El cartel de color verde y letras blancas anuncia: Área Natural Protegida “Reserva de Usos Múltiples de Los Pájaros y Sus Pueblos Libres”. A sus espaldas no bulle la actividad de un santuario natural. Se observan camionetas, camiones, grúas, retroexcavadoras, cintas transportadoras y una primera acumulación de un material de aspecto indescifrable. Más atrás, varias montañas de arena de diferentes alturas y tonalidades de amarillo dominan la escena. Por delante, un alambrado separa el cartel verde del camino polvoriento, donde más de 85 camiones esperan en una paciente fila para ingresar y llenar sus bateas o cajas de carga con ese mineral sustraído a los suelos.

Esta planta procesadora de minerales se denomina El Mangrullo, pertenece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la compañía estatal de hidrocarburos de Argentina, y se levanta en Ibicuy, 170 kilómetros al noreste de Buenos Aires. Es la más grande de las canteras que en los últimos años florecen en la franja de arenas silíceas que cubre 5300 hectáreas en el oeste de la provincia de Entre Ríos. Son, justamente, las arenas que necesita la industria del petróleo y el gas para obtener el máximo de rentabilidad del gigantesco yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

En la Patagonia Norte, a 1300 kilómetros de distancia, donde se emplaza precisamente este yacimiento, la demanda de arenas silíceas se ha disparado. Se trata de un material clave para extraer los carburantes mediante el método de fractura hidráulica o fracking.

“Los granos, mezclados con agua, se introducen a presiones superiores a las 10 000 libras y no deben partirse hasta llegar a las piedras que están a 5000 o más metros de profundidad”, explica Julio Benítez, geólogo, consultor ambiental y presidente de la Asociación Solidaridad, Educación y Ambiente.

Una vez en las entrañas de la Tierra, esos granos colaboran en la rotura de las rocas y, sobre todo, sirven de sostén para que las grietas no se cierren y por ellas puedan fluir el petróleo y el gas.

“Tanto la [arena] que está en el territorio como la que trae el río comparten características: la esfericidad y regularidad del grano, el contenido de cuarzo o sílice, que alcanza un 98 %, y la resistencia a la compresión”, explica Ricardo Iturriza, geólogo y director de Minería de Entre Ríos. Las palas excavadoras se ocupan de extraer las arenas que se hallan en tierra firme y los buques dragadores se llevan la que está en el lecho de los ríos.

Lo preocupante es que las canteras de donde se extrae el material en Ibicuy (nombre guaraní que significa “arena”) se encuentran en el extremo suroriental del delta del río Paraná, una región en la que se encadenan humedales, bosques subtropicales, pastizales, zonas palustres, islas y médanos. Se trata de un espacio natural donde pueden verse más de 250 especies de avifauna; y que, además de su gigantesco caudal de agua dulce (18 000 metros cúbicos por segundo), brinda múltiples servicios ecosistémicos a las zonas más pobladas del país.

Mongabay Latam viajó a Ibicuy para investigar cómo operan las canteras que extraen las arenas silíceas y los efectos que la actividad puede desarrollar en los humedales del delta y en la salud de las poblaciones cercanas.

Un recurso con 88 años de vida útil

Herencia de una intrusión del mar ocurrida entre 4500 y 7000 años atrás, las arenas de Entre Ríos han sido desde siempre un recurso económico, ya sea en Ibicuy o en Diamante, Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, localidades situadas donde comienzan tanto el delta como los depósitos del mineral, unos 300 kilómetros más al norte. Su explotación data de un siglo atrás, pero el boom se desató hace una década.

Si en 2015 la producción de la provincia apenas superó las 70 000 toneladas anuales y en 2021 fue de 607 815, en 2025 alcanzó las 3 533 358 toneladas extraídas solo en tierra firme, una cantidad que implica un incremento de 4950 % en una década. La creciente apertura de pozos en Vaca Muerta augura que la progresión continuará en los próximos años y las previsiones hablan de 8 millones anuales en 2030.

En 2026, los datos oficiales hasta agosto señalan que 3 475 200 toneladas ya han sido utilizadas pero, según los cálculos que lleva la Fundación Contactos Energéticos, hasta el 31 de octubre la cifra rondaría los 5 000 000, considerando que se desarrollaron 24 983 etapas de fractura, y que en cada una se emplean unas 250 toneladas y que Entre Ríos aporta el 80 % del total.

