Orsi negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Uruguay: “Nunca hubo ninguna propuesta”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que su gobierno haya recibido o evaluado una propuesta para instalar un cable submarino de telecomunicaciones entre las islas Malvinas y Montevideo. “Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, afirmó ante la prensa en la Expo Rural del Prado, adonde había sido consultado en el marco de la polémica por un stand alusivo a las Malvinas en el pabellón británico de esa muestra.

Orsi fue más allá y calificó de “noticia falsa” las informaciones que vincularon a su país con el proyecto de conectividad hacia el archipiélago. Según explicó, existe una empresa de origen norteamericano que trabaja en un tendido de fibra óptica en la región, pero remarcó que las islas Malvinas no forman parte de ese trazado como punto de enlace.

El mandatario aprovechó la ocasión para reafirmar la postura tradicional de su país en el diferendo de soberanía. “Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos”, sostuvo, en línea con el respaldo diplomático que Montevideo sostiene desde hace décadas hacia el reclamo argentino sobre el archipiélago. Orsi remarcó además que Uruguay mantiene buenas relaciones con todos los países de la región y pidió mesura para no sobredimensionar el episodio: “Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”.

Las declaraciones de Orsi llegan a pocos días de que elDiarioAR publicara en exclusiva sobre el avance de un proyecto de cable submarino de aproximadamente 2.000 kilómetros entre Malvinas y Uruguay, con un costo estimado en US$120 millones, destinado a dotar a las islas de conectividad de telecomunicaciones. La nota reconstruyó los movimientos del buque Fugro Supporter, de la empresa holandesa Fugro —contratista de YPF en la Argentina para trabajos vinculados al oleoducto VMOS en Río Negro—, que realizó estudios de suelo cerca de Puerto Argentino en mayo y agosto de este año y recaló en el puerto de Montevideo en al menos cuatro oportunidades entre abril de 2025 y septiembre de 2026, la última de ellas apenas unos días antes de la publicación. La información había sido puesta en conocimiento del canciller argentino, Pablo Quirno, según pudo reconstruir este medio.

El presidente uruguayo circunscribió su desmentida a la existencia de una “propuesta” o “planteo” formal ante su gobierno, una formulación que no despeja necesariamente las dudas sobre los trabajos de relevamiento detectados en la región.

El episodio se da en un contexto de tensión creciente entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos en Malvinas. El gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso el proyecto de ley “Defensa de la Soberanía Nacional”, que amplía las sanciones previstas en la ley 26.659 —conocida como “ley Pino Solanas”— para alcanzar no solo a la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, sino también a la pesca ilegal y otras actividades vinculadas al archipiélago. La Cancillería ya denunció a 60 empresas por operaciones no autorizadas en las islas, en el marco de una estrategia que la Casa Rosada considera exitosa tras el repliegue de al menos una petrolera del proyecto Sea Lion.