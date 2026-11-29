Sobre este libro

Este libro es esencialmente testimonial. Está di­rigido a cualquier persona que se haya preguntado cómo pudo haber ocurrido el horror que la Argentina vivió entre 1976 y 1983. La pretensión es modesta y deliberadamente limitada: describir de manera lla­na y directa, sin perder rigor, el rol que cumplió un medio de comunicación en un proceso de exterminio como el que se desplegó bajo aquella dictadura cívi­co, empresarial, eclesiástica, comunicacional y mi­litar. La fórmula es larga porque cada uno de esos adjetivos identifica un actor específico de la trama. La dictadura no fue sólo militar. Fue eso también, pero no solo eso.

El libro toma como modelo paradigmático el caso del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y de la familia que lo dirigió en aquella época. La elección no es académica ni neutral. Conozco el caso por haber participado (y por seguir participando) en las inves­tigaciones que la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por delitos de lesa humanidad de Bahía Blan­ca lleva adelante contra los dueños y responsables editoriales del medio.

Aquí se reconstruyen los hechos, documentos y vínculos institucionales examinados en las inves­tigaciones sobre La Nueva Provincia, así como la hipótesis de responsabilidad formulada por el Mi­nisterio Público y las decisiones judiciales que la admitieron, limitaron o rechazaron. La informa­ción que aquí aparece es pública, conocida —de manera fragmentada— a partir de distintas publi­caciones en sitios oficiales y no oficiales. Ha sido proporcionada por investigaciones periodísticas, como la realizada por el periodista Diego Martínez, a quien debo mucho de lo aquí escrito. Con este libro se pretende reunirla en un solo lugar para su consulta por parte de cualquier ciudadano. Infor­mación que, de otro modo, quedaría en el olvido de los expedientes judiciales.

La pregunta que viene implícita en este trabajo, es de aquellas que cualquier persona puede hacerse sin necesidad de un entrenamiento jurídico previo: ¿se pueden cometer delitos con tinta sobre papel? La respuesta —que el caso de La Nueva Provincia ilumi­na con claridad incómoda— es que sí, cuando ciertos discursos (conductas) cruzan el umbral que separa a la libertad de expresión de otra cosa. Esa otra cosa tiene nombres precisos en el derecho internacional: discurso de odio, instigación e instigación pública al genocidio, aporte esencial al plan criminal de exter­minio mediante acción psicológica. Cada uno de esos nombres se despliega en el lugar que le corresponde.

El libro no pretende cerrar una discusión. Busca mantenerla abierta en un terreno en el que la justicia argentina no logró —al menos hasta ahora— pronun­ciarse en sede penal. Es una propuesta para seguir pensando cómo pudo ocurrir aquel horror y qué hue­llas dejó en nuestro presente. Una idea sencilla, pero casi siempre ignorada, estructura el libro: el discurso no es inocente.

Las palabras no son neutrales. Hay tinta que mata. Tinta envenenada.

Miguel Ángel Palazzani

«¿Cuántas «baladas del desaparecido» se entona­rán en la próxima década? ¿Cuántos rocks lentos que aludan a secuestros en la madrugada? ¿Cuántos libros titulados «Hablan las madres» o «Hablan los hijos» no proclamarán el genocidio y solicitarán un Núremberg?»

La Nueva Provincia,

editorial del 6 de abril de 1981

Cinco años después del golpe, treinta mil desapari­ciones ya consumadas, el Diario imaginaba la década siguiente. Las baladas que aún no existían. Los libros que aún no se habían escrito. El Núremberg que aún no se reclamaba. Los imaginaba para ridiculizarlos antes de que llegaran.

El editorial permite inferir que la dirección del diario anticipaba la futura aparición de testimonios, libros y reclamos judiciales vinculados con las desa­pariciones. Este libro analiza la pieza como un indi­cio de conocimiento institucional y como parte de una estrategia posterior de justificación y deslegitimación de las denuncias.

Las baladas se cantaron. Los libros se escribieron. Las madres hablaron. El Núremberg, en su forma argentina, llegó. Este libro es uno más de los que el diario se anticipó a despreciar.

Palabras preliminares

El periodismo… es un poder, un poder inconmensurable

como jamás se les hubiese ocurrido pensar a quienes,

alguna vez, acuñaron el término de cuarto poder.

Vicente Massot,

seminario de periodismo en la UNS, 1979

La frase tiene fecha y lugar. La pronunció Vicente Gonzalo María Massot en un seminario de periodis­mo en la Universidad Nacional del Sur, en 1979. Fal­taban tres años para Malvinas, sobraban en Bahía Blanca tumbas sin nombre. El joven Massot —había nacido en 1952— explicaba a los estudiantes univer­sitarios qué clase de poder estaba en juego cuando se hablaba de la prensa. La elección de la palabra in­conmensurable no fue una hipérbole. Era una consta­tación práctica. Su familia, los Massot-Julio, dueños del diario La Nueva Provincia, de Radio LU2 y de Telenueva Canal 9, ejercían el monopolio absoluto de la información en una ciudad sitiada por el V Cuer­po de Ejército y tutelada por la Base Naval Puerto Belgrano. La frase pronunciada en 1979 permite re­construir la concepción de Vicente Massot sobre la influencia política de la prensa.