“Se está realizando un estudio para definir la cantidad de recurso que tenemos en tierra firme, pero sabemos que el río trae aproximadamente 25 millones de toneladas de sedimento cada año, de las que 15 millones son arena. Tenemos materia prima para mucho tiempo”, subraya Iturriza, de la Dirección de Minería de la provincia.

En el Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA) realizado por la Universidad Nacional de La Plata en 2023, en toda el área conocida como Médanos de Ibicuy, se estimaba que, a un ritmo de explotación de 2.4 millones de toneladas anuales (cifra de 2022 largamente superada), el recurso en tierra podría tener una vida útil de 88 años. “El problema es que se lo quieren llevar todo en 20 años”, dice Félix Echenique, presidente de la Cooperativa de Aguas de Ibicuy.

Ibicuy es un pueblo relativamente aislado que parece detenido en el tiempo. Suma apenas 9000 habitantes. En sus calles -la mayoría de arena- reina la calma y su conexión con el resto del mundo depende de una ruta provincial cuya capa asfáltica sufre el maltrato cotidiano de 400 y 500 camiones. Las cualidades de la arena que yace bajo sus entrañas y que alimenta el fracking han alterado la vida.

La coexistencia forzosa entre un humedal de enorme riqueza y una actividad en la que Argentina ha depositado buena parte de sus esperanzas de resurgimiento económico despierta recelos, miradas divergentes y múltiples acciones judiciales. La imagen de la cantera instalada en el interior de un área protegida resume la confrontación establecida entre las promesas de desarrollo y las múltiples amenazas ecológicas y sanitarias que subyacen.

“La extracción masiva de sedimentos altera la morfología de ríos y costas, incrementa la erosión, afecta la dinámica hidrológica y provoca la degradación de hábitats críticos para numerosas especies que habitan en los humedales”, señala un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El peligro asociado a la extracción masiva de arenas también se resalta en el citado EIAA, que destaca que “el impacto sobre la morfología del relieve [de dunas] es de carácter crítico, irreversible e irrecuperable, debido a que prácticamente no hay medidas que puedan atenuar la alteración generada por la pérdida de volúmenes de material”.

El daño ambiental, sin embargo, no preocupa de la misma manera a las autoridades de la provincia. Ezequiel Maneiro, intendente de Ibicuy desde 2023, defiende la actividad: “Para nuestro municipio es un desafío enorme, una oportunidad de crecimiento en materia laboral y de infraestructuras”, afirma. A lo que Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio Climático de la provincia añade: “La información científica que tenemos hoy no indica que las actividades extractivas estén generando impactos acumulativos que generen un riesgo para la salud de la población o para la integridad de ecosistemas y biomas”.

En la actualidad, y de acuerdo a los datos brindados por la Dirección de Minería, existen 47 productores con permiso para operar en la extracción de arenas. Al menos 34 de ellos lo hacen a través del dragado del río con 66 buques inscriptos; los otros 13, en 16 canteras y plantas de lavado en tierra. Algunas son de larga data, funcionan desde los años 60, pero también están las más recientes, como los casos de El Mangrullo (2021) o la planta de tratamiento de Tecpetrol, perteneciente al poderoso Grupo Techint, que abrió sus puertas en Diamante en 2025.

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Un paisaje que ya no es el mismo

Algunos cambios ya se tornan evidentes en el paisaje terrestre. “Cuando era estudiante iba a pescar con mi padre caminando entre los médanos. Hoy, desde el mismo lugar se puede ver el río porque es todo llano: los médanos ya no están”, rememora Echenique. Vecino de Aldea Brasilera, Leandro Alva, licenciado en Enfermería con un magister en Salud Social y Comunitaria, evoca cómo fue el arroyo Salto que recorre su pueblo: “Había migración de peces -surubíes, dorados, bogas-, eran espacios públicos de visita y recreación. Hoy, el agua drena por un caño de 40 centímetros de ancho”.

Desde la dirección de minería, Iturriza acepta que “la realidad es que necesitamos la minería y la minería siempre afecta el paisaje. Se puede negociar el impacto visual para mejorarlo, pero en ningún caso el agua”.

