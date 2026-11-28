La revelación de que la empresa holandesa Fugro, contratista de YPF, realiza trabajos en las islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de opacidad. En una respuesta oficial, Cancillería se negó a informar sobre la actividad de esa firma de prospección de suelo en aguas de las islas, a contramano del ímpetu demostrado hace tres meses, cuando Javier Milei activó un sorprendente giro malvinero.

En septiembre, Fugro, una empresa especializada en geodatos y estudios técnicos en el subsuelo territorial y marino, fue incluida por el Gobierno ultra entre sesenta empresas y ejecutivos que serían sancionados por su vínculo económico con el proyecto de petróleo offshore Sea Lion, que llevan a cabo la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La inclusión de Fugro en la nómina de empresas sancionables causó impacto en YPF. Esa empresa neerlandesa está llevando a cabo estudios de suelo en el Golfo San Matias, provincia de Río Negro, para la instalación de plataformas del proyecto Argentina LNG, encabezado por la petrolera de mayoría estatal, en sociedad con la italiana ENI y la abudabí ADNOC.

La agencia estadounidense de noticias REDD reconstruyó que Fugro realizó trabajos para la instalación de un cable submarino desde las inmediaciones de Puerto Argentino, probablemente con destino a Uruguay. El barco Fugro Supporter recorrió el trayecto entre Malvinas y el Puerto de Montevideo al menos dos veces este año, con largas estadías en aguas tanto de las islas como de Uruguay. Fuentes oficiales y privadas uruguayas confirmaron que hay un proyecto en curso de instalación de un cable hacia Malvinas, aunque el presidente Yamandú Orsi calificó lo informado como “noticia falsa”.

En una respuesta oficial ante un pedido de acceso a la información enviada a REDD, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de Cancillería adujo que “la divulgación presenta un riesgo concreto de afectar el desenvolvimiento y resultado de las gestiones diplomáticas actualmente en curso”.

Dar a conocer la información recibida de Fugro podría “debilitar la posición negociadora de la República Argentina”, argumentó Cancillería en una nota fechada el 17 de noviembre pasado.

La cautela sobre un dato tan básico como la actividad de un contratista de YPF en Malvinas contrasta con el giro nacionalista desatado por Milei en el invierno, luego de que el Gobierno quedara en offside al despreciar la bandera con la consigna “Las Malvinas son Argentina”, portada por hinchas y jugadores de la selección tras la victoria ante Inglaterra, en el Mundial.

Santiago aguerrido

Tras un anuncio en cadena nacional muy celebrado por medios oficialistas, Milei envió el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye severas sanciones comerciales y penales a las firmas que intervinieren en Sea Lion y cualquier otra actividad comercial en las islas, así como también a sus accionistas y socios.

Estados Unidos recogió la inquietud de las empresas que miran con interés el desarrollo de Vaca Muerta e hizo explícita su advertencia por la iniciativa, en boca de su subsecretario de Estado, Christopher Landau. A partir de esa queja del Gobierno de Donald Trump, al que Milei asume como una autoridad incuestionable, el proyecto de ley soberanista lanzado con bombos y platillos quedó en un limbo.

Organizaciones civiles y sindicatos alertaron sobre el potencial peligro de censura agazapado detrás del frenesí nacionalista de Caputo

Santiago Caputo, mentor de la iniciativa, mantiene en redes un tono aguerrido antibritánico, al tiempo que el Gobierno trata de cajonear el proyecto en el Congreso como sea posible.

Detrás del objetivo malvinero, el texto de Caputo incluye cláusulas muy laxas sobre libertad de expresión, que ponen en la mira la actividad periodística al relacionarla con peligros de terrorismo e intereses extranjeros. Organizaciones civiles y sindicatos alertaron sobre el potencial peligro de censura agazapado detrás del frenesí nacionalista del asesor presidencial.

Las mismas fuentes de Cancillería que sostenían hace dos meses que Fugro iba a tener que elegir entre trabajar para YPF y Malvinas, ahora dicen no estar interesadas en saber qué hizo la firma neerlandesa en aguas próximas a Puerto Argentino. Ese desdén por el caso contrasta con el carácter “confidencial” que le dio el Ministerio de Relaciones Exteriores en la respuesta al pedido de información.

El caso no es de fácil solución, porque el estudio de Fugro en aguas de Río Negro es esencial para Argentina LNG, una inversión de US$ 29.000 millones en los próximos años que YPF se apresta a confirmar en un acto en el ex CCK el próximo lunes. La relación de la petrolera estatal con la firma de prospección de suelos no es nueva. Ya trabajó para VMOS, el oleoducto que YPF y varios socios construyeron desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías.

El buque Fugro Supporter realizó trabajos cerca de Mare Harbour, la base militar británica construida tras la guerra de 1982 en la isla Soledad. La nave también registró varias escalas en Montevideo entre 2025 y 2026.

En un comunicado, la compañía sostuvo que sus actividades en aguas de Malvinas “estuvieron limitadas al análisis del fondo del mar para un proyecto de telecomunicaciones” y negó cualquier participación en el desarrollo petrolero Sea Lion.

Con la colaboración de Sebastián Lacunza