Tres décadas después, en marzo de 2014, en 2014 fue indagado en una causa en la que el Ministerio Público le atribuyó un aporte al dispositivo represi­vo mediante acción psicológica. El cargo era inédito en la jurisprudencia argentina y casi inédito en la internacional: aporte esencial al plan criminal de exterminio mediante acción psicológica desplegada desde un grupo de medios. La hipótesis formulada por el Ministerio Público sostuvo que, bajo la direc­ción de Diana Julio y de sus hijos Federico y Vicente Massot, La Nueva Provincia habría cumplido una función relevante dentro del dispositivo de acción psicológica desplegado durante el terrorismo de Estado. Esa caracterización fue controvertida en el expediente y no culminó en una sentencia condena­toria contra sus directivos.

La pregunta que el caso plantea es densa: ¿puede un periódico ser partícipe de un genocidio?. No fue la primera vez que la justicia internacional miró a un medio. Lo hizo el Tribunal Militar Internacional de Núremberg en 1946 con Julius Streicher, editor del semanario antisemita Der Stürmer, condena­do a muerte por crímenes contra la humanidad. Lo hizo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 2003 contra Hassan Ngeze, dueño del periódico Kangura, y Ferdinand Nahimana, fundador de la Radio Mille Collines, ambos condenados por insti­gación al genocidio.

La jurisprudencia es escasa y los precedentes son extremos. La singularidad del caso argentino es que la instigación de La Nueva Provincia no requirió el lenguaje literal del exterminio que usaron Der Stür­mer o RTLM. Se valió de un dispositivo más sofistica­do: la doctrina militar argentina de la acción psicoló­gica, codificada en el reglamento RC-5-2, que concibe a la propaganda como aporte sustantivo a la operato­ria represiva y que opera por debajo del umbral de la instigación literal. Los documentos, imágenes y toda otra fuente que cito en este trabajo ya han sido publi­cados en distintos medios de comunicación y páginas oficiales de organismos públicos, trato de reunir todo ese cuerpo informativo en este libro.

Este no es un libro neutral. No pretende serlo. Las palabras no se pueden devolver. Los muertos, tampoco.

Parte Preliminar

La génesis del poder23

1. La idea grande

La aparición de un nuevo diario quedaba justificada sólo si este surgía para sostener un ideal, o, como expresara en uno de sus dos primeros editoriales, si llegara a expresar la encarnación de una nueva idea.

Enrique Julio,

primeros editoriales de La Nueva Provincia, 1898

Antes de ser el diario que estaría bajo el control de Diana Julio de Massot, antes de su papel en la trama cívico-militar de la represión bahiense, antes del con­flicto con sus gráficos y de la noche del 24 de marzo de 1976, La Nueva Provincia fue un proyecto político con forma de empresa periodística. La fundación tuvo una fecha exacta: el 1º de agosto de 1898. La firmó un hom­bre que tenía treinta y ocho años, con una idea clara de lo que el sur argentino debía ser, y la determinación de defender esa idea desde un periódico propio. Se lla­maba Enrique Julio. Su idea era ambiciosa: convertir a Bahía Blanca en la capital de un nuevo estado fede­ral que abarcara los partidos del sur de la provincia de Buenos Aires y las gobernaciones que se extendían a lo largo de los ríos Negro y Colorado.

La reconstrucción que María Lorena Montero hace de ese momento fundacional pone el acento en una doble particularidad. Primero, el Diario nació con un programa político explícito: no era un órgano infor­mativo neutral ni una empresa con fines de lucro pu­ramente, sino un instrumento al servicio de una idea grande. Segundo, esa idea era de tipo refundacional: no se proponía mejorar lo existente, sino crear algo nuevo: un Estado federal que aún no existía, una ca­pital que aún no era. La operación de Enrique Julio fue, desde el principio, política antes que periodística.

La cita de Llull, recogida por Montero, identifi­ca la palabra clave del discurso fundacional: letar­go. Desde su perspectiva, la región del sur estaba en un letargo crónico que la organización institucional vigente no le permitía superar. La palabra “letar­go” es interesante porque pertenece al mismo campo semántico que las palabras que, ochenta años más tarde, el diario emplearía contra la subversión: en­fermedad, parálisis, sopor, anomalía. La continuidad del campo retórico es uno de los datos que la histo­riografía local —Llull, Montero, Zapata— anota con cuidado. La Nueva Provincia, en su prosa fundacio­nal, ya hablaba de organismos enfermos que reque­rían intervención. Esto es típico del naturalismo lite­rario. Hijo del positivismo, recurría con frecuencia a alegorías biológicas o médicas para caracterizar a los personajes o las situaciones. Por extensión, también comenzó a usarse en otras áreas, como la sociología y el discurso político. Es propio del darwinismo social.