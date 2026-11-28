Fue curioso cuando el gran suegro de Hollywood pasó de ser Spencer Tracy a Robert De Niro. Entre los años 50 y 60, entre El padre de la novia y Adivina quién viene esta noche, la interpretación de Tracy se había amparado en su figura de estadounidense íntegro y conservador para que la comedia estallara en paralelo a la irrupción de un futuro inquietante, que amenazaba con sacar a su hija del hogar familiar al contraer matrimonio con un desconocido (un hombre negro en el film de Stanley Kramer, por si fuera poco) y alejarse así de los brazos de papá. Cuando le tocó a Robert De Niro hacerse cargo de un rol semejante, en La familia de mi novia, el bagaje que traía con él era muy distinto.

Porque De Niro no simbolizaba unas virtudes así como quintaesencialmente estadounidenses —un país que debe adaptarse a los tiempos—, sino que todos lo recordábamos… como un mafioso italoamericano. El reverso tenebroso de Spencer Tracy. Un año antes de La familia de mi novia, además, De Niro ya había iniciado la senda de la autoparodia, abalanzándose sobre una fase de su carrera no especialmente apreciada que basó en exagerar tics e histrionismos cultivados durante décadas previas. De Niro se rascaba mucho la ceja y fulminaba a su yerno con la mirada en una comedia que reclamaba, desde la música de Randy Newman hasta la fotografía, una cierta elegancia a la senda del Hollywood clásico. Pero esto solo era un envoltorio. La familia de mi novia jugaba con significantes más complejos, en torno a la religión del yerno y expresiones de masculinidad contrapuestas.

Ben Stiller interpretaba a un hombre judío que trabajaba de enfermero, siendo la supuesta emasculación a la que lo impelía su trabajo —junto al credo que profesaba—, el foco de los roces con De Niro. Stiller interpretaba en este caso a otra figura muy reconocible de la ficción estadounidense, el llamado schlemil o “judío torpe”, que con su capacidad de hacer una y otra vez el ridículo se enfrentaba al protestantismo del suegro y a un talante implacable y déspota, firmemente patriarcal. Tales eran los ropajes, así como sofisticados, que envolvían a este film estrenado en el año 2000. Pero el que haya dado pie a tres secuelas (la última, La nueva Focker) seguramente se deba a otras razones más livianas.

Un cambio de guardia humorístico

“La saga funciona como objeto-bisagra para todos los públicos entre la comedia directa y anti-sofisticada post-Saturday Night Live y las intuiciones que se consolidarían con el fenómeno Judd Apatow”, escribió Jordi Costa. Y en efecto. La familia de mi novia es una comedia de confluencias, donde se cruza el gusto por la escatología, el estirado incómodo de las situaciones y la improvisación —que el mismo Stiller había representado poco antes en Loco por Mary—, con ciertas señales de melancolía otoñal, propias de una nueva comedia que ya se estaba macerando (aquella que, liderada por el citado Apatow entre otros, convino en llamarse Nueva Comedia Americana) y que se aferrarían a la saga al sucederse las secuelas, con Stiller envejeciendo y acercando inevitablemente posiciones con su suegro, sin que este dejara de intimidarle en absoluto.

Los remanentes del Nuevo Hollywood siguieron fluyendo entretanto alrededor de De Niro (a la saga se fueron incorporando Barbra Streisand, Dustin Hoffmann o Harvey Keitel), como una suerte de viaje intergeneracional que, de cara a La nueva Focker, viene a pronunciarse. Stiller ya tiene la edad que tenía De Niro cuando La familia de mi novia, y ahora le toca a él aterrorizar a las parejas de sus vástagos. O al menos eso le gustaría hacer. Resulta que la prometida de su hijo trabajó como negociadora de rehenes y tiene una afinidad innata con el personaje de De Niro. Esta joven, ejemplificando la apertura de esta saga mutante al futuro, la interpreta Ariana Grande.

La cantante pop bien puede ser el gran reclamo de La nueva Focker. Su fichaje se materializó al poco de que Grande disputara el Oscar a Mejor actriz de reparto por la primera Wicked, y había cierta curiosidad por cómo prorrogaría la sorprendente vis cómica que demostrara tener en dicho musical. La primera decepción de las muchas que trae consigo esta cuarta entrega de La familia de mi novia es que su personaje no da mucho de sí. La severidad de Olivia, en paralelo a la del personaje de De Niro, solo sirve de nuevo para violentar a Stiller (que sigue siendo la estrella de la función) y desencadenar situaciones esperpénticas que la tienen a ella como centro, pero no como una ejecutora particularmente relevante. El personaje es muy distinto de Glinda, mucho más soso.

