel nacional e internacional fueron algunas de las medidas para tratar de desprestigiarlo.

En entrevista con elDiario.es desde Barcelona, donde participó en la conmemoración del aniversario del movimiento BDS, critica sin tapujos la “complicidad” de Europa con Israel y a la justicia internacional, pero aplaude la política de embargo militar de España, “por imperfecta que sea” porque se consiguió gracias a una “presión pública” a la que “ningún político pudo resistirse”.

¿Creció el movimiento BDS desde el inicio de la guerra y el genocidio en Gaza?

Totalmente. Desde el genocidio, el movimiento BDS creció de forma exponencial y masiva en todo el mundo. Estamos al menos en 120 países. Una razón fundamental es que, como señaló Angela Davis, Palestina se convirtió en el centro del mundo: Gaza, un lugar difícil de localizar en un mapa, se volvió el epicentro mundial, y muchas personas comprendieron las injusticias que se sufren –sociales, raciales, de género, climáticas– a través de este genocidio. Por eso, las generaciones más jóvenes son las más activas en el apoyo al BDS, tanto en el norte como en el sur global.

¿Qué adhesiones de empresas, países o territorios destaca?

El BDS es un movimiento popular. No es un movimiento de un país ni de un gobierno. Personas de todo el mundo se sumaron, especialmente a través de los sindicatos. Por ejemplo, el 30 de octubre, los trabajadores portuarios organizaron acciones, incluidas huelgas, en 110 puertos de todo el mundo. Es algo sin precedentes. Exigen un embargo militar que comenzó por oponerse a la militarización de Europa. También los jóvenes, los estudiantes y los artistas.

El movimiento ha crecido a escala mundial, pero diría que la tendencia está impulsada, sobre todo, por las generaciones más jóvenes

¿Quién habría imaginado que llegaríamos a un punto en el que 5.500 trabajadores de la industria cinematográfica –incluidos cientos de las figuras más destacadas de Hollywood– respaldarían un boicot cultural contra Israel? Eso ocurrió. ¿Quién habría pensado que algunos de los escritores más famosos apoyarían esta iniciativa cultural? Pues así es. Y lo mismo ocurre con los músicos. El movimiento creció a escala mundial, pero diría que la tendencia está impulsada, sobre todo, por las generaciones más jóvenes.

¿Y qué empresas se vincularon al movimiento?

Durante el genocidio, todavía no hemos visto que las empresas retiren sus negocios con Israel, al menos no públicamente, pero algunas están reduciendo sus operaciones y eso afecta a sus beneficios. Por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's o Zara. También está el caso de CAF, la compañía ferroviaria del País Vasco, que está empezando a sentir la presión. Ahora estamos poniendo el foco en las grandes corporaciones del mundo como Google, Amazon, Intel, Cisco, Microsoft o Palantir.

Microsoft puso fin, durante el genocidio, a un proyecto clave que mantenía con una unidad de ciberinteligencia militar israelí, denominada AT200. Cancelaron el proyecto y fue la primera gran empresa a nivel mundial en retirarse de una iniciativa israelí importante. Ya antes del genocidio, muchas empresas se vieron obligadas a marcharse de Israel. La compañía francesa Veolia, por ejemplo, se retiró en 2015 por completo. También G4S, la gran empresa de seguridad, se vio obligada a salir. Carrefour cerró por completo sus operaciones en Jordania, Omán, Kuwait y Bahréin debido a los boicots; y esperamos que ocurra lo mismo en Túnez y, tal vez, en Marruecos.

La parte más difícil de conseguir son las sanciones. Sobre todo, en la Unión Europea.

Las sanciones, sin duda, llegan al final, ya que requieren un gran volumen de boicots y desinversiones para generar poder. Pero ya estamos entrando en esta fase. No son perfectas, pero estamos en ello. Por ejemplo, antes del genocidio, no había ni un solo país que apoyara un embargo militar contra Israel.

