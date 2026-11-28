Si oiste hablar del término “looksmaxxing” —la búsqueda manosférica de la belleza estética masculina mediante esteroides, péptidos, cirugía estética y una dedicación absoluta—, probablemente conozcas el nombre de Clavicular. Con más de dos millones de seguidores y un sinfín de perfiles en medios de comunicación mainstream, este streamer de 20 años, cuyo nombre real es Braden Peters, se convirtió en el rostro cincelado de un movimiento que antes era marginal y cuyo objetivo es alcanzar un atractivo físico definido algorítmicamente por todos los medios, desde el consumo diario de metanfetaminas hasta romperse la mandíbula con un martillo. Clavicular llamó la atención por una visión nihilista del mundo expresada en una jerga cruda e idiosincrásica: “hardmaxxing”, “bone smashing” (romper huesos), cualquier cosa con tal de aumentar tu “SMV” (valor de mercado sexual por sus siglas en inglés).

Desconcertante, espeluznante o inquietantemente fascinante, según cómo se mire, Clavicular sería un tema fascinante para documental. De hecho, las noticias sobre un posible documental sobre Clavicular fueron surgiendo a lo largo de todo el año, después de que el influencer presentara una carta de cese y desistimiento contra Disney/Hulu por haberlo grabado presuntamente entre bastidores en un desfile de moda de Nueva York en febrero. (Está lejos de ser su asunto legal más grave de este año: el mes pasado, se declaró inocente ante las acusaciones de haber violado a una joven de 17 años en la casa de su familia en Massachusetts en mayo de 2025). Pero la serie documental en cuestión, Get Huge: Looksmaxxing to Death [Looksmaxxing extremo: Asesinato en Pattaya, en Argentina, disponible en Disney+] , en realidad nunca trató sobre Clavicular, quien solo aparece en fragmentos disponibles públicamente. En cambio, centra su atención más allá de la destrucción ósea, en las influencias del infame influencer: la llamada escena del “biohacking” que inspiró la obsesión de los jóvenes por la modificación corporal extrema. Y, en particular, en el gurú de los suplementos, el Dr. Tony Huge, y sus acólitos, tras la sospechosa muerte de su estrecho colaborador, el experto en “alargamiento del pene” conocido como “Leo Longevity”.

“Este era un movimiento muy marginal cuando empezamos este documental”, dice Stacey Lee, directora de la serie de tres episodios. Pero su influencia pareció expandirse tan rápidamente como los músculos hinchados por los esteroides de los protagonistas una vez que comenzó el rodaje en 2024. “Clavicular se crió con Leo Longevity”, afirma Lee. “Estos chicos están creciendo con eso. Se alimentan de esas proyecciones de masculinidad, y lo estamos viendo en tiempo real. Lo que Tony publicaba en Internet hace diez años se está recreando de formas más breves, más rápidas y mucho más extremas”.

Para que quede claro, el hombre nacido como Anthony Hughes nunca abogó por la moderación. Tony, un antiguo abogado especializado en quiebras reconvertido en culturista con unos músculos que parecen estar perpetuamente a punto de reventar la piel, se hizo famoso inicialmente en el mundo del “biohacking” por probar, ante las cámaras, el “suplemento” “quemagrasas” DNP, capaz, incluso en dosis ligeramente excesivas, de derretir los órganos internos. Usuario prolífico de esteroides y experimentador con sustancias que van desde lo dudoso hasta lo ilícito, Hughes proyectaba una confianza fornida en una época en la que, como él mismo dice en el primer episodio, “la sociedad ya no tiene cabida para los hombres masculinos”. (Get Huge es, entre otras cosas, muy difícil de ver para quienes sienten aversión a la fanfarronería de la “manosfera” o a las agujas, que se clavan con una frecuencia asombrosa).

A sus 250.000 seguidores online, Hughes les repetía sin cesar el mantra: “un día natty [natural] es un día perdido”. No practicar el biohacking era ser “beta y controlable”, perder la oportunidad de ser más grande y mejor. “No son más que experimentos en vivo”, dice Lee sobre esa mentalidad. “Cada día es otro experimento científico para ver qué puedo hacer con mi cuerpo con el fin de potenciarlo. ”Las omnipresentes inyecciones diarias en la cara, el cuello, el brazo y las nalgas son 'el mundo'. Para ellos, es como tomar agua“. Para eludir el escrutinio regulador de Estados Unidos —y, como exploran episodios posteriores, las demandas civiles y las investigaciones penales—, Hughes se trasladó a Pattaya, Tailandia, en 2017, donde reunió a una pandilla de ”colegas de pasaporte“ para crear contenido y a un autoproclamado ”harén“ de mujeres a sueldo. (”Un hombre debería tener tantas novias como pesas pueda levantar en la prensa de piernas“, dice mientras sostiene una pirámide de mujeres tailandesas).

Lee, madre de un hijo de nueve años preocupada por el gran giro hacia la derecha de los influencers masculinos, se reunió con Hughes allí en 2024, “e inmediatamente se me abrieron todas las puertas”, recuerda. “Toda la filosofía de Tony se basa en la transparencia radical: 'Adelante, aquí no hay nada que ocultar'”. El equipo de cámara siguió a Tony y a dos de sus colaboradores más cercanos, Elon Muscular y Connor Murphy, mientras hacían gimnasio, tomaban esteroides, se movían por el ambiente de la prostitución de Pattaya y, sobre todo, grababan. Pero era una transparencia solo de nombre. “Nos dimos cuenta rápidamente de que estos tipos son actores”, afirma Lee. “Crean personajes para Internet. Y el personaje de Internet proyecta una transparencia radical. ¿Cómo son como personas, cuando se apaga Internet?” Para los jóvenes, “estos tipos están proyectando un modelo de cómo vivir sus vidas. Queríamos desmontar eso y llegar más allá”.

