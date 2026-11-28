El jefe de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, citó el pasado domingo en X una publicación de Amnistía Internacional Argentina con un mensaje que puso en primer plano una de las discusiones más sensibles del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la llamada Ley Malvinas: “Estamos a que (sic) se apruebe un artículo de una ley para que estos conchudos no puedan interferir más en las cuestiones internas argentinas”. La casa matriz de Amnistía está en Londres.

El tuit llegó después de una semana de cruces entre la organización de derechos humanos y la cuenta oficial que el Gobierno usa para desmentir a periodistas y críticos. Y derivó este viernes en una carta que Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Huésped, Fundar, Democracia en Red y Fundación Vía Libre, entre otras, enviaron a cada diputado y diputada de la Nación por fuera de la Libertad Avanza, con la adhesión de otras 15 entidades, entre ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Ecofeminita.

Qué dice la carta

Las organizaciones advierten que los artículos 95 y 96 del proyecto “crean un régimen administrativo para sancionar actos que afecten o amenacen la 'seguridad nacional'” y que alcanzan expresamente a personas u organizaciones que actúen, entre otros supuestos, “con financiamiento” de un Estado u organización extranjera. Entre las conductas sancionables figura producir una “injerencia extranjera clandestina, engañosa, coercitiva o ilícita” en el funcionamiento de los poderes públicos.

El problema, según el texto, es que “la norma mantiene así al financiamiento extranjero como uno de los posibles nexos con un actor extranjero, aun cuando no exista necesariamente una relación de dirección o control”. Las sanciones no son menores: el artículo 97 prevé multas, revocación de autorizaciones e inhabilitaciones, y el 106 habilita, ante riesgos “graves e inminentes”, medidas urgentes como restricciones financieras, la prohibición de contratar con el Estado o de recibir subsidios y el bloqueo temporal de activos.

La carta cita textualmente el mensaje de Carreira y lo describe como “un hecho público reciente” que “vuelve especialmente concretas estas preocupaciones”. “Una publicación individual no permite, por sí sola, determinar la finalidad de una iniciativa legislativa. Sin embargo, resulta sumamente preocupante que un funcionario nacional caracterice la intervención pública de una organización de derechos humanos como una 'interferencia' y, en el mismo mensaje, invoque la futura aprobación de una disposición legal como herramienta para impedirla”, sostienen.

Las firmantes reconocen cambios introducidos en comisión, como la eliminación de la figura penal que más inquietaba al periodismo y la incorporación de excepciones para tareas periodísticas y académicas. Pero insisten en que “el financiamiento y cooperación internacional, la crítica pública o la incidencia sobre decisiones estatales no pueden convertirse en elementos de sospecha para amordazar organizaciones que participan legítimamente de la vida democrática”. Y recuerdan que, en la región, normas aprobadas en nombre de la soberanía o la seguridad nacional terminaron usándose “para estigmatizar, controlar o restringir a organizaciones y voces críticas”. Algo similar ha ocurrido en la Rusia de Vladímir Putin.

Cómo empezó el cruce

La pelea comenzó con una votación en Naciones Unidas. El 17 de noviembre, 175 países apoyaron en la Tercera Comisión de la Asamblea General una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas; la Argentina fue uno de los seis que se abstuvieron. Tres días después, Amnistía cuestionó la decisión en X, la atribuyó al alineamiento con Estados Unidos y sostuvo que los programas estatales contra la violencia de género —entre ellos la Línea 144 y el Plan Acompañar— sufrieron un recorte del 89% desde 2023.

El sábado 21, la Oficina de Respuesta Oficial contestó con un mensaje en mayúsculas: “AMNISTÍA DESDE LONDRES PRETENDE DARLE LECCIONES A UN PAÍS QUE BAJÓ LOS HOMICIDIOS DE MUJERES”. Acusó a la organización de una “campaña de desinformación”, justificó la abstención en que el texto incluía el término “género” sin una definición internacional acordada y disposiciones sobre salud sexual y reproductiva que el Gobierno no comparte, y citó datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema según los cuales los homicidios de mujeres de 2025 fueron los más bajos en ocho años.

El domingo 22, Amnistía volvió a responder: “Tomamos nota del protagonismo que tenemos este fin de semana en la agenda de la Oficina de Respuesta Oficial”, escribió, y agregó: “No hay nada que celebrar: las mujeres siguen siendo asesinadas”. Al día siguiente, a las 19.58, Carreira citó ese posteo con su frase.

Quién es Carreira

Ingeniero industrial y tuitero libertario con más de 200.000 seguidores, Carreira fue designado a comienzos de este año al frente de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para refutar publicaciones de medios y críticos. Antes había sido socio del estratega digital Fernando Cerimedo, con quien fundó el portal La Derecha Diario.

Dónde está la ley

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional ya tiene dictamen de mayoría, pero la sesión especial del 18 de noviembre en la que el oficialismo pretendía darle media sanción se cayó por falta de quórum. En la sesión de esta semana, en la que Diputados aprobó el Presupuesto 2027, el Gobierno lo dejó fuera del temario y lo postergó para las sesiones extraordinarias de diciembre.

El principal obstáculo es el Título VII, el de injerencia extranjera y financiamiento de campañas, que despierta resistencia incluso entre aliados. Dentro del propio bloque de La Libertad Avanza, la diputada Sabrina Ajmechet pidió cambios porque el articulado alcanzaría a entidades como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, que ella fundó y que recibe fondos del exterior. Según el CELS, las modificaciones introducidas antes del 18 de noviembre suavizaron el capítulo penal, pero dejaron casi intacto el régimen de sanciones administrativas que ahora cuestionan las organizaciones.

AR/CRM