La empresa alemana de indumentaria y calzado deportivo Puma cerró su fábrica de Chamical, en la provincia de La Rioja, y despidió a los 50 trabajadores que todavía se desempeñaban en el establecimiento. La compañía concentrará su producción nacional en la planta ubicada en el Parque Industrial de la capital riojana, donde actualmente trabajan unas 490 personas.

La decisión fue comunicada el martes 24 de noviembre por representantes de la firma durante una reunión con autoridades laborales de la provincia y dirigentes sindicales. En el establecimiento de Chamical se fabricaba un insumo utilizado para la elaboración de botines deportivos que, a partir de ahora, será importado.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó que los operarios desvinculados recibirán la totalidad de las indemnizaciones previstas por ley, más una compensación extraordinaria del 20%. Los trabajadores afectados tenían más de dos décadas de antigüedad en la empresa y, en algunos casos, superaban los 30 años.

La funcionaria atribuyó la decisión a la apertura de las importaciones, la retracción del consumo interno y la caída de las ventas. Desde 2024, la multinacional viene reduciendo su dotación de personal mediante despidos y retiros voluntarios.

Puma, por su parte, enmarcó el cierre en “un proceso de consolidación productiva” orientado a fortalecer su competitividad y garantizar la continuidad de sus operaciones a largo plazo.

De la expansión al achicamiento

La compañía alemana tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos en la provincia. Durante el gobierno de Mauricio Macri cerró sus fábricas de Sanagasta y Chilecito, aunque a partir de 2020 volvió a ampliar su capacidad productiva.

En abril de 2023 inauguró dos nuevas líneas de producción tras una inversión de siete millones de dólares. Por entonces, empleaba a 978 personas en la provincia y fabricaba 3,5 millones de pares de calzado por año.

La expansión se interrumpió en 2024. Ante las dificultades para sostener el empleo, durante 2025 la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) acordó con la empresa una reducción de la jornada laboral y de los salarios a cambio de que no se produjeran nuevos despidos durante el resto de ese año.

La planta que permanecerá abierta funciona actualmente con un solo turno de producción, frente a los tres que llegó a tener.

La crisis de la industria del calzado

El cierre de la fábrica de Chamical se produce en un contexto de deterioro de la actividad industrial que llevó la semana pasada a empresarios y trabajadores del sector del calzado a movilizarse conjuntamente en reclamo de medidas para preservar la producción y el empleo.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción de calzado y sus partes acumuló una caída del 22,6% interanual entre enero y septiembre de 2026.

En septiembre, la actividad registró una contracción del 3,6% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que el conjunto del sector de prendas de vestir, cuero y calzado acumuló una baja del 13,4% en los primeros nueve meses del año.

El organismo señaló que los fabricantes nacionales enfrentan una retracción de la demanda interna y una mayor competencia de los productos importados.