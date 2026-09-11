A 25 años del 11-S, Trump defendió la guerra contra Irán: “Nunca tendrá un arma nuclear”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este viernes la conmemoración por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para defender la guerra que su administración libra desde hace más de seis meses contra Irán y asegurar que la República Islámica nunca conseguirá desarrollar un arma nuclear.

“Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, afirmó Trump durante la ceremonia realizada en el Pentágono, uno de los lugares alcanzados por los ataques de Al Qaeda hace un cuarto de siglo.

El mandatario, nacido en Nueva York, eligió participar del homenaje en la sede del Departamento de Defensa, en Virginia, en lugar de concurrir a la ceremonia realizada en la Zona Cero de Manhattan. Allí estuvieron el vicepresidente JD Vance, los expresidentes estadounidenses vivos y el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, junto con familiares de las víctimas.

Trump trazó durante su discurso un vínculo entre los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron cerca de 3.000 muertos y la actual ofensiva contra Teherán. Recordó “aquel momento de inmensa y horrible maldad”, pero puso también el acento en la respuesta de Estados Unidos y en la necesidad de continuar combatiendo a quienes considera una amenaza para el país.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, sostuvo.

Los ataques de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono marcaron un punto de inflexión en la política exterior estadounidense. La administración de George W. Bush lanzó entonces la denominada “guerra contra el terrorismo”, que tuvo entre sus consecuencias inmediatas la invasión de Afganistán.

Veinticinco años después, Trump apeló a aquella memoria para justificar una guerra diferente. Estados Unidos lleva más de seis meses enfrentado militarmente con Irán sin haber conseguido hasta ahora el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

El conflicto también empieza a tener consecuencias dentro de Estados Unidos. La guerra podría convertirse en un problema para los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, especialmente por el aumento del precio de la gasolina provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acompañó el mensaje presidencial durante su intervención en el Pentágono. El funcionario aseguró que la presión económica sobre Irán “aumenta cada día” y sostuvo que Estados Unidos mantiene el “control” del estratégico estrecho de Ormuz.

La elección del Pentágono como escenario reforzó el sentido que Trump buscó darle a su mensaje. El 11 de septiembre de 2001, uno de los cuatro aviones secuestrados por los integrantes de Al Qaeda impactó contra el edificio y provocó la muerte de 184 personas.

Mientras en Nueva York la conmemoración estuvo centrada en el recuerdo de las víctimas y la lectura de sus nombres, Trump utilizó el aniversario para proyectar aquel episodio sobre el presente y defender una guerra que ya lleva más de medio año. A 25 años del 11-S, el presidente estadounidense volvió a recurrir a la idea de una amenaza exterior y a la victoria militar como única respuesta posible.