Bullrich confirmó los cortocircuitos por los cambios en Discapacidad: “No sabía nada, eso resiente las relaciones”

La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. En el proyecto del Presupuesto 2027, el Gobierno no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90 y dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo.

La jefa de senadores oficialistas, Patrici Bullrich, se quejó este jueves de la manera en que se enteró de las modificaciones al leer el texto y aseguró estar “sorprendida”. “Estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. Y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”, relató la exministra de Seguridad.

“Yo digo la verdad. No nos enteramos (de los cambios en Discapacidad). Eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera exactamente cómo van a venir las cosas, más estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, uno llega después al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’… y tenés que decir ‘yo no sabía’ y quedás como un tonto o como que los engañaste. Entonces eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, advirtió la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Veremos qué es lo que manda Diputados a Senado. Nosotros somos revisores en el caso del Presupuesto, así que esperaremos a ver qué nos llega a los senadores porque parece que está bastante peliaguda la discusión”, concluyó.

Horas antes, las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, ya habían revelado públicamente que se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición, el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos.

En el mismo sentido, un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado, también se quejó: “Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”. La idea de libertarios y senadores cercanos al oficialismo era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad –como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión.

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas.

Los chispazos entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso también quedaron expuestos en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.

De acuerdo a la información publicada este miércoles por elDiarioAR, los aliados sospechan de una interna del Gobierno: el ministro de Salud, Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna.

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

Más recortes en Discapacidad

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.