Europa es un cómplice fundamental: es el principal socio comercial de Israel. Sus corporaciones, sus medios de comunicación, sus universidades, sus centros culturales son, en gran medida, cómplices de estos crímenes

Ahora, de manera oficial y pública, contamos con 52 Estados que respaldaron un embargo militar, incluido España. ¿Es un embargo militar perfecto? Por supuesto que no, pero España es el único país de Europa que cuenta con una política de embargo militar, por imperfecta que sea. Esto no es simplemente porque un presidente o primer ministro sea mejor que otro, aunque eso también influye, sino porque la presión pública en España fue enorme. La presión de la sociedad civil en todo el Estado español, en Catalunya, en el País Vasco y en el resto del territorio fue inmensa. Ningún político, ningún primer ministro, puede resistirse a esa oleada de apoyo. Hemos conquistado esta victoria gracias al poder popular.

Usted dijo en sus últimas entrevistas que, como movimiento, se están acercando a su “momento Sudáfrica”. ¿A qué se refiere?

Estamos entrando en lo que podríamos llamar un ‘momento Sudáfrica’. Me refiero a que Palestina se convirtió en una cuestión central para los movimientos que luchan por la justicia; no solo por la justicia en Palestina, sino por la justicia en un sentido amplio. Para el movimiento Black Lives Matter, en EEUU, la cuestión palestina es fundamental; también para los grupos por el derecho a la vivienda en España; para los sindicatos; los movimientos feministas dicen que Palestina es una cuestión feminista. Palestina se convirtió en parte de las luchas comunes por la justicia en todo el mundo. Eso es lo que quise decir con el momento Sudáfrica.

¿Cómo cambió la política de asentamientos desde el genocidio? Dijo que el colonialismo de asentamiento no es solo israelí, sino que es un proyecto occidental de los socios y cómplices de Israel.

Los asentamientos no solo están creciendo, sino que el movimiento colonial, que cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno fascista israelí, está llevando a cabo la siguiente fase de la limpieza étnica de Palestina. Lo están haciendo en Gaza mediante un genocidio, y también en Cisjordania. Destruyen los medios de vida de aldeas y comunidades, especialmente aquellas situadas en las periferias de las ciudades, de una manera sumamente cruel, con el fin de expulsar a sus habitantes, apoderarse de la tierra y construir más colonias.

El nivel de criminalidad en Cisjordania está alcanzando cotas sin precedentes, algo que está intrínsecamente vinculado al genocidio. Se trata de un único sistema que perpetra tanto el genocidio como la limpieza étnica y el resto de los crímenes; es un sistema integral. La sociedad israelí se volvió completamente fascista. Y no son solo los palestinos quienes lo afirman: Orly Noy, presidenta de B'Tselem, la mayor organización de derechos humanos de Israel, señaló que la sociedad israelí necesita un proceso de ‘desnazificación’.

¿Qué bloques y países, además EEUU, contribuyen a potenciar este sistema?

Europa es un cómplice fundamental: es el principal socio comercial de Israel. De hecho, fue Europa, concretamente Reino Unido, quien creó Israel como una colonia de asentamiento en territorio palestino. Alemania, Italia y otros países también desempeñan un papel crucial en sostener este sistema. Sus corporaciones, sus medios de comunicación, sus universidades, sus centros culturales son, en gran medida, cómplices de estos crímenes.

¿Qué hay de las universidades que continúan realizando investigaciones militares en colaboración con universidades israelíes, las cuales son cómplices del genocidio? ¿Qué hay de los centros culturales que brindan una plataforma a criminales de guerra israelíes? ¿Y qué hay de los medios de comunicación? Los medios convencionales occidentales actúan como meros taquígrafos al servicio de Israel.

A eso me refería cuando dije que los jóvenes se están dando cuenta: ya no se informan a través de la CNN, la BBC o sus equivalentes locales; recurren a las redes sociales, donde acceden a información sin filtros, directamente desde la fuente. Por eso lo entienden y lo vinculan con sus propias luchas; realmente lo están conectando. Greta Thunberg, por ejemplo, percibe la situación en Palestina como una cuestión de justicia climática. No lo ve como algo meramente ideológico; lo considera un asunto profundamente interconectado.

Sobre la fuerte influencia de Israel sobre el Gobierno de EEUU. ¿Espera cambios tras los resultados de las midterms?

Me alegra que mencione esto, porque si había un lugar que muchos consideraban una causa perdida, era EEUU bajo el mandato de Trump. La gente pensaba que todo había terminado, que ya no había remedio. Las elecciones de mitad de mandato demuestran que no es así. Existe una tensión entre quienes desean proteger los derechos democráticos, los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos y los derechos de la población negra, frente a aquellos que buscan destruir todo esto en beneficio de la élite oligárquica. Hay una tensión real en EEUU entre estos dos bandos.