En el análisis publicado en la revista Geográfica Digital en 2023, Mauro Zagel, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Luján, enumera una larga lista de impactos de la explotación de arena en el delta del Paraná que, según su opinión, “se agravarían de manera progresiva”, debido no solo a las extracciones hechas en tierra y en el río sino a “presiones externas subyacentes como el crecimiento poblacional; el aumento en el consumo de arena por la construcción de viviendas e infraestructura y a las previsiones hidrometeorológicas derivadas del cambio climático”.

El tercio meridional de Entre Ríos ha estado históricamente expuesto a las crecidas de los ríos Uruguay y Paraná, que bordean la provincia por el este y el oeste. El aumento de la intensidad y frecuencia de las lluvias en todo el recorrido de dichos cauces, producto de fenómenos como El Niño o el efecto invernadero, acrecienta los riesgos. El informe del Servicio Meteorológico Nacional para el actual trimestre noviembre-diciembre-enero, por ejemplo, prevé un índice de lluvias de un 50-55 % por encima de lo normal para el delta entrerriano, que además recibirá grandes caudales de agua desde el Paraná medio y superior, donde las precipitaciones ya están siendo incluso más voluminosas.

Desde que comenzó la ‘fiebre’ por las arenas, no ha habido una gran creciente para medir el efecto de las excavaciones y movimientos de tierra que se han hecho, pero un vecino de Ibicuy que trabaja como maquinista en la cantera de YPF desvela su inquietud desde el anonimato: “La gente cree que con el terraplén que se construyó para contenerla, el agua no va a llegar al pueblo, pero aunque no lo haga puede inundar las napas y subir desde los pozos que se hacen en las casas”. Toda la zona se encuentra en alerta, preguntándose cuál será el nivel del anegamiento que está por llegar.

“Nosotros estamos trabajando en la construcción de terraplenes, de nuevos drenajes y de diques de contención en los barrios que se ven más afectados por las lluvias para poder separar el agua de las precipitaciones de la que llegue por la propia creciente. Hemos colocado 8000 bolsones de arena al costado de la ruta y se van a rellenar con más arena los huecos que queden entre ellos”, relata el intendente Maneiro. “Las tasas de extracción que les cobramos a las canteras son las que nos permiten hacer estas tareas de prevención desde varios meses antes de que pueda llegar la inundación», agrega.

Pero al margen de lo inmediato, el Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo realizado en 2023 también establece una serie de daños futuros para los distintos ecosistemas de las islas de Ibicuy. La extracción de arena, el destape de la cubierta del suelo y la recirculación del agua subterránea, el movimiento de maquinarias y vehículos y el tratamiento de efluentes afectarían aún más a los pastizales psamófilos (adaptados a los suelos arenosos), que ya se ven arrastrados por las palas excavadoras. También la avifauna de los humedales, los bosques y arbustales y los ambientes acuáticos que conforman el área del delta están bajo amenaza.

“Pasamos de tener un relieve positivo de dunas en muchos lugares a uno negativo. Se está extrayendo tanta arena a varios metros de profundidad que a veces se ve aflorar la napa. Quedará un paisaje destruido que ya no se podrá restaurar”, dice Rubén Quintana, doctor en Ciencias Biológicas, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y presidente de la Fundación Wetlands/Humedales.

En relación con el lecho de los ríos, Nadia Boscarol, bióloga de la misma institución, señala: “La deposición del sedimento extraído de los fondos puede modificar los ciclos de inundación y reproducción de los peces, potenciando el riesgo de contaminación e introducción de especies exóticas invasoras”.

La carencia de investigaciones previas a la “fiebre” que el lejano yacimiento de Vaca Muerta despertó en Entre Ríos complica a quienes sospechan que la extracción masiva puede alterar de manera irreversible la ecología de la zona. “Con relación a las canteras, lo único que tenemos son los estudios de impacto ambiental que hace cada una de las empresas, que, como es obvio, carecen de objetividad, y en cuanto a las extracciones en el río, directamente no hay análisis que indiquen las consecuencias”, afirma Valeria Enderle, abogada, magister en derecho ambiental y urbanismo por la Universidad de Limoges, Francia, y directora ejecutiva de la Fundación CAUCE.

