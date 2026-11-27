Entre las sierras, los pueblos de campo y las localidades cercanas al Río de la Plata, se mantienen vivas tradiciones a través de celebraciones donde los sabores típicos, la música y las destrezas criollas se convierten en protagonistas. Saavedra, Nueve de Julio y Punta Indio ofrecen propuestas para conocer otra cara del territorio bonaerense y acercarse a la identidad de sus pueblos.

Saavedra: el sabor del cordero entre las sierras

En el sudoeste bonaerense, al pie del paisaje serrano, Saavedra tiene una celebración donde la gastronomía local ocupa el centro de la escena. La Fiesta Provincial del Cordero Serrano reúne cada año a vecinos y visitantes alrededor de uno de los productos característicos de la zona, reconocido por el sabor particular de su carne, vinculado a las pasturas de las que se alimentan los animales. Se realiza el 20 de diciembre desde las 10:00.

“El evento nació a partir del trabajo de un estudiante de Ingeniería en Alimentos, quien realizó su tesis sobre la carne de cordero criado en la zona serrana de Cura Malal. Las pasturas naturales de este cordón serrano le otorgan características particulares, tanto en su sabor como en la distribución de las grasas intramusculares, cualidades que despiertan el interés de restaurantes de alta gastronomía a nivel internacional. A partir de este reconocimiento, también surgió la iniciativa de crear una celebración propia que identificara a Saavedra y pusiera en valor uno de sus productos más representativos”, contó Raúl Garmendia, integrante de la comisión organizadora.

La propuesta se desarrolla en el Parque Municipal Los Álamos y combina degustaciones, paseo gastronómico, puestos de emprendedores y artesanos, espectáculos folklóricos y actividades para compartir en familia. También participan instituciones locales, en una celebración que refleja el trabajo conjunto de la comunidad.

“Este año se cocinan 55 corderos a la estaca, una tarea que estará a cargo de integrantes del Centro Criollo Las Sierras. La preparación comenzará a las cinco de la mañana, con el objetivo de que estén listos para la degustación del mediodía, uno de los momentos más esperados”, detalló Garmendia.

Declarada Fiesta Provincial en 2025, la celebración forma parte de la identidad productiva y cultural de Saavedra. Su realización coincide con el aniversario de la localidad y representa una oportunidad para conocer el entorno serrano, recorrer sus calles y disfrutar de los sabores propios de esta región bonaerense.

“La jornada contará con cantinas a cargo de instituciones locales, food trucks, expositores y puestos de artesanos. La programación artística incluirá el espectáculo de Rudy Güemes, una propuesta circense, presentaciones de artistas locales y grupos folclóricos. Uno de los momentos centrales será la degustación gratuita de cordero serrano, que se ofrecerá en sándwiches hasta agotar las unidades disponibles”, agregó.

Nueve de Julio: una fiesta con el lechón como protagonista

A unos 35 kilómetros de la ciudad de Nueve de Julio, la pequeña localidad de Morea conserva el ritmo tranquilo de los pueblos rurales. Sus calles de tierra, la historia ligada al ferrocarril y la cercanía con el campo forman parte de una identidad que encuentra en diciembre uno de sus momentos más convocantes: la Fiesta Provincial del Lechón el 11, 12 y 13 de diciembre.

Con 17 ediciones, la celebración se convirtió en una referencia gastronómica y tradicionalista de la región. El lechón asado es el gran protagonista, con un concurso y posterior venta que convocan tanto a productores como a visitantes dispuestos a disfrutar de uno de los sabores característicos de la cocina criolla.

“La fiesta nació en 2009, cuando la Sociedad de Fomento de Morea comenzó a trabajar en la organización de una celebración regional. En aquel momento, la localidad contaba con más de 60 productores de lechones y se decidió poner en valor esa actividad productiva. Así surgió la Fiesta del Lechón, a partir de una propuesta que buscó reconocer el trabajo de los productores y darle identidad a la localidad”, contó Carlos Llambay, presidente de la comisión del evento.

La programación se completa con espectáculos musicales, patio de comidas, paseo de artesanos, exposición institucional y comercial, desfiles de centros tradicionalistas, pruebas de riendas y jineteadas. Durante tres jornadas, Morea cambia su habitual tranquilidad por el movimiento de una fiesta que convoca a familias y visitantes de distintos puntos de la provincia.

“Dentro del partido se realizan nueve fiestas populares y Morea tiene el orgullo de ser la única que cuenta con una celebración declarada Fiesta Provincial del Lechón. Estamos muy felices de haber alcanzado este reconocimiento y de todo el camino recorrido. También recordamos con entusiasmo nuestra participación en la Fiesta Federal del Asado, en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos la oportunidad de representar a nuestro pueblo y llevar sus productos. Si bien ese encuentro ya no se realiza, seguimos trabajando con la ilusión de volver a compartir la experiencia” , agregó Llamay.

La celebración, organizada por la Sociedad de Fomento local con acompañamiento municipal, también permite descubrir los atractivos de Morea. El antiguo vínculo ferroviario, la capilla Nuestra Señora de Luján y el Balneario Municipal forman parte de un recorrido donde las tradiciones rurales siguen teniendo un lugar central.

Punta Indio: identidad criolla a orillas del Río de la Plata

Entre paisajes naturales, caminos arbolados y la cercanía del Río de la Plata, Punta Indio encuentra en sus celebraciones populares una manera de compartir su historia y sus tradiciones.

Cada 6 de diciembre, conmemora la declaración de autonomía del partido con una celebración. La fecha, de profundo valor histórico y comunitario, se convierte en una oportunidad para poner en primer plano la identidad local y compartir las expresiones culturales de la región.

Los festejos se desarrollan en el Parque Municipal de la Autonomía y comienzan con un acto protocolar durante el cual se entregan reconocimientos. La jornada continúa con presentaciones de bandas y artistas locales, una exposición de arte en el Palacio Municipal y una feria de artesanos, productores y emprendedores, que permite conocer el trabajo de quienes forman parte de la comunidad.

Organizada por la Municipalidad de Punta Indio, la propuesta invita a disfrutar de una tarde de encuentro con entrada gratuita. Además de celebrar un nuevo aniversario, es una buena ocasión para acercarse a este destino de la ribera bonaerense, donde los paisajes naturales, la tranquilidad y la vida comunitaria forman parte de su atractivo turístico.

Entre el aroma del cordero serrano, los sabores tradicionales del lechón asado y los festejos que mantienen viva la historia de cada comunidad, estas celebraciones ofrecen distintas maneras de recorrer el interior bonaerense. Cada fiesta es también una puerta de entrada a sus pueblos, sus paisajes y sus costumbres, una invitación a descubrir que detrás de cada encuentro popular hay una identidad que merece ser compartida.

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