Eso no quiere decir que La nueva Focker descuide la comicidad de sus nuevos talentos. De hecho, casi el único elemento destacable del film es cómo retoma esta condición de “objeto-bisagra” que decía Costa. Manteniendo a la mayor parte del elenco original tanto como a los principales artífices (el director John Hamburg ya había dirigido en 2010 Los pequeños Focker y fue guionista de todas las entregas de la saga) el continuismo que la marca de La familia de mi novia preservó durante un cuarto de siglo es férreo, y aún así lo bastante maleable por lo que pueda estar sucediendo a su alrededor. Ya que, si la primera La familia de mi novia se reflejaba en la incipiente Nueva Comedia Americana, La nueva Focker se refleja en otra fase del género, a la que tristemente nadie le puso nombre aún (¿Comedia Gen-Z?), pero que sin duda existe.

Junto a Grande nos encontramos en La nueva Focker a tres intérpretes de La noche de las nerds. Si hubiera que quedarse con una comedia clave en la articulación del género durante la última década, esta sería sin duda alguna la ópera prima de Olivia Wilde —que hoy curiosamente, gracias a La invitación, aspira al Oscar por colaborar con un rostro sinónimo de la Nueva Comedia Americana, Seth Rogen—, cuya relectura femenina de un hito de este momento del género como fue Supercool se alineaba con nuevos entendimientos de lo emocional y lo humorístico. Apuntes que también se dejan entrever en este film, con la presencia de Skyler Gisondo (como el hijo que se comprometió con el personaje de Grande) y la pareja Beanie Feldstein-Eduardo Franco.

Feldstein (que a su vez es hermana de Jonah Hill, reforzando su condición de heredera de la dichosa NCA) y Franco resultan ser lo mejor de La nueva Focker, siendo Feldstein la otra hija de Stiller y Franco un yerno bonachón y tontísimo. Las interacciones de estos personajes transitan una frecuencia distinta a la de los mayores, alternando el humor absurdo con una digestión más circense del cringe —las reacciones de Feldstein cada vez que su padre abochorna a todos— y una variante de la inmadurez que llega a lindar lo trágico.

Estos chicos se merecen algo mejor

El film de Hamburg orquesta entonces un enfrentamiento generacional, que pasa por hacer chocar la Generación X de la que Stiller llegó a ser ilustre representante (recordemos cuando dirigió Reality Bites en los 90) con unos chicos que no atinan a abandonar el nido, así como por varios malabares de distintas rutinas cómicas. Manteniendo la complicada relación de Greg con su suegro —un Jack Byrne que a los 83 años se obsesionó con el deporte—, mientras vuelve a dejar sin mucho que hacer a las parejas de ambos —Teri Polo y Blythe Danner fueron ingratas sombras de fondo durante la mayor parte de la saga—, La nueva Focker tendría materiales suficientes para acercarse a la eficacia de, mínimo, los dos films iniciales. Pero no es así, y todo se queda en una propuesta desaliñada, en algunos sentidos hasta peor que la lamentable Los pequeños Focker.

La culpa de todo no radica tanto en el olor a anticuado que suele acarrear esta saga —donde su componente de cine familiar propio de los años 50 del siglo pasado solo tendió a matizarse por un humor propiamente adolescente, que sigue pensando que las palabrotas y la homofobia son lo más gracioso del mundo—, como en la pésima realización de La nueva Focker. La senda del Saturday Night Live a la que nunca dejó de guardar pleitesía suele pasar por dejarle toda la responsabilidad a los cómicos, que pueden improvisar desde unas indicaciones mínimas trocando casi innecesaria la labor del director. Esto, con excepciones, también se mantuvo durante las fases posteriores de la comedia estadounidense, si bien parece que la dejadez se fue pronunciando hasta el punto de ser directamente contraproducente. De arruinar la misma comedia.

Lo veíamos el año pasado con Los Roses, que justamente dirigía el Jay Roach de las primeras dos entregas de La familia de mi novia. En EE.UU. sigue habiendo comediantes extraordinarios —tanto en la nueva como en la vieja guardia, donde Stiller destaca tanto como un Owen Wilson cuyo Kevin sigue siendo profundamente hilarante—, pero no así, por lo que parece, directores con ganas de atemperar su talento con una realización mínimamente a la altura. Si Roach echaba a perder los recargados diálogos y la suntuosa dicción de Olivia Colman y Benedict Cumberbatch en Los Roses, algo similar pasa en La nueva Focker con todo el talento cómico descrito, que apenas logra sobresalir entre un montaje asesino y una nula administración del ritmo.

Secuencias estilo Stiller presenciando por primera vez el poder manipulador de su futura nuera, o cantándole un meloso All of Me a De Niro —recordemos, es gracioso porque parece que es gay— no es que sean el colmo de la intelectualidad, pero todo puede ser todavía más grave si el director (cuya falta de imaginación también se aprecia en el borrador de guion que le dio a los cómicos) no sabe cómo plasmarlo en pantalla, y las secuencias se alargan y alargan acumulando planos descompuestos, confusos. El resto de la trama, por orbitar en torno a estos mortecinos anticlímax, apenas pueda creerse ya que quiera contar algo sobre la paternidad responsable o la necesidad de abrazar el cambio, y lo que queda es una comedieta vulgar y olvidable de tantas. Eso sí, mucho más fea y difícil de ver, capaz de espolear algo parecido a la nostalgia por otras comedietas vulgares y olvidables.