El EIAA, único estudio integral sobre los efectos de la actividad presentado hasta la fecha, tampoco escapa a las críticas. “Tiene falencias en la estimación del tiempo de vida útil de las arenas y es demasiado complaciente con lo que defienden las empresas y las autoridades”, sostiene Enderle. Más contundente, Carlos Cadoppi Frigerio, ingeniero agrónomo con 55 años de trabajo en la región y formación ambientalista, asegura que está mal hecho: “En el estudio tendrían que haber participado ingenieros hidráulicos, no solo biólogos”, protesta.

Poca investigación sobre el daño a la salud

Los déficits de investigación son también un obstáculo en los recursos judiciales que se presentan para limitar la producción hasta medir con mayor exactitud las consecuencias futuras de las extracciones masivas.

Un caso emblemático fue la querella promovida en 2021 por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra la instalación de la planta El Mangrullo, hecho ocurrido durante el período de pandemia y a escasos 500 metros de la escuela Ejército de los Andes.

“Había un riesgo evidente para la salud de alumnos y docentes. Pero en ese momento la explotación estaba empezando y no hubo ningún tipo de sanción o freno de la producción, solo una orden para que se hicieran controles cada 45 días”, recuerda Abel Antivero, secretario general del sindicato en el ámbito provincial. “No hay una normativa específica que diga con cuánto contaminante se puede respirar bien en Ibicuy si se vive cerca de una cantera”, comenta Enderle.

La propia empresa se ocupó de dichos controles, aunque dejó de comunicar su continuidad cuando en mayo de 2022 la Justicia dio por cumplidos los muestreos y archivó este capítulo de la demanda. Tanto el camino que conduce hacia Estación San Martín, donde se levanta la escuela, como las calles del barrio son de arena. Resulta imposible discernir si los granos que se pisan provienen de la cantera o de los campos vecinos. En resumen, la población vive rodeada de arena silícea y nadie ha evaluado el impacto que esto tiene para la salud, más aún si ese material es removido constantemente.

Hace 60 años tampoco existían estudios cuando la empresa Cristamine comenzó a extraer arenas silíceas -en aquel tiempo utilizadas sobre todo en la industria del vidrio- en su cantera de Aldea Brasilera. Medio siglo después, Leandro Alva asegura haber registrado en el pueblo 11 muertes por silicosis, fibrosis pulmonar progresiva producida por la exposición prolongada al polvo de sílice, o por algún tipo de cáncer derivado de la misma, una cifra significativa en una localidad de 1600 habitantes.

“Aquí las historias clínicas de las personas fallecidas se conservan por diez años y luego se dan de baja. Pero somos pocos, nos conocemos todos y en su día yo hice las comprobaciones casa por casa”, afirma Alva para refrendar el resultado de su trabajo.

Tanto en el ámbito provincial como municipal se asegura que no ha habido reportes de la enfermedad al menos en Aldea Brasilera, pero nadie olvida que una vez comenzado el boom de las arenas silíceas, el nivel de polvo en el aire se incrementó de manera notable. “Los primeros camiones que transportaban las arenas a Vaca Muerta ni siquiera iban tapados con lonas y las mujeres del pueblo se quejaban de tener que barrer las veredas varias veces al día”, recuerda Enderle.

El riesgo de que algo semejante suceda en Ibicuy está latente. Cuando el fracking comenzaba a expandirse por Estados Unidos como sistema de obtención de hidrocarburos, Eric Esswein, investigador del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de ese país, explicó en una entrevista ofrecida a la Radio Pública Nacional (NPR) que “cuando se manipula la arena se genera polvo visible”. El análisis posterior que realizó en 11 áreas de fractura hidráulica mostró índices de sílice en el aire muy superiores a los límites tolerados, “incluso aunque los trabajadores usen respiradores especiales”.

No se ven barbijos en el rostro del centenar de transportistas que aguarda 12 o más horas para cargar los camiones que, más tarde, viajarán durante un día y medio rumbo a Vaca Muerta. Tampoco los usa la mayoría de los trabajadores de las areneras, según ellos mismos relatan. Las empresas consultadas por Mongabay Latam no respondieron las solicitudes presentadas, por lo que tampoco se les pudo preguntar si realizan controles médicos periódicos a sus empleados para prevenir la silicosis.

