Los activos argentinos recuperan terreno este viernes tras varias jornadas de pérdidas, en un contexto de mayor optimismo en los mercados internacionales y luego de que el Tesoro Nacional lograra renovar sus vencimientos de deuda en pesos.

Los títulos públicos registran subas de hasta el 2,4%, lo que lleva al riesgo país a ubicarse en 946 puntos básicos, 121 unidades por debajo del cierre anterior.

La mejora también se refleja en el mercado cambiario. El Banco Nación redujo la cotización del dólar oficial a $1.570 para la compra y $1.620 para la venta, cinco pesos menos que en el cierre del jueves y diez por debajo del máximo alcanzado durante esa jornada.

En tanto, el índice S&P Merval avanza un 2,6% y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran incrementos de hasta el 6%.

La recuperación se produce en una semana con menor actividad en los mercados estadounidenses debido al feriado por el Día de Acción de Gracias. Tras permanecer cerrado el jueves, Wall Street opera este viernes con una rueda reducida. Las bolsas de Asia y Europa ya habían mostrado signos de recuperación en la víspera.

Entre los factores externos que favorecen a los activos locales se destaca la mejor recepción de los mercados a las últimas decisiones económicas del Gobierno brasileño, que incluyen un plan de ajuste fiscal impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la designación del banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía.

En el plano interno, el resultado de la licitación del Tesoro Nacional, que el jueves consiguió renovar vencimientos por $25 billones, contribuyó a reducir la incertidumbre financiera en el corto plazo.

Por otra parte, los inversores aguardan mayores precisiones sobre el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de la activación de un tramo del swap de monedas con China para garantizar el pago de vencimientos de deuda de 2027.

El funcionario adelantó la medida durante una entrevista, aunque no brindó detalles sobre los montos ni las condiciones de la operación.

Con información de la agencia NA