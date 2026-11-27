Luego de casi veinte días, la justicia estadounidense otorgó este jueves la libertad para los dos acróbatas argentinos, quienes habían sido detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a principios de este mes, y desde entonces permanecían encarcelados en diferentes centros.

Agustín Baccega, de 42 años, debió pagar una fianza de 10.000 dólares, mientras que su pareja -Gustavo Romanello, de 34- abonó 5.000 para recuperar su libertad. Ambos habían sido retenidos el pasado 7 de noviembre cuando se trasladaban desde Orlando a Phoenix para asistir al funeral de un amigo.

Sin embargo, y pese a haber recuperado la libertad, por el momento no pueden salir de Estados Unidos y deberán comparecer ante un juez cada vez que sea convocados.

Romanello y Baccega trabajan como acróbatas y profesores, con trayectoria en parques temáticos y espectáculos. Durante más de seis años enseñaron y entrenaron a artistas en Orlando y Arizona, y aseguran tener toda la documentación en regla para residir legalmente en Estados Unidos.

En tanto, amigos y allegados hicieron una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos jurídicos y contratar abogados para afrontar el proceso.

En el pedido de colaboración, los amigos de Agustín y Gustavo contaban: “el sábado 7 de noviembre, Agustín y Gustavo desembarcaron en Phoenix Sky Harbor para rendir homenaje a un querido amigo que había fallecido en Phoenix la noche anterior. Minutos después de llegar, dos hombres de paisano detuvieron a Agustín y le esposaron. Cuando Gustavo preguntó a dónde llevaban a Agustín, él también fue llevado. Ambos están ahora detenidos por ICE”.

“Agustín y Gustavo llegaron legalmente a Estados Unidos. Llevan seis años viviendo aquí, tienen permisos de trabajo válidos, pagan sus impuestos y han mantenido sus documentos en orden. Nada de eso detuvo su detención. Durante más de seis años, han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, encantando tanto a niños como a adultos. Han entrenado a innumerables acróbatas y artistas en Orlando y Arizona, muchos de los cuales no estarían donde están sin ellos. Cada uno tiene un empleo a jornada completa y trabajo a tiempo parcial encima. Cualquiera que los conozca sabe lo duro que trabajan y cuánta alegría aportan a todos los que les rodean”, relataron desde la web de GoFundME.

“Para luchar por su liberación, hemos contratado a un abogado de inmigración por 5.500 dólares por cada uno de ellos, 11.000 dólares en total, para solicitar audiencias de fianza. Una vez fijado el fianza, también habrá que depositarlo para ambos. Cada dólar recaudado se destina a sus honorarios legales, los gastos legales relacionados y la fianza. Tu donación se multiplicará por el trabajo de decenas de personas, incluidos profesionales del derecho y de los medios que ofrecen su tiempo como voluntarios para ayudar a asegurar la libertad de Agustín y Gustavo. Publicaremos actualizaciones a medida que sus casos avancen y rendiremos cuentas sobre cómo se utilizan los fondos. Si puedes dar, por favor hazlo. Si no puedes, compartir esta página ayuda igualmente. Cada donación, sea cual sea el tamaño, acerca a Agustín y Gustavo un paso más cerca de volver a casa, a las comunidades y vidas que tanto esfuerzo han construido”, agregaron.

Y concluyeron: “Todos los ingresos se utilizarán para reembolsar el anticipo de 11.000 dólares que se pagó para contratar a su abogado de inmigración, para pagar los honorarios y costes legales en curso, y para depositar la fianza que se requiera (que prevemos fijarse en una próxima audiencia). Si conseguimos reunir fondos suficientes, cubriremos su alquiler y sus facturas mensuales durante el periodo de detención para garantizar que sus vidas, su hogar y su crédito no se vean dañados de forma irreparable mientras estén detenidos sin causa ni propósito”.

Ya recaudaron cerca de US$65.000.

El 74% de los latinos en EE.UU. dice haber visto o escuchado actividad del ICE en su ciudad

El 74% de los latinos en Estados Unidos aseguraron haber visto o escuchado sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en su localidad, según los resultados de una encuesta publicada este lunes por el Pew Research Center.

Esto supone un crecimiento con respecto al 59% registrado hace un año.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 15 de noviembre con una muestra de 10.247 personas, reveló que el 55% de los sondeados dijo ser consciente de las actividades del ICE en su área.

Los latinos fueron la comunidad que más al tanto estuvo, seguida de los asiáticos (58%), la población negra (53%), y los blancos (50%). En los cuatro casos, el porcentaje subió entre 11 y 15 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

Además, los hispanos también registraron la mayor probabilidad de ser detenidos por las autoridades para preguntarles por su estatus migratorio (7%), y más de uno de cada dos encuestados (51%) expresó sentirse menos seguro por la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En comparación, solo un 15% de los latinos opinó que estas medidas los hacen sentir más seguros y un 31% señaló que no marcan ninguna diferencia.

Las respuestas difirieron en gran medida una vez se tomaba en cuenta la inclinación de los encuestados. Mientras que dos de cada tres hispanos que se consideraban demócratas sostuvo sentirse menos seguro tras el aumento de actividad del ICE, solo el 18% de los republicanos compartía esa opinión.

El estudio destaca también una brecha generacional y de origen entre los hispanos, ya que el 58% de los nacidos fuera de Estados Unidos afirma sentirse menos seguro en su comunidad, porcentaje que baja al 46% entre los latinos nacidos en el país.

Con información de NA y EFE