¿Los días de vientos fuertes los granos acumulados en montañas dentro de las canteras pueden llegar a Ibicuy o a Estación San Martín? Como en tantos otros temas, no hay estudios que respondan la duda.

El agua, tema central de debate

La luz del tanque de la Cooperativa de Agua Ibicuy se eleva sobre el pueblo e ilumina las noches serenas. En su casa, Félix Echenique, su presidente, recibe a Mongabay Latam y despliega los gráficos que muestran cómo, desde 2022, los niveles de hierro y manganeso en el agua que bombean los pozos de la cooperativa crecieron de manera notable. “Es la fecha en que comenzó la perforación a gran escala en las canteras de YPF y Cristamine”, cuenta a modo de explicación.

En la Secretaría de Ambiente se resisten a aceptar esa hipótesis: “También podría tratarse de un proceso geológico histórico de larga incidencia. Lo estamos estudiando para llegar a conclusiones científicas”, señala Maximiliano Gómez. A su vez, Cristamine no respondió los pedidos de Mongabay Latam para dar sus versiones sobre sus tareas en las canteras y plantas de lavado de arena, tanto en Ibicuy como en Aldea Brasilera. Tampoco respondieron las consultas Tecpetrol, YPF y Cattorini Hermanos.

La utilización de las aguas subterráneas del acuífero Ituzaingó es uno de los grandes temas de debate. Por los daños que pueden ocasionar a largo plazo en el humedal y porque hay diferencias mayúsculas en la valoración de los caudales: “Ellos [las canteras] en una hora absorben la misma cantidad que nosotros inyectamos a la red potable en un día”, subraya Echenique. En tanto el intendente Maneiro asegura que no es así porque las empresas recuperan y reciclan entre el 70 % y el 95 % del agua que extraen de las napas.

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Los niveles de auditoría -de la cantidad de arena y agua que las canteras declaran extraer, del peso de la carga con la que circula cada camión y cada barco, de la profundidad de las excavaciones o de las medidas de seguridad- es otro factor de continuo debate.

“Hemos mejorado mucho la fiscalización. Se digitalizó todo el proceso y eso nos permite cruzar datos entre las guías de tránsito que llevan los camiones [en donde se registra el peso de la carga] y lo que declaran mensualmente las empresas. Firmamos convenios para que Vialidad Provincial y la Policía controlen a los camiones en la ruta, y con Prefectura Naval para que haga lo mismo en los barcos. Y nuestra gente viaja todas las semanas a comprobar in situ que se cumplan las normas”, asegura Ricardo Iturriza desde la Dirección de Minería.

Irregularidades de todo tipo

Pero aun así las protestas y sospechas se mantienen. En la ruta 45, vía de entrada y salida de Ibicuy, no existen a simple vista áreas con balanzas ni destacamentos policiales. “Prefectura Naval vigila dónde se recoge la arena de los ríos, pero no cuánto se recoge. Y la descarga de los barcos se realiza en puertos de otras provincias. Vialidad mira el peso del camión, no el de la carga que lleva, y desconocemos qué empresas realizan el transporte porque el gobierno de Entre Ríos niega la información”, relata Valeria Enderle.

Las irregularidades denunciadas son moneda corriente. La intendencia de Ibicuy establece un límite de tres o cuatro metros de profundidad para la extracción (hasta el manto impermeable de arcilla), pero quienes manejan las excavadoras en la cantera de YPF dicen abiertamente que llegan “hasta donde da el brazo de la máquina”, es decir, seis o siete metros.

Abel Antivero denuncia: “Monte adentro hay muchas canteras que no se ven ni conoce nadie, salvo sus trabajadores”. En numerosas fincas privadas de la zona se han levantado diques de defensa contra las crecidas del río sin autorización de las autoridades, y Carlos Cadoppi acusa a la cantera La República, propiedad de Cristamine, de bloquear con desechos el curso del arroyo El Cuartillo y provocar de esa manera la inundación del campo donde sus hijos crían búfalos.

