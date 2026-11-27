Jorge Born, uno de los empresarios más influyentes de la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX y heredero del histórico grupo Bunge y Born, murió este viernes a los 92 años. Su nombre estuvo asociado tanto a la expansión de uno de los principales conglomerados económicos de América Latina como a la intervención directa del poder empresarial en la política económica nacional.

Su trayectoria atravesó distintos períodos de la historia argentina, desde el crecimiento de los grandes grupos industriales hasta las reformas de mercado impulsadas por el menemismo. Fue uno de los artífices del denominado Plan BB, el programa con el que Carlos Menem inició su presidencia en 1989 y que marcó el desembarco de ejecutivos de la multinacional en el Ministerio de Economía.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Jorge Born III pertenecía a una de las familias más poderosas del país. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y completó su formación en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

La historia de un imperio económico

Los orígenes de Bunge y Born se remontan a 1884, cuando Ernesto Bunge y su cuñado Jorge Born comenzaron a operar en la Argentina. El negocio se desarrolló inicialmente alrededor de la exportación de cereales, en plena consolidación del modelo agroexportador que caracterizó a la economía nacional entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Con el correr de las décadas, el grupo diversificó sus actividades y adquirió una posición dominante en distintas ramas de la industria. Entre sus empresas figuraban Molinos Río de la Plata, dedicada a la producción de alimentos; Grafa, en el sector textil; Alba, en el mercado de las pinturas, y Centenera, especializada en envases.

Su expansión internacional, particularmente en Brasil, convirtió a Bunge y Born en una de las primeras multinacionales surgidas en la Argentina. Hacia fines de los años 80 era uno de los mayores grupos industriales del Cono Sur y tenía una gravitación decisiva en el comercio exterior de granos.

La concentración de actividades industriales, comerciales y financieras le otorgó al conglomerado una considerable capacidad de interlocución con los sucesivos gobiernos. Su historia también estuvo atravesada por los enfrentamientos con el peronismo y las disputas en torno a la intervención estatal en el comercio de granos.

Durante la última dictadura cívico-militar, Bunge y Born estuvo entre los grandes grupos económicos que se beneficiaron de las políticas destinadas a aliviar el endeudamiento en moneda extranjera del sector privado.

Bunge y Born y la represión durante la dictadura

Otro capítulo de la historia del conglomerado está vinculado con las investigaciones judiciales sobre la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En 2013, familiares de trabajadores desaparecidos de Molinos Río de la Plata solicitaron a la Justicia que investigara la eventual participación de directivos de la compañía en la represión ilegal. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también intervino en la causa.

La investigación reunió testimonios sobre la persecución de delegados sindicales y activistas de la planta de Avellaneda, así como sobre la presunta colaboración de personal jerárquico de la empresa con las fuerzas represivas.

Un informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuraduría General de la Nación estableció que, en 1977, Molinos había reducido del 14% al 8% la proporción de recursos destinados a salarios, mientras que su dotación de trabajadores había disminuido un 15%.

En 2026, la Justicia dispuso que un exgerente de la compañía fuera sometido a juicio por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad. Estas actuaciones se refieren a la responsabilidad de directivos de la empresa y no implican por sí mismas una atribución de responsabilidad penal individual a Jorge Born.

El desembarco en el gobierno de Menem

La mayor incursión de Born en la política económica argentina se produjo en 1989, cuando Carlos Menem llegó a la Casa Rosada en medio de una crisis hiperinflacionaria que había precipitado la entrega anticipada del poder por parte de Raúl Alfonsín.

Pese a que el dirigente riojano había hecho campaña con las promesas del “salariazo” y la “revolución productiva”, una de sus primeras decisiones fue confiar la conducción de la economía a representantes de Bunge y Born.

El primer ministro de Economía de Menem fue Miguel Ángel Roig, vicepresidente ejecutivo del conglomerado, quien murió de un infarto apenas seis días después de asumir. Su sucesor fue Néstor Rapanelli, otro alto ejecutivo del grupo.

El denominado Plan BB contemplaba un programa de reformas estructurales que incluía la apertura comercial, la reducción de aranceles a las importaciones, la desregulación de la economía y la reforma del Estado.

La alianza entre Menem y Born constituyó una de las primeras señales del cambio de rumbo económico del nuevo gobierno, que en los años siguientes profundizaría las privatizaciones y la liberalización de los mercados.

Sin embargo, el programa no consiguió estabilizar la economía. La persistencia de la inflación, las tensiones cambiarias y la pérdida de confianza desembocaron en la renuncia de Rapanelli el 18 de diciembre de 1989. Su reemplazante, Erman González, implementaría poco después el Plan Bonex.

El fracaso del programa también tuvo consecuencias para Born dentro del conglomerado familiar, de cuya conducción se alejó en abril de 1991.

Del secuestro a la sociedad con Galimberti

Uno de los acontecimientos que marcaron su vida fue el secuestro que sufrió junto a su hermano Juan en septiembre de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

La organización Montoneros obtuvo un rescate de 60 millones de dólares, considerado uno de los más elevados de la historia. Entre las exigencias de la organización también figuraban reivindicaciones laborales para los empleados de las empresas del grupo y la distribución de alimentos en barrios populares.

Tras recuperar la libertad, Born se instaló en Brasil, donde el conglomerado tenía una importante estructura empresarial.

Con el retorno de la democracia, su relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros involucrados en su secuestro, dio un giro inesperado. Ambos establecieron vínculos comerciales que derivaron en la conformación de Hard Communication, una empresa que también contó con la participación de Jorge “Corcho” Rodríguez.

Born explicó posteriormente que aquel acercamiento había estado relacionado con sus intentos de recuperar parte del dinero pagado por su rescate. La relación con Galimberti también fue motivo de controversia dentro del grupo familiar.

El final de una dinastía empresarial

Tras el desplazamiento de Jorge Born, la conducción de Bunge y Born quedó en manos de Octavio Caraballo, quien impulsó una profunda reorganización del holding.

La compañía se desprendió progresivamente de numerosas actividades industriales y concentró sus negocios en el comercio internacional y el procesamiento de productos agrícolas. En 1999 vendió Molinos Río de la Plata al grupo Pérez Companc.

La multinacional adoptó posteriormente el nombre de Bunge, trasladó su sede a Estados Unidos y las familias fundadoras perdieron el control accionario.

La muerte de Jorge Born cierra un capítulo de la historia de las grandes dinastías empresariales argentinas, cuyo poder trascendió durante décadas los límites de sus propios negocios e incidió en la definición de las políticas económicas del país.

CRM