Creo que esto realmente parte de un lugar muy humano con el que todos podemos identificarnos, que es cómo llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero en este mundo del 'looksmaxxing', el 'biohacking' y el culturismo, es muy difícil saber cuándo es suficiente Stacey Lee — directora de 'Get Huge'

Parte de ello consistió simplemente en hacer preguntas sobre lo que le ocurrió a Leo, cuyo nombre real era Laith Abdullah Algaz, quien fue hallado muerto en la casa que compartía con Hughes en enero de 2023; las autoridades determinaron que la causa fue un traumatismo por objeto contundente, de origen desconocido. Leo, un autoproclamado experto en alargamiento de pene que huyó a Tailandia después de que su exmujer solicitara una orden de alejamiento, entabló rápidamente una intensa amistad con Hughes. (Como recuerda Elon: “Eran más que amigos. Había chispa entre ellos”). Pero la relación se fue deteriorando hacia el final, y Leo, tal y como descubrió Lee, no fue el primer “compañero hasta la muerte” de Tony Huge que terminó muriendo.

A medida que Get Huge se adentra en la historia, Lee descubre que otros cuatro colaboradores cercanos a Hughes fallecieron o desaparecieron en circunstancias sospechosas desde 2018, en casos que van desde sobredosis hasta incendios domésticos o ahorcamientos. Y la cámara se aleja para mostrar el rodaje del propio documental, mientras Hughes, Elon Muscular y Murphy —cada uno de los cuales seguramente supera el límite diario de inyectables (Murphy afirma tomar entre una docena y 100 “compuestos” al día)— se lanzan chicanas y se disputan el control de la narrativa.

Lee se niega a ofrecer una teoría sobre lo que le ocurrió a Leo o a los demás hombres del entorno de Hughes. “Para nosotros era más importante que las teorías se convirtieran en un conducto para sacar a la luz los diferentes sistemas de esta filosofía masculina”, afirma. “Cuando la gente muere, creo que la mayoría pensaría: 'Un momento, pisemos el freno'”. Pero eso no ocurre porque forman parte de una comunidad, hay un sentido de pertenencia y casi se refuerza esa mentalidad de: 'Oh, nos equivocamos con el experimento, no lo hagamos así la próxima vez'.

“Es realmente desconcertante cuando estos problemas emocionales tan complejos a los que todo el mundo se enfrenta se simplifican a cosas como: 'Conseguí una mandíbula más grande. Corregite la línea de las cejas. Y hacé que tu pene sea más grande'”.

Get Huge contiene sin duda muchas observaciones desconcertantes, desde lo ridículo (el intento de Elon Muscular de tildar a Hughes de “el Hugh Hefner del biohacking”) hasta lo siniestro (Hughes exigiendo que sus “novias” estén siempre desnudas o lleven “ropa sexy” en su dormitorio). Pero es una mirada sorprendentemente empática a un entorno emocionalmente atrofiado. En un momento dado, Lee le dice sin rodeos a Elon que él ya es lo suficientemente bueno. “Alguien debería decirme cómo se supone que voy a ser suficiente”, responde él.

“No creo que nadie se proponga hacer cosas extremadamente peligrosas y violentas”, dice Lee sobre su enfoque. “Creo que esto realmente parte de un lugar muy humano con el que todos podemos identificarnos, que es cómo llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero en este mundo del looksmaxxing, el biohacking y el culturismo, donde existe esta noción de perfección —y creo que nosotras, como mujeres, también podemos identificarnos con ello—, cuando esas metas no dejan de cambiar, es muy difícil saber cuándo es suficiente”.

Quizá nunca lo sea; en julio de este año, dos meses después de que terminara el rodaje, Murphy se ahogó en el lago que hay detrás de su casa a la edad de 32 años. Los testimonios de testigos presenciales y de la policía sugieren que estaba sufriendo un episodio psicótico; recientemente había documentado sus intentos de inyectarse oro puro. Su muerte supuso un duro golpe emocional para Lee y su equipo. “Simplemente trágico”, dice. “Nos quedamos completamente consternados. Estábamos realmente afectados”. Murphy, según ella, “parecía haberse vuelto más inestable” a lo largo de los 18 meses de rodaje. “Y les dije a Tony, a Elon y a los amigos que estaban por allí: ”¿Están preocupados por Connor?“. Y eso es lo difícil con alguien como Connor: él respondía: 'Solo estoy actuando. Es una actuación'. Intentábamos ir más allá de eso. Es decir, ¿qué es una actuación? ¿Qué es real?”

“Sin duda, estábamos presenciando e intentando documentar lo que vivíamos en tiempo real”, añade. “Pero creo que lo más sorprendente fue que al resto de la gente no le preocupaba en absoluto”. Espera que la serie muestre “a una persona más compleja y multidimensional detrás de esta actuación para las redes”.

Get Huge ofrece pocas respuestas, ya sea a la pregunta de qué les pasó a Leo Longevity y Connor Murphy, o de cómo sacar a alguien de una espiral nihilista en un mundo interminablemente obsesionado con la estética. “La solución a todo esto reside en lo que consumimos en Internet: buscar modelos a seguir más auténticos y reales para que los jóvenes los admiren”, afirma Lee. A falta de eso, Get Huge propone dos elementos de los que hay escasez: compasión y escepticismo. “No vinimos aquí a señalar con el dedo”, dice. “Queremos que el público tenga estas conversaciones. Queremos que el público piense, descifre y discierna qué es real y qué no lo es”.