La misión de la ONU apunta a EE.UU. por crímenes de guerra y a Irán por crímenes de lesa humanidad

La Misión de Investigación de la ONU para Irán indicó en un informe publicado hoy que existen “motivos razonables” para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en dos ataques que dirigió en el inicio de la guerra contra territorio iraní, al que también acusó de posibles crímenes, en su caso de lesa humanidad, por su violenta represión de las protestas previas al conflicto.

El informe, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la misión, integrada por tres expertos internacionales, ve supuestos crímenes de guerra por parte de EE.UU. en los bombardeos que el 28 de febrero, primer día de hostilidades, dirigió contra una escuela de Minab y una zona residencial de Lamerd, ambas en el sur de Irán.

En el ataque de Minab, que causó la muerte de más de 150 personas, entre ellas unos 120 menores, EE.UU. “cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil”, indica el informe de la misión, creada en 2022 para estudiar los excesos represivos de Irán y cuyo mandato se extendió durante otros dos años el pasado enero. En el bombardeo de Lamerd, “unos misiles de precisión esparcieron nubes de bolitas de tungsteno sobre un complejo deportivo y una zona residencial claramente identificables y mataron a 22 civiles”, según expresa el estudio.

La ubicación de la escuela bombardeada

Teherán N 100 m Minab Escuela atacada Farmacia y clínica del mando naval de la Guardia Revolucionaria Complejo cultural de la Guardia Revolucionaria de Irán Teherán N 100 m Minab Escuela atacada Farmacia y clínica del mando naval de la Guardia Revolucionaria Complejo cultural de la Guardia Revolucionaria de Irán

El trabajo asegura que la misión “constató que las fuerzas de seguridad del Estado cometieron asesinatos a una escala alarmante en las 31 provincias”, y que el mayor número de víctimas mortales se registraron en Teherán, Karaj, Mashhad, Isfahán y Rasht. “Las fuerzas de seguridad se apostaron en tejados y otras posiciones elevadas, disparando con fusiles de asalto contra la multitud. En Karaj, lanzaron gas lacrimógeno para acorralar a los manifestantes en callejones estrechos antes de dispararles. Los manifestantes sufrieron heridas graves en la cabeza, el pecho y los ojos a causa de los perdigones metálicos de escopeta, lo que les provocó ceguera permanente.

Al menos 221 niños fueron asesinados, según las informaciones de las que se hace eco el informe, algunos de tan solo dos años de edad. Las fuerzas de seguridad también atacaron centros sanitarios, golpearon y detuvieron a manifestantes heridos y a algunos trabajadores sanitarios, lo que disuadió a las víctimas de buscar atención médica vital, plantea. Los expertos señalan que no pueden asegurar con exactitud la cifra de muertos en las protestas, pero que tiene sólidos motivos para considerar que fueron muchos más que los 3.038 que admitía el Gobierno en febrero.

El documento explica que las conclusiones a las que llega parten de información recabada a partir de entrevistas a 73 personas (39 hombres, 32 mujeres y dos niños), entre ellas miembros de minorías étnicas y religiosas de Irán, tanto dentro como fuera del país. Asimismo, se recopilaron imágenes de satélite, material de vídeo y fotográfico, e información procedente de organizaciones de derechos humanos fiables y de expertos forenses, militares y otros especialistas en la materia.

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