La citada ruta 45 es epicentro de otra polémica. Inaugurada en 2011, ya lleva tres grandes y costosas reparaciones. “Es un asfalto diseñado para soportar 80 camiones medianos por semana y ahora pasan más de 400 por día, cargando 50 toneladas cada uno”, sintetiza Félix Echenique. “Los ingenieros hidráulicos me dicen que si tenemos una crecida grande el agua va a arrastrar la ruta, la va a romper y dejará aislada la ciudad”, avisa Cadoppi.

Las protestas por la ruta, el elogio a la calidad de las arenas y la satisfacción por el incremento de la oferta laboral donde se radican las canteras son prácticamente los únicos puntos de consenso general. “Todos necesitamos trabajar y progresar. Sabemos que se puede afectar el ambiente pero la gente mira el presente. Mañana ya veremos”, confiesa un vecino de Ibicuy cuyo hermano es empleado en una planta de lavado.

Las posibilidades de empleo -y en general, de buenos sueldos- en tiempos de crisis económica juegan a favor de la licencia social de la que gozan las areneras. “En la actual situación del país es muy difícil pedir que se analicen las consecuencias para el ambiente o la salud”, acepta Enderle.

Osvaldo Fernández, director legal y de gestión ambiental del agua de la Secretaría de Ambiente provincial, expresa: “Hay una decisión comunitaria al respecto. En ninguna audiencia pública, salvo el caso de una persona, hubo expresiones en contra de que se realice la actividad, tampoco en el interior de la reserva de usos múltiples”.

Para mucha gente, sin embargo, esas audiencias públicas son otro motivo de crítica. En su momento, un grupo de nueve organizaciones impugnó la realizada para autorizar la apertura de la planta de El Mangrullo: “En un asunto tan complejo, la ciudadanía necesita disponer de un tiempo mayor a 15 días hábiles para evaluar los informes y poder hacer las preguntas y consultas pertinentes”, fue el argumento principal. “Los estudios y otros documentos técnicos que se presentan no se encuentran fácilmente y, en general, tienen formatos difíciles de analizar. Todo esto limita gravemente la posibilidad de participación y acaba reduciendo las audiencias a espacios simbólicos sin capacidad real de influir en las decisiones finales sobre los usos del suelo y bienes naturales”, resume Valeria Enderle.

Unas 300 familias de Ibicuy dependen de esta industria. YPF cuenta con unos 130 empleados y el resto se reparte en las demás canteras. También las arcas provinciales y locales se ven beneficiadas. “El 30 % de los ingresos municipales dependen de esta actividad, lo que nos permite hacer obra pública, comprar equipamiento, mejorar los salarios y reducir las tasas que les cobramos a los ciudadanos”, asegura Maneiro, más allá de que no pocos vecinos opinan que “los mayores ingresos no se notan en la calle”. A nivel provincial, y pese a que aumenta año tras año, dicho porcentaje en cambio alcanza apenas el 1 % del presupuesto anual.

El cartel verde que anuncia la existencia de la Reserva de Usos Múltiples de Los Pájaros y Sus Pueblos Libres es un simple decorado. Creada en 2006, nunca fue reglamentada, no se desarrollaron planes de manejo ni se aclaró de qué manera puede gestionarse la labor de las empresas areneras que funcionan en su interior. El EIAA de 2023 la describe con claridad: “Desde el punto de vista funcional se trata de una reserva de papel”.

Así, no resulta extraño que los camiones que van a buscar esas arenas silíceas que en la lejana Patagonia las grandes petroleras esperan con ansias desfilen indiferentes frente a un área protegida invisible a los ojos. Por el momento, y resulta imposible saber por cuánto tiempo más, las consecuencias que puedan ocasionar la combinación de una extracción masiva y el cambio climático se ubican por debajo del negocio minero y la demanda de empleo. Solo cabe esperar que la mirada cambie antes de que sea demasiado tarde.

*Imagen principal: las arenas silíceas se acumulan formando una pequeña “cadena montañosa” en el interior de la cantera El Mangrullo. Los empleados cubren dos turnos diarios de 12 horas cada uno y alternan cuatro días de descanso con otros cuatro de trabajo. Foto: cortesía de Rodolfo Chisleanschi

El artículo original fue publicado por Rodolfo Chisleanschi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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