Creo que las elecciones de mitad de mandato representan la derrota –o el comienzo de la derrota– del trumpismo. Trump aún no fue derrotado, pero el trumpismo, como ideología fascista, y una de las más peligrosas, está empezando a flaquear. No está todo resuelto, porque nada cae del cielo, pero tenemos una oportunidad. Si nos organizamos, veremos que hoy el alcance es mucho mayor.

¿Hasta dónde puede llegar?

Trasciende las líneas partidistas. Participo en el movimiento BDS en EEUU y veo que ya no se trata solo de los demócratas; hay muchos republicanos que, aunque son conservadores en lo social y cultural, comparten otras preocupaciones. Hoy, la gente quiere que termine la crisis de la vivienda, que sus hijos puedan ir a la universidad y que se ponga fin a la crisis del costo de vida. Esa base común, compartida con muchos votantes demócratas, salió a la luz. Se anteponen las necesidades humanas reales a la ideología. Daremos la batalla por el derecho al aborto. Pero, por ahora, pongámonos de acuerdo en algo: el fascismo es malo para todos, acabemos con él. Y, a partir de ahí, demos la batalla dentro del marco democrático, porque estamos perdiendo la democracia.

Netanyahu no lleva máscara: es fascismo puro y duro. Eisenkot, en cambio, es el fascismo con máscara

Hace unos 10 años, cuando EEUU empezó a aprobar leyes contra el movimiento BDS, advertí de que empezarían por ahí y, si tenían éxito, irían a por los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho al voto de la población negra y los derechos de los activistas por la justicia climática. Efectivamente, eso es lo que ocurrió. Todos los estados que aprobaron leyes contra el BDS comenzaron a utilizarlas como modelo para después reprimir los derechos reproductivos y los derechos de la población negra. De hecho, emplean el mismo texto; no es una forma de hablar, es el texto literal. Así es como funciona esta opresión. Pero ahora estamos empezando a derrotarla. No quiero pecar de un optimismo excesivo, porque todo depende de nuestra capacidad de acción y no debemos dar nada por sentado, pero creo que hay una posibilidad de aprovechar este momento para organizarnos y derrotar realmente al fascismo.

¿Confía en que la justicia internacional pueda detener a Netanyahu?

No. Francia permitió que el avión de Netanyahu sobrevuele su espacio aéreo y socavó las órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado de Derecho. Nos enfrentamos a un escenario donde impera la ley del más fuerte, en el que las grandes potencias terminarán devorándonos. Los gobiernos europeos afirman que desean proteger a los tribunales y el derecho internacional, pero en realidad los están socavando al ser cómplices de un genocidio y otorgar impunidad a Israel. No culpen únicamente a Trump; si bien es, junto con Netanyahu, el principal responsable de la destrucción del orden internacional, todos los líderes europeos que apoyaron el genocidio son igualmente culpables.

¿Está Netanyahu cada vez más aislado?

Se está quedando cada vez más solo, pero no tanto. Su formación fue la más votada en las elecciones. No lo suficiente como para formar gobierno, pero sí la mayor. Eso dice mucho. Por tanto, no está precisamente aislado. Está perdiendo algunos aliados que se están uniendo a otros, pero todos coinciden en oprimir a los palestinos.

¿Y fuera de Israel?

En el plano internacional, está totalmente aislado. Es, por así decirlo, una persona non grata en todo el mundo. Es decir, solo cuenta con Trump y con los fascistas de todo el mundo.

¿Qué puede esperar de Gadi Eisenkot si llega a gobernar?

Más genocidio, más limpieza étnica, más guerras de agresión contra los palestinos. Se le considera responsable de graves crímenes de guerra, incluso más que a Netanyahu. Tiene un largo historial de crímenes. Se opone a todos los derechos de los palestinos; rechaza de plano la idea de un supuesto Estado palestino incluso en Cisjordania y Gaza. Quiere intensificar el genocidio en Gaza; no reducirlo, sino intensificarlo, pero lejos de las cámaras. Por eso le conviene contener a los colonos en Cisjordania. Netanyahu no lleva máscara: es fascismo puro y duro. Eisenkot, en cambio, es el fascismo con máscara. Sería un desastre si los partidos palestinos en Israel lo apoyan.