El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la solicitud presentada por la Argentina para suspender las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, al considerar que la controversia involucra cuestiones de soberanía territorial que exceden su ámbito de competencia.

La decisión, adoptada por 18 votos contra 3, fue dada a conocer durante una audiencia pública celebrada en la sede del organismo internacional, en la ciudad alemana de Hamburgo.

En su resolución, los magistrados sostuvieron que para abordar los reclamos argentinos resulta necesario determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía sobre el archipiélago, una cuestión que excede el marco de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El Tribunal entendió que no se cumplían los requisitos para establecer, en principio, la jurisdicción del futuro tribunal arbitral encargado de resolver la controversia. Por esa razón, no llegó a pronunciarse sobre la urgencia de las medidas solicitadas ni sobre el riesgo de daños irreparables invocado por la Argentina.

Sin embargo, el organismo dejó constancia de los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias celebradas el 10 y el 11 de noviembre. Entre ellos figuran no iniciar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

Asimismo, las autoridades británicas se comprometieron a no conceder nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

El Tribunal aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento anticipado sobre la competencia del futuro tribunal arbitral ni limita el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

En ese sentido, instó a ambos países a cooperar para acelerar la constitución de esa instancia, prevista entre diciembre de este año y enero de 2027, en la que continuará el litigio iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre.

El proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte, está impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

Con información de la agencia NA