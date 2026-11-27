El Gobierno convocará en las próximas horas a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre, con el objetivo de conseguir antes de fin de año la aprobación de una serie de proyectos que considera centrales para su gestión. Entre las prioridades figuran la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales de 2027, el Presupuesto del próximo año y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Tras conseguir el jueves la media sanción de la reforma electoral y del Presupuesto, el oficialismo buscará aprovechar el respaldo obtenido en el recinto para avanzar con otras iniciativas que quedaron pendientes durante el período de sesiones ordinarias.

El temario también incluirá el denominado Súper RIGI, la reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos.

A estos proyectos se sumarán el tratamiento de pliegos de jueces y diplomáticos, modificaciones a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales y una iniciativa sobre vandalismo rural.

En la Casa Rosada consideran prioritario conseguir la sanción definitiva de la suspensión de las primarias, el Presupuesto y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de avanzar con los nombramientos pendientes y los cambios en el régimen de cabotaje.

El proyecto vinculado con Malvinas es uno de los que presenta mayores dificultades para el oficialismo, debido a las diferencias que persisten con sus aliados parlamentarios, quienes reclaman nuevas modificaciones en el articulado pese a los cambios ya introducidos.

La iniciativa debía ser debatida la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero su tratamiento quedó postergado ante la imposibilidad de reunir el quórum necesario.

El fracaso de aquella sesión también reavivó las tensiones internas entre el asesor presidencial Santiago Caputo, quien participó en la elaboración del proyecto, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Desde el entorno del consultor responsabilizaron al dirigente cercano a Karina Milei por la falta de apoyos para habilitar el debate.

Con la convocatoria a extraordinarias, el Ejecutivo pretende cerrar el año con la mayor cantidad posible de iniciativas aprobadas y llegar a 2027 con parte de su agenda legislativa resuelta, en un escenario que estará marcado por la campaña presidencial.

Con información de la agencia NA